Egy tüntetésen, az elnöki palota előtt a Nobel-díjas Czesław Miłosz You Who Wronged című versének utolsó két versszakát szavalta el az elnöknek címezve, amelyben a kötél általi halál is szerepel. Ezután beszédét azzal folytatta, hogy kijelentette: az elnöknek emlékeznie kell ezekre a sorokra, mert ez vár minden hatalmon lévő személyre, aki elárulta a hazáját.

Az, hogy Tusk nemcsak a levegőbe beszélt, amikor politikai ellenfeleit fenyegette, beigazolódott, amikor nem sokkal megválasztása után több PiS-es politikust is megpróbált különféle vádakkal börtönbe csukatni. Közülük ketten, Marcin Romanowski, korábbi igazságügyi miniszterhelyettes, és Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter is Magyarországon tartózkodik politikai menekültként.

Jó brüsszeli vezetőként Donald Tusk már ellenzékből is szoros figyelemmel kísérte a magyarországi választásokat, és feltétlen támogatásáról biztosította Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelöltet.

Most teljes mellszélességgel áll az őrá példaképként tekintő Magyar Péter mellett, aki nem is titkolja, hogy Donald Tusk példáját akarja követni, aki 2023-ban a „befagyasztott lengyel pénzek hazahozatalával” kampányolt, amelyet állítása szerint az akkori kormány jogtiprásai miatt nem kaphattak meg. Bár a jogállamiság helyzete azóta csak romlott az országban – a Tusk-kormány sorra hozza meg az alkotmányt sértő döntéseket –, a pénzek valóban megérkeztek, és ezzel egy időben meg is szűnt minden ellenállás Lengyelország részéről a brüsszeli kollektív döntésekkel szemben.

Szintén érdemes még megjegyezni, hogy