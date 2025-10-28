Itt az egyórás dokumentumfilm, amely bemutatja, mit tud művelni egy országgal a brüsszeli érdekeket kiszolgáló kormánya

Október 27-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be Marcin Tulicki lengyel rendező Taking Over című dokumentumfilmjét, amely azt mutatja be, hogyan szállták meg illegálisan a közmédia székházát, majd dobták ki egyik pillanatról a másikra az ott dolgozó újságírókat Donald Tusk emberei 2023 decemberében, kormányra kerülése után.

A lengyel közmédiát belső segítséggel, régen előre megtervezett akcióval foglalták el

Forrás: Youtube / képernyőkép

A vetítést a rendező rövid köszöntője nyitotta, majd egy kerekasztal beszélgetéssel zárult, amelyen Gulyás Gergely miniszter és Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter vett részt.

Marcin Tulicki azzal kezdte, hogy a dokumentumfilm azért is jelent különösen sokat számára, mert nem csak elmesélője, de elszenvedője is volt a történteknek, mivel a hatalomátvétel idején az állami médiában dolgozott. Hozzátette, már a kezdetektől tudta, hogy filmet fog készíteni az eseményekből.

„Hiszen ezt a történetet gyakorlatilag az élet kezdte el megírni” – elevenítette fel, és később a filmben több olyan felvételt is láthatunk, amelyek a médiaközpont elleni támadás közben készültek.