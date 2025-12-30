„A néha idetévedő szektás gyogyósoknak mondom, hogy ez a jelenet az úgynevezett lepapírozás. A teljesítési igazolások és a résztvevők jegyzékének előállítása, amivel lehet bizonyítani, hogy a roppant fontos és társadalmilag nélkülözhetetlen esemény megvalósításra került, nem pedig néhány haver bulizott egy jót az év végén.

Már elévült, szóval elárulom, megboldogult ifjúkoromban pont így papíroztuk le, hogy az FKGP ifjúsági szervezetétől egészen a természetjárók közösségéig mindenki által támogatott hosszú hétvégéink a festői Bakonyban dehogy is piálásról meg a csajozásról szóltak, hanem ügyrendi kérdésekről vitáztunk, napirendi pontokról döntöttünk, továbbá végig határozatképesek voltunk, amit fényképes dokumentációval is alátámasztottunk. Persze mi még jobban ügyeltünk a nemi arányokra, de a 21. században Bütyöknek van igaza: lyuk lyuk, csak bagoly ne legyen benne!”