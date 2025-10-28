Itt az egyórás dokumentumfilm, amely bemutatja, mit tud művelni egy országgal a brüsszeli érdekeket kiszolgáló kormánya

– idézte az egykori igazságügyi miniszter, majd felolvasott három későbbi, hasonló tartalmú kijelentést a miniszterelnöktől.
Ziobro egyúttal megjegyezte, hogy a lengyel politikában Tusk nem lesz sokáig tényező, az emberek ugyanis elég bölcsek ahhoz, hogy átlássák: nem az ő érdekeiket képviseli, és még csak meg sem próbálja betartani a választási ígéretei kilencven százalékát.
Amit szavakkal nem lehet kifejezni, azt elmesélik a képek: a Tusk-kormány módszerei a kommunizmust idézték
A filmmel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: aki ezt látta, az egy pillanatig sem kérdőjelezi meg, hogy ami Lengyelországban történik, az a jogállam megcsúfolása. Párhuzamba állította a II. János Pál életéről szóló Karol – Az ember, aki pápa lett című filmmel, amelyben szerinte a kommunista hatalom visszaélései éppúgy jelennek meg, mint a Taking Over kamerákkal felvett, valódi jelenetei.
„Az az időszak tért vissza Lengyelországba, amiről annak idején azt gondoltuk, örökre magunk mögött hagytuk”
– foglalta össze.
Ziobro felidézte, Tuskék módszerei közül a legsokkolóbb és legszívbemarkolóbb az volt, ahogy a rendőrök a nőkkel bántak. „Teljesen megalázták őket” – mondta, majd megígérte, ha leváltják a kormányt, minden ilyen eset miatt felelősségre vonják az elkövetőket, és jogszerűen fognak eljárni mindenkivel szemben.
„Kellenek olyan filmek, dokumentumok, amik elérnek az emberekhez. Előbb vagy utóbb, de legkésőbb életünk végén mindannyiunknak el kell számolnunk a tetteinkkel. Azt kívánjuk Lengyelországnak, ahogy körülöttünk mindenkinek, hogy olyan kormányuk legyen, amely, ha a történelem ítélőszéke elé állítják, meg tud felelni a saját elveinek” – zárta le Gulyás Gergely.
A teljes dokumentumfilm angol felirattal itt tekinthető meg:
