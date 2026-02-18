Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó

Szerdán a Dunántúlon még előfordulhat kisebb havazás, néhol ónos eső. Napközben már mindenütt csökken a felhőzet, változóan felhős, napos idő ígérkezik, és a térségbe nem érkezik számottevő csapadék. Az ország délnyugati harmadának kivételével többfelé élénk, helyenként erős nyugatias szélre lehet számítani, a hőmérséklet reggel -1, délután pedig 8 fok körül alakulhat – írta meg az Időkép.

Csütörtöktől még egyszer határozottan visszatér a tél, és Győr Moson Sopron, Vas, Veszprém, Komárom Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod Abaúj Zemplén, valamint Szabolcs Szatmár Bereg vármegyében is jó eséllyel számottevő havazásra lehet készülni – írja a Promotions.

Egy közeledő mediterrán ciklon borongós, szürke időt hozhat, esővel, északon havas esővel és havazással, helyenként ónos esővel. Többfelé kiadósabb csapadék valószínű, miközben élénk, több helyen erős marad a többnyire még délies szél. Reggelre mindenütt fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig