03. 01.
vasárnap
légmozgás időjárás napsütés zápor hőmérséklet

Most még szépen süt a nap, de hétfőn jöhet az eső

2026. március 01. 07:51

Befigyel egy kis zápor, de a hőmérséklet kellemes marad.

2026. március 01. 07:51
null

A met.hu arról ír, hogy vasárnap estig nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, csupán este jelenhetnek meg nagyobb területen vastagabb felhők a nyugati tájak fölött. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Késő estére többnyire -1 és +8 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap estétől hétfő reggelig nyugat, északnyugat felől kissé vastagabb felhők érkeznek, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve gyenge zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között valószínű.

Hétfő reggeltől hétfő éjfélig a sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből 

néhol záporeső kialakulhat.

 Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Nyitókép: Pixabay

