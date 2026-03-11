Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
FA-kupa Manchester City Liverpool videó Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

BL-győzelem Budapesten? Szoboszlai kimondta az igazságot az újabb vereség után

2026. március 11. 12:41

A Liverpool ismét kikapott Isztambulban. Szoboszlai őszintén értékelt a vereség után.

2026. március 11. 12:41
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a török Galatasaray ebben az idényben másodszor is legyőzte otthon a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Sallai Roland együttese a nyolcaddöntő első felvonását is 1–0-ra nyerte meg, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A Vörösök klasszisa, Szoboszlai Dominik a lefújás után a TNT Sports mexikói munkatársának értékelte a mérkőzést, és mosolyogva elismerte, hogy a hazai csapat milyen nagy biztatást kapott a lelátóról.

Nem akármilyen hangulat volt

Nagyon jó mérkőzést játszottak, mi pedig véleményem szerint gyengén teljesítettünk, úgyhogy gratulálok nekik, de ez még csak az első felvonás volt”

– emlékeztett Szoboszlai, aki utána értelemszerűen nem akarta elárulni, mivel készülnek a visszavágóra, de annyit leszögezett, hogy meg kell mutatniuk a karakterüket, és az Anfield támogatásával mindent megtesznek a továbbjutásért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
Szoboszlai az FA-kupában is összecsaphat jóbarátjával, Erling Haalanddal
Szoboszlai az FA-kupában is összecsaphat jóbarátjával, Erling Haalanddal (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Végezetül arról kérdezték, hogy a Liverpool idénybeli egyik legjobb játékosaként lát-e még esélyt arra, hogy az FA-kupában vagy BL-ben felérnek a csúcsra. Szoboszlai óvatos volt a válasszal, hiszen a kupasorozat negyeddöntőjében a Manchester City vendégei lesznek, a BL-ben pedig előbb még le kell győzniük otthon a Galatasarayt, hogy versenyben maradhassanak.

Nehéz ágon Szoboszlaiék

Ha a Liverpoolnak sikerülne megfordítania a párharcot, akkor a címvédő Paris Saint-Germain és a klubvilágbajnok Chelsea párharcának győztese várna rá a legjobb nyolc között, míg az elődöntőben szinte biztosan a Bayern München-Manchester City-Real Madrid trióból kapna ellenfelet.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Darren Staples/AFP, archív

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Czápa
2026. március 11. 15:38
Megnyerik a BL.-t.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 11. 14:27
A visszaváróra nem mehetnek a török szurkolók! Ez is valami!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!