BL-győzelem Budapesten? Szoboszlai kimondta az igazságot az újabb vereség után

Horror show-ról írnak Angliában, megnevezték az isztambuli felelősöket
Nem kímélik Arne Slot együttesét. Horror show-ként írják le a kedden történteket.
A Liverpool ismét kikapott Isztambulban. Szoboszlai őszintén értékelt a vereség után.
Ahogyan arról beszámoltunk, a török Galatasaray ebben az idényben másodszor is legyőzte otthon a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Sallai Roland együttese a nyolcaddöntő első felvonását is 1–0-ra nyerte meg, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A Vörösök klasszisa, Szoboszlai Dominik a lefújás után a TNT Sports mexikói munkatársának értékelte a mérkőzést, és mosolyogva elismerte, hogy a hazai csapat milyen nagy biztatást kapott a lelátóról.
Nagyon jó mérkőzést játszottak, mi pedig véleményem szerint gyengén teljesítettünk, úgyhogy gratulálok nekik, de ez még csak az első felvonás volt”
– emlékeztett Szoboszlai, aki utána értelemszerűen nem akarta elárulni, mivel készülnek a visszavágóra, de annyit leszögezett, hogy meg kell mutatniuk a karakterüket, és az Anfield támogatásával mindent megtesznek a továbbjutásért.
Végezetül arról kérdezték, hogy a Liverpool idénybeli egyik legjobb játékosaként lát-e még esélyt arra, hogy az FA-kupában vagy BL-ben felérnek a csúcsra. Szoboszlai óvatos volt a válasszal, hiszen a kupasorozat negyeddöntőjében a Manchester City vendégei lesznek, a BL-ben pedig előbb még le kell győzniük otthon a Galatasarayt, hogy versenyben maradhassanak.
Ha a Liverpoolnak sikerülne megfordítania a párharcot, akkor a címvédő Paris Saint-Germain és a klubvilágbajnok Chelsea párharcának győztese várna rá a legjobb nyolc között, míg az elődöntőben szinte biztosan a Bayern München-Manchester City-Real Madrid trióból kapna ellenfelet.
A Galatasaray ismét legyőzte a Liverpoolt. Sallait az elmúlt időszakban kisebb sérülése hátráltatta.
