Most érkezett: az ukránok már tudják, mikor indulhat újra a Barátság – a látszatra sem adnak

Kijevben úgy számolnak, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy már jövőre csatlakozzanak az Európai Unióhoz, és amennyiben Brüsszel segítségével hatalomra jutna a Tisza Párt, akkor Magyar Péter nem vétózna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként a közelmúltban többször is egyértelműen utalt arra, hogy leállítják a Barátság-vezetéket politikai okokból. Egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság-kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült erre a lépésre – titkosszolgálati információk alapján Münchenben a Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.