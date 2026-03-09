Ft
bakony hungaromet szél zápor hőmérséklet

Berobban a tavasz: ilyen idő lesz a nemzeti ünnepen!

2026. március 09. 07:27

A héten tartósan enyhébb, tavaszias idő érkezik, a nappali hőmérséklet többnyire 15 fok körül alakul.

2026. március 09. 07:27
null

Tavasziasra fordul az időjárás a héten, a nappali felmelegedés egyre erőteljesebb lesz, és több napon is 15 fok feletti maximumokra lehet számítani – írta meg a Hungaromet.

Hétfőn 13 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, miközben a hajnal még csípős marad, többfelé fagypont körüli, a fagyzugokban annál alacsonyabb értékekkel.

Éjszaka többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, helyenként felhősebb tájak is lehetnek, hajnalra pedig foltokban pára és köd képződhet. Napközben a kevés fátyol és gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délkeleti szél nagy területen megélénkül, a Bakonyban és a déli országrészben erős lökések is előfordulhatnak.

Kedden a helyenként megvastagodó fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhők is képződnek, csapadék azonban nem várható. A délkeleti, déli szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban általában 0 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugokban ennél hidegebb lehet, délutánra pedig 13 és 19 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán a fátyol és gomolyfelhők mellett napos idő ígérkezik, ugyanakkor egy egy zápor kialakulása sem kizárt. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, délután pedig 14 és 19 fok közötti értékek várhatók.

Csütörtökön a többórás napsütés mellett fátyol és gomolyfelhők vonulhatnak át az égen, és helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 0 és plusz 7 fok közötti minimumok valószínűek, délutánra pedig 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken változóan felhős időre kell készülni, és néhol zápor is kialakulhat. A délkeleti szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali órákban általában 0 és plusz 7 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 13 és 19 fok közé emelkedik.

Szombaton gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, helyenként zápor is előfordulhat. A délies szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. Hajnalban általában 1 és 8 fok, délután 14 és 19 fok közötti értékek várhatók. 

A március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, néhol záporral. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között alakulhat, míg napközben 15 és 20 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

