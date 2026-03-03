Ft
12°C
4°C
12°C
4°C
hungaromet időjárás sivatagi por

Erre nem vagyunk felkészülve: kedvünkre változik az időjárás, de az öröm nem lehet felhőtlen

2026. március 03. 07:18

Akár 17 fok is lehet.

2026. március 03. 07:18
null

Változó mennyiségű fátyolfelhőzettel továbbra is sivatagi por vegyül, melyek együttesen olykor szűrhetik a napsütést – írja a HungaroMet. Emellett főként a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, melyekből elvétve kialakulhat kisebb záporeső.  

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között változik, és mint írják, késő estére döntően 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Nyitókép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

 

 

krisztoforo48-2
2026. március 03. 10:03
Itt van rajtunk az El Nino 40 fokos meleggel.Mind meghalunk!
masikhozzaszolo
2026. március 03. 09:54
És hogy mire nem voltam még felkészülve: Nézem a plázafelvásárlási térképet a VG-n, és Soroksár Budapest fölött, Budakalász meg alatta. Pólus Center váltás. Merre van Észak? Nemcsak Karigeri a földrajzos...
Leskelődő
2026. március 03. 09:11
Kell egy kis felhő! Különben mibe kapaszkodna Micimackó?
szilvarozsa
2026. március 03. 07:48
Itt a tavasz. Ezt nem láttuk jönni!
