Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.
Egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.
Szijjártó Péter külgazdaásgi és külügyminiszter a szerdai kormányülés után jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra. Szijjártó szerint ez „puszta politikai döntés”, mivel műszakilag és technikailag semmi akadálya nem lenne az újraindításnak.
A miniszter szerint az ország jelenleg 96 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, így rövid távon nincs ok aggodalomra.
Az Index értesülése szerint a kormányülésen a Barátság-kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A portál információi szerint ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy
az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére.
A jelentés szerint a kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg az orosz támadás után, és alkalmas a szállítások újraindítására. Ukrajna azonban nyomást próbál gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.
Az Index szerint a kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is. Hozzátették, a közeljövőben a szállítások teljes újraindítására nincs garancia.
Az Index értesülései szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolója arra is kitért, hogy
a müncheni biztonságpolitikai konferencián is szóba került a vezeték leállítása.
A titkosszolgálati információk alapján Münchenben a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.
A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.
Nyitókép forrása: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
***