csütörtök
Pusztító katasztrófa fenyegeti Iránt

2025. november 13. 21:00

Néhány nap választja el Teheránt az összeomlástól.

2025. november 13. 21:00
null

Irán néhány hónappal egy súlyos fegyveres konfliktus után most egy olyan természeti katasztrófa szélén áll, amely – a Telegraph szerint – pusztítóbb lehet bármilyen izraeli vagy amerikai csapásnál.

Félig kiszáradt patak Iránban
Félig kiszáradt patak Iránban
Forrás: ATTA KENARE / AFP
  • A hatodik éve tartó aszály,
  • a túlhasznált vízkészletek és
  • a hosszú ideig elhallgatott valóság
  • együttesen olyan helyzetet idézhetnek elő, amely akár az iszlám köztársaság stabilitását is megrengetheti.

Teheránnak akár napjai lehetnek hátra

Maszúd Pezeskian iráni elnök drámai figyelmeztetést adott:

a tízmilliós főváros víztározói mindössze 9 napra elegendő ivóvizet tartalmaznak.

Ha nem jön eső, szóba kerülhet a város részleges vagy teljes evakuálása, egy olyan lépés, amelyet a legtöbb szakértő megvalósíthatatlannak tart. A helyzet országos: Mashhad víztározói 3 százalék alatt vannak, a vízhiány miatt 19 nagy gát közel áll a teljes leálláshoz.

A pusztító vízhiány még az ország kulturális örökségét is fenyegeti: régészek szerint annyira leapadt a talajvíz a Perszepolisz alatti rétegekben, hogy az ősi város – benne Dareiosz király sírja – szó szerint a föld alá omolhat.

Évtizedes hibák

Kaveh Madani, az iráni környezetvédelmi hivatal volt helyettes vezetője szerint Irán helyzete „túlmutat egy egyszerű krízisen”:

a felszíni víztározók és a mélyben lévő tartalékok is kiapadtak.

A csapadék éves szinten 40 százalékkal csökkent, de legalább ilyen nagy baj, hogy az ország évtizedekig figyelmen kívül hagyta a tudományos figyelmeztetéseket.

A gyors, szabályozatlan városnövekedés, a víztartó réteg túlhasználtsága és a „ellenállás-gazdaság” nevű önellátási doktrína miatt Irán óriási területeken folytatott vízigényes mezőgazdaságot, jóval több vizet fogyasztva, mint amennyi ténylegesen rendelkezésre állt.

Madanit a 2010-es években „külföldi ügynöknek” bélyegezték szakvéleménye és a veszélyre való figyelmeztetései miatt, végül száműzetésbe kényszerült.

Elkerülhetetlen megszorítások, társadalmi feszültségek

Az országban már megkezdődött a vízkorlátozás:

  • egyes egyetemeken elzárták a zuhanyzókat,
  • a víznyomást éjszakára teljesen lenullázhatják,
  • a szegényebb városrészekben már most is csak csöpögnek a csapok.

A tehetősebb negyedek egyelőre alig érzik a bajt, ami veszélyes társadalmi kettészakadást vetít előre. Sokak szerint az ország iszlamista vezetése „évtizedek óta tartó hazugságaival” és halogatásával idézte elő a mostani állapotot. A Jahan-e-Sanat napilap szerint

a kormány inkább a lakosságra tolja át a válságkezelést, miközben figyelmen kívül hagyta a tudományt”.

A rezsimet is megrendítheti a vízhiány

A Telegraph elemzése szerint kérdés, hogy a kemény szankciókat, tüntetéseket és bombázásokat túlélő iráni rendszer elbír-e egy ilyen természeti sokkot.

A vízhiány már most tüntetéseket eredményezett, és egyre több a kétely, hogy az állam képes-e bármilyen megoldást kínálni.

Madani szerint nem lehet egy az egyben összekötni az aszályokat a rezsimek bukásával, de annyi bizonyos:

a természet olyan nyomást fejt ki Iránra, „amelyről Trump vagy Netanjahu csak álmodhatott volna”.

***

Fotó: Egy kiszáradt köztéri szökőkút Teheránban / ATTA KENARE / AFP
 

cirmos
2025. november 13. 21:40
rengeteg pénzt költöttek vízgazdálkodásra. ennek a pénznek a 90%-a ment el ferrarira és birkin-táskára.
neszteklipschik
2025. november 13. 21:20
Atombomba előállítás sunyi előkészítésére, Izrael körül minden arab dzsihádista felfegyverzésére, képzésére, pénzelésére mindig "csurrant-cseppent", de a vízhiány kezelésére már nem futotta, ezért a víz nem "csurran-cseppen". Semmi nem számított, csak hogy "csapás legyen mérve a cionista entitásra". Nem baj, hát akkor majd most Allah biztosan segít. Álláhuákbározzatok, az a megoldás! Egyértelműen.
