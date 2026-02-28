Eljött az idő, amire az egész ország várt: mutatjuk a részleteket

Ismét megbolondult az időjárás, máris érkezik az idei első hőhullám
Az évszaknak megfelelő időjárással köszönt be a tavasz.
Végre!
A vissza-visszatérő zord időjárás úgy tűnik, csak feladja a küzdelmet, és átadja a helyét a kora tavaszi nyugodt, napsütéses, kellemes időnek.
A HungaroMet előrejelzése szerint szombat estig derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk. A ködfoltok feloszlanak és a délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb várható nappali hőmérséklet 11 és 17 fok közé esik, késő estére pedig -1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.
Szombat éjjel jobbára felhőtlen időre számíthatunk, keleten az éjszaka első felében még fátyolfelhős lesz az ég. Hajnalra foltokban köd is képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet.
Az átmeneti ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű.
Nagyrészt gyenge marad a légmozgás, a csúcsértékek pedig 13 és 18 fok között alakulnak.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Marvin RECINOS / AFP