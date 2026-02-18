Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
hungaromet ciklon időkép hőmérséklet havazás

Nem tágít a tél, visszatérnek a brutális mínuszok is

2026. február 18. 17:11

Az egyelőre még kérdéses, hol, mennyi hó hullhat a következő napokban.

2026. február 18. 17:11
null

Az Időkép arról ír, hogy bár mindenki arra kíváncsi, hogy hol mennyi hóra lehet számítani, az időjárásunkat megbolygató mediterrán ciklon útvonala még mindig kiszámíthatatlan. 

A légörvény méretéhez képest elhanyagolható, pár tíz kilométernyi eltérés az útvonalában a fagypont körüli hőmérséklet miatt óriási különbséget okozhat a hétvégéig lehulló hó mennyiségében – tette hozzá a meteorológiai portál.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Cikkükből kiderült, hogy csütörtökön a mediterrán ciklon melegszektora érkezik elsőként, így havazásra eleinte csak az északi területeken készülhetünk, délebbre még eső várható. A Hungaromet előrejelzése szerint 

a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, +15 fok között alakul,

északkeleten lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb.

Majd a hideg légtömeg péntek hajnalban kezd beáramlani, és ekkortól lehet nagyobb területen havazásra számítani.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 18. 18:49
barcsak tel lenne
Válasz erre
0
0
gabor87
2026. február 18. 18:18
Legyen is hideg. Még tél van. Nyáron meg meleg.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 18. 17:56
1. "visszatérnek a brutális mínuszok" 2. "legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, +15 fok között alakul"
Válasz erre
1
0
socialismo-e-muerte
2026. február 18. 17:53
Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!