„Ez ennyi” – Orbán Viktor tankolni volt, és mindenkit megnyugtatott (VIDEÓ)

„Védett üzemanyagár: ez ennyi” – írta Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójához.
A felvételen a miniszterelnök épp befejezi autója megtankolását, majd kijelenti:
Ennyi volt tegnap, ennyi ma, ennyi lesz holnap is. E fölé nem mehet.”
Mint tudjuk, hétfő éjféltől a kormány védett árakat vezetett be az üzemanyagokra, amellyel óriási drágulástól védik meg a magyar családokat. A benzin legmagasabb literenkénti ára 595, míg a gázolajé 615 forintban lett meghatározva.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor