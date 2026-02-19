Ft
02. 19.
csütörtök
tisza párt Barátság-kőolajvezeték Szijjártó Péter ukrajna

Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket

2026. február 19. 07:39

A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.

2026. február 19. 07:39
null

Egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.

Szijjártó Péter külgazdaásgi és külügyminiszter a szerdai kormányülés után jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra. Szijjártó szerint ez „puszta politikai döntés”, mivel műszakilag és technikailag semmi akadálya nem lenne az újraindításnak.

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
A miniszter szerint az ország jelenleg 96 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, így rövid távon nincs ok aggodalomra.

Az Index értesülése szerint a kormányülésen a Barátság-kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A portál információi szerint ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy

az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére.

A jelentés szerint a kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg az orosz támadás után, és alkalmas a szállítások újraindítására. Ukrajna azonban nyomást próbál gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.

Az Index szerint a kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is. Hozzátették, a közeljövőben a szállítások teljes újraindítására nincs garancia.

Az Index értesülései szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolója arra is kitért, hogy

a müncheni biztonságpolitikai konferencián is szóba került a vezeték leállítása.

A titkosszolgálati információk alapján Münchenben a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.

A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.

Nyitókép forrása: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

***

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
chief Bromden
2026. február 19. 07:54
A múltkor az európai gazdaságot támadták, most a magyart. És kapják a pénzt, fegyvert, paripát. Ott mindenki hülye?
kalmanok
2026. február 19. 07:54
Jelentős győzelmet aratna a Tisza Párt a Fidesszel szemben, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választást – derül ki az Iránytű Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából E szerint a teljes népesség 40 százaléka Magyar Péter pártját, 33 pedig a kormánypártokat támogatná. A pártot választani tudó biztos szavazók körében 50-37 az állás a Tisza javára.
szantofer
2026. február 19. 07:54
Négy éve tudja a kormány hogy le kell válni az orosz olajról. Négy éve halogatják, mert a NER oligarcháinak Qrva nagy haszna van belőle. Előbb abban bízott Orbán hogy ekkora simán győznek az oroszok, azután meg abban hogyTtrump békét teremt. Egyik sem jött össze, és közben az ellenségünkké tették Ukrajnát, - senki másnak nem ellensége Európában - összsevesztek Horvátországgal, és most itt állunk letolt gatyával, kiszolgáltatva a két tranzit országnak, Orbán, te tetted ezt!
Kanmacska
2026. február 19. 07:54
Az ukránok szemétkedését megszoktuk. A TiSza pedig a rohadék hazaáruló jelzöket érdemli ki.
