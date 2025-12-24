Véget ért a várva várt tárgyalás, megegyezett a két nagyhatalom: ebből óriási balhé lesz Brüsszelben

Véget ért a várva várt tárgyalás, megegyezett a két nagyhatalom: azonnal bejelentette Putyin, „készen állunk”
Ezt lehet eddig tudni a nagyjából egyórás beszélgetésről.
Időközben az is egyértelművé vált, hogy a magyarok nem gyűlölik Oroszországot, ami egyedülálló Európában. Mutatjuk július hónap legolvasottabb Mandiner-cikkeit.
A júliusi legolvasottabb cikkeink között szerepelt egy hír arról, hogy állnak éppen aktuálisan az amerikai–orosz tárgyalások. Nyár közepén ugyanis az oroszok pozitív megnyilvánulása újra reményt adott arra, hogy hamarosan véget érhet az ukrajnai háború.
Vlagyimir Putyin orosz elnök júliusban az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésében elmondta, hogy Oroszország kész folytatni a tárgyalásokat Ukrajnával – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.
Elnökünk azt mondta, hogy készek vagyunk folytatni a tárgyalási folyamatot, azaz készen állunk egy újabb, harmadik tárgyalási fordulóra”
– ismertette Usakov.
Szintén az oroszokhoz, egész pontosan egy orosz bloggerhez kapcsolódik egy másik rendkívül nagy érdeklődést kiváltó cikkünk. Egy orosz utazó Magyarországot „Európa legrosszabb országának” nevezte blogjában. A blogger megfigyelései szerint az ország etnikailag sokszínű, és a helyi életmód hasonlít az oroszhoz, részben a nagy számú szláv lakosság miatt.
Kiemelte, hogy a magyarok nem gyűlölik Oroszországot, ami egyedülálló Európában.
A blog szerzője szerint a magyar emberek különlegesek, „fehér hollók” a kontinensen, ezért fújnak rájuk az Európai Unió vezetői.
Fehér hollóknak nevezték a magyarokat.
Nem meglepő módon felkerült a legolvasottabb júliusi cikkeink listájára egy Európai Unióval kapcsolatos hírünk is. A hír szerint az Európai Bizottság brutálisan megemelné a tagállami hozzájárulásokat is. Hazánk és jó néhány másik állam természetesen tiltakozik a terv ellen.
A Politico szerint az EB egy 1717 milliárd eurós központi költségvetésre vonatkozó javaslatot vizsgál a 2028-tól kezdődő hétéves időszakra, ez jócskán több, mint az előző ciklus 1200 milliárdja.
Mindezt pedig nem másból fedezi az EU, mint a tagállamok befizetéséből.
Itt az új uniós költségvetési terv. Mutatjuk a számokat!
