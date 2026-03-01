Most még szépen süt a nap, de hétfőn jöhet az eső

A met.hu arról ír, hogy vasárnap estig nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, csupán este jelenhetnek meg nagyobb területen vastagabb felhők a nyugati tájak fölött. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Késő estére többnyire -1 és +8 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap estétől hétfő reggelig nyugat, északnyugat felől kissé vastagabb felhők érkeznek, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve gyenge zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között valószínű.