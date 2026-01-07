Ft
tisza bakony dunántúl friss hó szél havazás

Folytatódik az ítéletidő: keleten jön az igazi tél, estétől újra ráerősíthet a havazás

2026. január 07. 07:20

A délelőtti órákig még havazhat a keleti országrészben, majd estétől újabb csapadékzóna érkezik dél felől, miközben több térségben az erős szél hófúvást és hótorlaszokat okozhat.

2026. január 07. 07:20
null

A Hungaromet előrejelzése szerint keleten a délelőtti órákig további havazás valószínű, általában legfeljebb 5 centiméteres friss hóval. Szabolcsban ennél több is összejöhet,

helyenként 5 és 10 centiméter között, ugyanakkor a csapadékzóna ezt követően kelet felé elhagyja az országot.

 

A késő délutáni és esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezhet, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, valamint a Tisza vonalában hozhat ismét havazást. Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű friss hóra lehet számítani, általában 10 és 20 centiméter között, de lokálisan ennél több is hullhat.

 Fotó: MTI/Varga György

A ciklonpálya alakulásától függően a csapadékzóna a Duna Tisza közének keleti felét és a déli határvidéket is elérheti, ott lepel jellegű, legfeljebb 5 centiméter sem kizárt, míg az ország más részein legfeljebb hószállingózás vagy kisebb havazás fordulhat elő, legfeljebb 1 centiméter körüli mennyiséggel.

A szél többfelé nehezítheti a közlekedést. Délutánig a Dunántúl nyugati felén és nagyjából kétharmadán az élénk, helyenként erős északi szél hófúvást okozhat, a Bakonyban pedig magasabb hótorlaszok is kialakulhatnak. Északkelet felé, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak, nagyjából 55 kilométer per órás értékkel, esetenként 60 és 65 kilométer per óra között, amelyek ott is komolyabb torlaszokat emelhetnek.

 Fotó: MTI/Varga György

Délutánra átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, de az élénk, erős lökések helyenként megmaradhatnak, csütörtökre virradó éjszaka pedig egyre nagyobb területen ismét erőre kaphat a szél, ami már országosan is kiterjedt hófúvást valószínűsít.

Csütörtök reggelig tartó időszakban a keleti térségekben lehet a legnagyobb friss hó, miközben a szél többfelé hófúvást és hótorlaszokat okozhat. 

A közlekedőknek különösen a Tiszántúlon, Borsod környékén, a Tisza térségében, valamint a Dunántúl nyugati részén és a Bakonyban érdemes nehezebb útviszonyokra készülni.

 Fotó: MTI/Varga György

Nyitókép: MTI/Varga György

***

