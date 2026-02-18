Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó

Hajmeresztő jelenet a sajtótájékoztatón: a Bloomberg újságírója bemutatott Orbánnak és Rubiónak (VIDEÓ)
Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.
Szerdán a Dunántúlon még előfordulhat kisebb havazás, néhol ónos eső. Napközben már mindenütt csökken a felhőzet, változóan felhős, napos idő ígérkezik, és a térségbe nem érkezik számottevő csapadék. Az ország délnyugati harmadának kivételével többfelé élénk, helyenként erős nyugatias szélre lehet számítani, a hőmérséklet reggel -1, délután pedig 8 fok körül alakulhat – írta meg az Időkép.
Csütörtöktől még egyszer határozottan visszatér a tél, és Győr Moson Sopron, Vas, Veszprém, Komárom Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod Abaúj Zemplén, valamint Szabolcs Szatmár Bereg vármegyében is jó eséllyel számottevő havazásra lehet készülni – írja a Promotions.
Egy közeledő mediterrán ciklon borongós, szürke időt hozhat, esővel, északon havas esővel és havazással, helyenként ónos esővel. Többfelé kiadósabb csapadék valószínű, miközben élénk, több helyen erős marad a többnyire még délies szél. Reggelre mindenütt fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig
jelentős kontraszt alakulhat ki, északon 0 és +4, délen 9 és 15 fok közötti értékekkel.
Pénteken újabb szeles nap következhet, az áramlás északiasra fordul, és több helyen viharossá fokozódik. A csapadékos idő kitart, észak felől egyre többfelé hóba válthat az eső, miközben északnyugat felől fokozatosan gyengülhet, majd megszűnhet a havazás, délutánra pedig szakadozni kezdhet a felhőzet. A hajnal még enyhébb lehet, mint a délután, amikor egyre többfelé fagyossá válik a levegő.
Szombaton reggel többnyire napos időre van kilátás, délután azonban északnyugat felől erőteljes felhősödés indulhat. Késő délutántól egyre többfelé jöhet vegyes halmazállapotú csapadék, hó, havas eső és eső, a Dunántúlon élénk, erős délies széllel. Hajnalban erős fagyokra kell készülni, északon és északkeleten akár -10 fok alatti értékekkel, napközben pedig -3 és +4 fok között alakulhat a hőmérséklet.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
