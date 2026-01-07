Folytatódik az ítéletidő: keleten jön az igazi tél, estétől újra ráerősíthet a havazás

Fotó: MTI/Varga György

A ciklonpálya alakulásától függően a csapadékzóna a Duna Tisza közének keleti felét és a déli határvidéket is elérheti, ott lepel jellegű, legfeljebb 5 centiméter sem kizárt, míg az ország más részein legfeljebb hószállingózás vagy kisebb havazás fordulhat elő, legfeljebb 1 centiméter körüli mennyiséggel.

A szél többfelé nehezítheti a közlekedést. Délutánig a Dunántúl nyugati felén és nagyjából kétharmadán az élénk, helyenként erős északi szél hófúvást okozhat, a Bakonyban pedig magasabb hótorlaszok is kialakulhatnak. Északkelet felé, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak, nagyjából 55 kilométer per órás értékkel, esetenként 60 és 65 kilométer per óra között, amelyek ott is komolyabb torlaszokat emelhetnek.

Fotó: MTI/Varga György

Délutánra átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, de az élénk, erős lökések helyenként megmaradhatnak, csütörtökre virradó éjszaka pedig egyre nagyobb területen ismét erőre kaphat a szél, ami már országosan is kiterjedt hófúvást valószínűsít.