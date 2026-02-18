Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
csapadék mediterrán ciklon eső ónos eső

Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó

2026. február 18. 06:46

Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.

2026. február 18. 06:46
null

Szerdán a Dunántúlon még előfordulhat kisebb havazás, néhol ónos eső. Napközben már mindenütt csökken a felhőzet, változóan felhős, napos idő ígérkezik, és a térségbe nem érkezik számottevő csapadék. Az ország délnyugati harmadának kivételével többfelé élénk, helyenként erős nyugatias szélre lehet számítani, a hőmérséklet reggel -1, délután pedig 8 fok körül alakulhat – írta meg az Időkép.

Csütörtöktől még egyszer határozottan visszatér a tél, és Győr Moson Sopron, Vas, Veszprém, Komárom Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod Abaúj Zemplén, valamint Szabolcs Szatmár Bereg vármegyében is jó eséllyel számottevő havazásra lehet készülni – írja a Promotions.

Egy közeledő mediterrán ciklon borongós, szürke időt hozhat, esővel, északon havas esővel és havazással, helyenként ónos esővel. Többfelé kiadósabb csapadék valószínű, miközben élénk, több helyen erős marad a többnyire még délies szél. Reggelre mindenütt fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

 jelentős kontraszt alakulhat ki, északon 0 és +4, délen 9 és 15 fok közötti értékekkel.

Pénteken újabb szeles nap következhet, az áramlás északiasra fordul, és több helyen viharossá fokozódik. A csapadékos idő kitart, észak felől egyre többfelé hóba válthat az eső, miközben északnyugat felől fokozatosan gyengülhet, majd megszűnhet a havazás, délutánra pedig szakadozni kezdhet a felhőzet. A hajnal még enyhébb lehet, mint a délután, amikor egyre többfelé fagyossá válik a levegő.

Szombaton reggel többnyire napos időre van kilátás, délután azonban északnyugat felől erőteljes felhősödés indulhat. Késő délutántól egyre többfelé jöhet vegyes halmazállapotú csapadék, hó, havas eső és eső, a Dunántúlon élénk, erős délies széllel. Hajnalban erős fagyokra kell készülni, északon és északkeleten akár -10 fok alatti értékekkel, napközben pedig -3 és +4 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Párhuzamos különvélemény
2026. február 18. 07:31
Betemeti, b+ Van még lejjebb??
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. február 18. 07:13
Édes Istenem... Amikor már egy meteorológiai előrejelzés címét is sikerül elrontani...
Válasz erre
0
0
tajoska
2026. február 18. 07:02
Miért kéne menekülni a hó elől?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!