Orbán Viktor nem kegyelmezett Zelenszkijnek: így szembesítette az ukrán elnököt az arcpirító hazugsággal

„Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken” – írta Orbán Viktor reggeli Facebook-posztjában. Mivel a fennálló helyzet továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, a miniszterelnök felszólította Ukrajnát, hogy haladéktalanul indítsa el az olajszállításokat.

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.

Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani. Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket! A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel” – írta Orbán Viktor.