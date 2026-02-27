Ft
csapadék időjárás talaj

Berobbant a tavasz, véget ért a tél – de azért van ok az aggodalomra!

2026. február 27. 06:26

Sokkoló kettősség: az egyik helyen belvíz, a másikon aszály fenyeget – mutatjuk a kritikus zónákat!

2026. február 27. 06:26
A jövő héten jelentősebb csapadék nem valószínű, így a talajfelszín száradni, szikkadni tud majd – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. 

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért. Az őszi búzában a tél végi, tavasz eleji felfagyás okozhat több problémát, amikor a nagyon nedves talaj több ciklusban éjjel megfagy, nappal pedig kienged, mert ilyenkor megsérülhetnek a növény gyökerei.

A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése is lassan beindul, a mogyoró már északon is virágzik, a som virágrügyei megpattantak, de a déli országrészben már a korai csonthéjasok rügyei is duzzadnak.

Az előrejelzés szerint 

a következő 8-10 napban folytatódik a száraz, jórészt napos, tavasziasan enyhe időjárás, elszórtan lehet zápor, zivatar a jövő hét elején. Az éjszakai fagyok egyre kisebb területen lesznek jellemzőek, és a nappali felmelegedés is erősödik.

Az átlagosnál jóval szárazabb december után az idei január az ország jelentős részén, különösen délen és délkeleten csapadékosabb volt a szokásosnál, ahogy a legtöbb helyen februárban is több esett, mint a sokéves átlag.

A télen hullott összes csapadék viszont csak a déli országrészben és a keleti határszélen haladta meg többfelé a 100 millimétert, nagy területen mindössze 60-90 milliméter esett, ami 15-45 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál. A talaj felső egyméteres rétegének feltöltődése az Alföldön többfelé nem történt meg a tél végére, jellemzően 30-50, néhol 50-70 milliméter hiányzik a telítettséghez, ugyanakkor a rossz vízáteresztő képességű talajokon a Tiszántúlon belvízfoltok is előfordulnak.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

