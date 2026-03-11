Az kétségtelen szerintem is, hogy az Zelenszkij-féle vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor, hiszen Orbán Viktor számos esetben keresztbe tett nekik – fogalmazott a Párbajban a kormánypártisággal nehezen vádolható Nagy Attila Tibor. Vagyis immár nem csupán a jobboldalon tűnik fel az a szempont, hogy a kijevi rezsim – élén az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel – elemi érdeke, hogy Magyarországon ne a keresztény-konzervatív erők nyerjék meg az áprilisi parlamenti választásokat. Zelenszkij választása csakis Magyar Péter lehet, aki utat engedhet Ukrajna euroatlanti integrációjának.

Miért áll Zelenszkij útjában a magyar kormányfő és a budapesti kabinet? Nagy Attila Tibor emlékeztetett, „volt úgy, hogy enyhítették a magyar fél kezdeményezésére az Oroszországot sújtó szankciókat, akadt alkalom, hogy Magyarország kezdeményezésére levettek szankciós listáról orosz személyeket. Volt úgy, hogy Magyarország blokkolta az európai uniós békekeretből az Ukrajnának járó pénzeket, és most is igyekszik blokkolni. (...)