02. 27.
péntek
brüsszelben magyarország barátság ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor nem kegyelmezett Zelenszkijnek: így szembesítette az ukrán elnököt az arcpirító hazugsággal

2026. február 27. 07:40

A miniszterelnök ma egyeztetést folytat Robert Ficóval az ügyben.

2026. február 27. 07:40
null

„Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken” – írta Orbán Viktor reggeli Facebook-posztjában. Mivel a fennálló helyzet továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, a miniszterelnök felszólította Ukrajnát, hogy haladéktalanul indítsa el az olajszállításokat. 

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.

Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani. Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket! A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel” – írta Orbán Viktor. 

A ukránok már tudják, mikor indulhat újra a Barátság

Mint írtuk, Az ukrán lapok forrásai szerint két hónap múlva indulhat újra a kőolaj szivattyúzása a Barátság-vezetéken – azaz az áprilisi magyarországi választásokat követően. Ukrajna tehát már a látszatra sem ad, és mindent megtesz azért, hogy egyrészt az energiabiztonsággal zsarolja szomszédját, másrészt kormányváltást harcoljon ki Magyarországon.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

