Most érkezett: az ukránok már tudják, mikor indulhat újra a Barátság – a látszatra sem adnak

Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket
A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.
Az ukrán lapok úgy tudják, hogy a magyarországi választásokig Volodimir Zelenszkij nem engedélyezi a Barátság-kőolajvezeték újraindítását, ezzel pedig zsarolhatja Magyarországot, sőt, még a kormányváltást is megpróbálhatja kiharcolni Brüsszel támogatásával.
Az ukrán lapok forrásai szerint két hónap múlva indulhat újra a kőolaj szivattyúzása a Barátság-vezetéken – igen, jól számolnak, az áprilisi magyarországi választásokat követően. Ukrajna tehát már a látszatra sem ad, és mindent megtesz azért, hogy egyrészt az energiabiztonsággal zsarolja szomszédját, másrészt kormányváltást harcoljon ki Magyarországon.
Kijevben úgy számolnak, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy már jövőre csatlakozzanak az Európai Unióhoz, és amennyiben Brüsszel segítségével hatalomra jutna a Tisza Párt, akkor Magyar Péter nem vétózna.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként a közelmúltban többször is egyértelműen utalt arra, hogy leállítják a Barátság-vezetéket politikai okokból. Egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság-kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült erre a lépésre – titkosszolgálati információk alapján Münchenben a Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.
