Baloldali elemző dobta le az atomot: kiderült, kit akarhat Zelenszkij Orbán helyére – de van egy csavar a történetben
2026. március 11. 12:50
Nyilvánvaló, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az lenne a jó, ha egy vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén – fogalmazott Nagy Attila Tibor a Párbaj című műsorban. Zelenszkij választása csakis Magyar Péter lehet.
2026. március 11. 12:50
Az kétségtelen szerintem is, hogy az Zelenszkij-féle vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor, hiszen Orbán Viktor számos esetben keresztbe tett nekik – fogalmazott a Párbajban a kormánypártisággal nehezen vádolható Nagy Attila Tibor. Vagyis immár nem csupán a jobboldalon tűnik fel az a szempont, hogy a kijevi rezsim – élén az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel – elemi érdeke, hogy Magyarországon ne a keresztény-konzervatív erők nyerjék meg az áprilisi parlamenti választásokat. Zelenszkij választása csakis Magyar Péter lehet, aki utat engedhet Ukrajna euroatlanti integrációjának.
Zelenszkij választása csakis Magyar Péter lehet
Miért áll Zelenszkij útjában a magyar kormányfő és a budapesti kabinet? Nagy Attila Tibor emlékeztetett, „volt úgy, hogy enyhítették a magyar fél kezdeményezésére az Oroszországot sújtó szankciókat, akadt alkalom, hogy Magyarország kezdeményezésére levettek szankciós listáról orosz személyeket. Volt úgy, hogy Magyarország blokkolta az európai uniós békekeretből az Ukrajnának járó pénzeket, és most is igyekszik blokkolni. (...)
Tehát nyilvánvaló, hogy Zelenszkijnak az lenne jó, hogy ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén” – tette hozzá.
Nem sokkal később a Barátság kőolajvezeték ügye – az úgynevezett olajblokád – is szóba került a műsorban. Gavra Gábor műsorvezető ugyanis felvetette, nem biztos, hogy Kijev újraindítja a kőolajvezetéket. Mire Nagy Attila Tibor úgy reagált:
A Tisza Pátnál esetleg abban reménykedhetnek, hogy az ukrán elnök gyakorol egy egyszeri gesztust Magyar Péteréknek, ha hatalomra jutnak
– tehát van egy csavar a történetben: kormányváltás esetén ideiglenesen, de engedhet Ukrajna a politikai zsarolásból.
Mint az köztudott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap megfenyegette Orbán Viktor magyar kormányfőt: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben odaadjuk ennek a személynek a telefonszámát a fegyveres erőinknek, a katonáinknak: hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
A Momentum volt elnöke az utóbbi időben egyre látványosabban jelenik meg az ukrán politikai térben. Gelencsér Ferenc Kijevbe utazott a háború évfordulóján, találkozott Volodimir Zelenszkijjel, és közben Orbán Viktornak is üzent a Barátság kőolajvezeték ügyében. A Tisza Párt mellett nyíltan kiálló politikus szerepvállalása súlyos kérdéseket vet fel.
