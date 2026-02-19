Ft
Most érkezett: az ukránok már tudják, mikor indulhat újra a Barátság – a látszatra sem adnak

2026. február 19. 08:37

Az ukrán lapok úgy tudják, hogy a magyarországi választásokig Volodimir Zelenszkij nem engedélyezi a Barátság-kőolajvezeték újraindítását, ezzel pedig zsarolhatja Magyarországot, sőt, még a kormányváltást is megpróbálhatja kiharcolni Brüsszel támogatásával.

2026. február 19. 08:37
null

Az ukrán lapok forrásai szerint két hónap múlva indulhat újra a kőolaj szivattyúzása a Barátság-vezetéken – igen, jól számolnak, az áprilisi magyarországi választásokat követően. Ukrajna tehát már a látszatra sem ad, és mindent megtesz azért, hogy egyrészt az energiabiztonsággal zsarolja szomszédját, másrészt kormányváltást harcoljon ki Magyarországon.

Mint ismert:

Kijevben úgy számolnak, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy már jövőre csatlakozzanak az Európai Unióhoz, és amennyiben Brüsszel segítségével hatalomra jutna a Tisza Párt, akkor Magyar Péter nem vétózna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként a közelmúltban többször is egyértelműen utalt arra, hogy leállítják a Barátság-vezetéket politikai okokból. Egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság-kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült erre a lépésre – titkosszolgálati információk alapján Münchenben a Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

