Berobban a tavasz: ilyen idő lesz a nemzeti ünnepen!

Szerdán a fátyol és gomolyfelhők mellett napos idő ígérkezik, ugyanakkor egy egy zápor kialakulása sem kizárt. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, délután pedig 14 és 19 fok közötti értékek várhatók.

Csütörtökön a többórás napsütés mellett fátyol és gomolyfelhők vonulhatnak át az égen, és helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 0 és plusz 7 fok közötti minimumok valószínűek, délutánra pedig 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken változóan felhős időre kell készülni, és néhol zápor is kialakulhat. A délkeleti szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali órákban általában 0 és plusz 7 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 13 és 19 fok közé emelkedik.

Szombaton gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, helyenként zápor is előfordulhat. A délies szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. Hajnalban általában 1 és 8 fok, délután 14 és 19 fok közötti értékek várhatók.

A március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, néhol záporral. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között alakulhat, míg napközben 15 és 20 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.