Folytatódik az ítéletidő: keleten jön az igazi tél, estétől újra ráerősíthet a havazás

A délelőtti órákig még havazhat a keleti országrészben, majd estétől újabb csapadékzóna érkezik dél felől, miközben több térségben az erős szél hófúvást és hótorlaszokat okozhat.
A Hungaromet előrejelzése szerint keleten a délelőtti órákig további havazás valószínű, általában legfeljebb 5 centiméteres friss hóval. Szabolcsban ennél több is összejöhet,
helyenként 5 és 10 centiméter között, ugyanakkor a csapadékzóna ezt követően kelet felé elhagyja az országot.
A késő délutáni és esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezhet, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, valamint a Tisza vonalában hozhat ismét havazást. Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű friss hóra lehet számítani, általában 10 és 20 centiméter között, de lokálisan ennél több is hullhat.
A ciklonpálya alakulásától függően a csapadékzóna a Duna Tisza közének keleti felét és a déli határvidéket is elérheti, ott lepel jellegű, legfeljebb 5 centiméter sem kizárt, míg az ország más részein legfeljebb hószállingózás vagy kisebb havazás fordulhat elő, legfeljebb 1 centiméter körüli mennyiséggel.
A szél többfelé nehezítheti a közlekedést. Délutánig a Dunántúl nyugati felén és nagyjából kétharmadán az élénk, helyenként erős északi szél hófúvást okozhat, a Bakonyban pedig magasabb hótorlaszok is kialakulhatnak. Északkelet felé, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak, nagyjából 55 kilométer per órás értékkel, esetenként 60 és 65 kilométer per óra között, amelyek ott is komolyabb torlaszokat emelhetnek.
Délutánra átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, de az élénk, erős lökések helyenként megmaradhatnak, csütörtökre virradó éjszaka pedig egyre nagyobb területen ismét erőre kaphat a szél, ami már országosan is kiterjedt hófúvást valószínűsít.
Csütörtök reggelig tartó időszakban a keleti térségekben lehet a legnagyobb friss hó, miközben a szél többfelé hófúvást és hótorlaszokat okozhat.
A közlekedőknek különösen a Tiszántúlon, Borsod környékén, a Tisza térségében, valamint a Dunántúl nyugati részén és a Bakonyban érdemes nehezebb útviszonyokra készülni.
Nyitókép: MTI/Varga György
