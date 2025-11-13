Pusztító katasztrófa fenyegeti Iránt

Maszúd Pezeskian iráni elnök drámai figyelmeztetést adott:

a tízmilliós főváros víztározói mindössze 9 napra elegendő ivóvizet tartalmaznak.

Ha nem jön eső, szóba kerülhet a város részleges vagy teljes evakuálása, egy olyan lépés, amelyet a legtöbb szakértő megvalósíthatatlannak tart. A helyzet országos: Mashhad víztározói 3 százalék alatt vannak, a vízhiány miatt 19 nagy gát közel áll a teljes leálláshoz.

A pusztító vízhiány még az ország kulturális örökségét is fenyegeti: régészek szerint annyira leapadt a talajvíz a Perszepolisz alatti rétegekben, hogy az ősi város – benne Dareiosz király sírja – szó szerint a föld alá omolhat.

Évtizedes hibák