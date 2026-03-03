Erre nem vagyunk felkészülve: kedvünkre változik az időjárás, de az öröm nem lehet felhőtlen

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Akár 17 fok is lehet.
Változó mennyiségű fátyolfelhőzettel továbbra is sivatagi por vegyül, melyek együttesen olykor szűrhetik a napsütést – írja a HungaroMet. Emellett főként a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, melyekből elvétve kialakulhat kisebb záporeső.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között változik, és mint írják, késő estére döntően 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.
