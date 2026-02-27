Berobbant a tavasz, véget ért a tél – de azért van ok az aggodalomra!

A jövő héten jelentősebb csapadék nem valószínű, így a talajfelszín száradni, szikkadni tud majd – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért. Az őszi búzában a tél végi, tavasz eleji felfagyás okozhat több problémát, amikor a nagyon nedves talaj több ciklusban éjjel megfagy, nappal pedig kienged, mert ilyenkor megsérülhetnek a növény gyökerei.