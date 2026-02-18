Nem tágít a tél, visszatérnek a brutális mínuszok is

Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.
Az egyelőre még kérdéses, hol, mennyi hó hullhat a következő napokban.
Az Időkép arról ír, hogy bár mindenki arra kíváncsi, hogy hol mennyi hóra lehet számítani, az időjárásunkat megbolygató mediterrán ciklon útvonala még mindig kiszámíthatatlan.
A légörvény méretéhez képest elhanyagolható, pár tíz kilométernyi eltérés az útvonalában a fagypont körüli hőmérséklet miatt óriási különbséget okozhat a hétvégéig lehulló hó mennyiségében – tette hozzá a meteorológiai portál.
Cikkükből kiderült, hogy csütörtökön a mediterrán ciklon melegszektora érkezik elsőként, így havazásra eleinte csak az északi területeken készülhetünk, délebbre még eső várható. A Hungaromet előrejelzése szerint
a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, +15 fok között alakul,
északkeleten lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb.
Majd a hideg légtömeg péntek hajnalban kezd beáramlani, és ekkortól lehet nagyobb területen havazásra számítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay