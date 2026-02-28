Eljött az idő, amire az egész ország várt: mutatjuk a részleteket

A vissza-visszatérő zord időjárás úgy tűnik, csak feladja a küzdelmet, és átadja a helyét a kora tavaszi nyugodt, napsütéses, kellemes időnek.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombat estig derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk. A ködfoltok feloszlanak és a délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb várható nappali hőmérséklet 11 és 17 fok közé esik, késő estére pedig -1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.