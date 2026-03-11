„Logikus és fájdalmasan nyilvánvaló, hogy háborút kezdeni mindig könnyebb és gyorsabb, mint befejezni azt. Az Ukrajnában, Gázában, Iránban és a Közel-Keleten zajló belső és nemzetközi háborúk ezt egyaránt igazolják. A háború önmagában nem hoz új előnyöket, csupán szenvedést, pusztítást és instabilitást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a világban növekvő nyugtalanság és feszültség ellenére sem szabad feladnunk azért tett erőfeszítéseinket, hogy egy békésebb és emberibb évszázadban élhessünk. A Kelet-Európában zajló konfliktusok kapcsán jelenleg három forgatókönyv képzelhető el: egy rossz, egy sokkal rosszabb és egy reményt keltő.

Az első forgatókönyv szerint – ami jelenleg a legvalószínűbb -, hogy folytatódik a háború. Ukrajna már négy éve vérzik, embereket, területet és infrastruktúrát veszít. Ésszerű politikai megoldás és konstruktív diplomáciai erőfeszítések hiányában csak a pusztító katonai út marad. Habár az oroszországi infrastruktúrát és létesítményeket számos támadás éri, azt tisztán kell látni, hogy Oroszország képes egy hosszú, kimerítő háború folytatására. Még a kollektív Nyugat támogatásával sem rendelkezik Ukrajna elegendő erővel ahhoz, hogy kiszorítsa az orosz csapatokat, sőt még ahhoz sem, hogy megállítsa őket.