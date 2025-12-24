Véget ért a várva várt tárgyalás, megegyezett a két nagyhatalom: ebből óriási balhé lesz Brüsszelben

A júliusi legolvasottabb cikkeink között szerepelt egy hír arról, hogy állnak éppen aktuálisan az amerikai–orosz tárgyalások. Nyár közepén ugyanis az oroszok pozitív megnyilvánulása újra reményt adott arra, hogy hamarosan véget érhet az ukrajnai háború.

Vlagyimir Putyin orosz elnök júliusban az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésében elmondta, hogy Oroszország kész folytatni a tárgyalásokat Ukrajnával – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.