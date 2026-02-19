Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket

Egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.

Szijjártó Péter külgazdaásgi és külügyminiszter a szerdai kormányülés után jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra. Szijjártó szerint ez „puszta politikai döntés”, mivel műszakilag és technikailag semmi akadálya nem lenne az újraindításnak.