Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tankolás üzemanyagár Orbán Viktor

„Ez ennyi” – Orbán Viktor tankolni volt, és mindenkit megnyugtatott (VIDEÓ)

2026. március 11. 12:55

Nagy segítség ez a magyar autósoknak.

2026. március 11. 12:55
null

„Védett üzemanyagár: ez ennyi” – írta Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójához.

A felvételen a miniszterelnök épp befejezi autója megtankolását, majd kijelenti:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ennyi volt tegnap, ennyi ma, ennyi lesz holnap is. E fölé nem mehet.”

Mint tudjuk, hétfő éjféltől a kormány védett árakat vezetett be az üzemanyagokra, amellyel óriási drágulástól védik meg a magyar családokat. A benzin legmagasabb literenkénti ára 595, míg a gázolajé 615 forintban lett meghatározva.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. március 11. 16:11
@nuevoreynuevaley "Es ehhez nem kellett Ork bun, meg vedett ar se" Értem, Szlovákiában hegyekben állnak a teli benzines tartályok. Majd térjünk vissza erre a kérdésre 1 hónap múlva, zsolabalfasz.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 11. 15:46
koszonjuk szepen ! SOHA tobbe baloldalt !
Válasz erre
0
1
falcatus-2
2026. március 11. 15:22
re:nuevoreynuevaley a probléma sánta kutyus "tesvér" hogy nem deviza középárfolyammal, hanem valuta eladási árfolyammal kellett volna kalkulálnia. Az pedig 396 Ft volt ma délben.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. március 11. 15:15
„Az indiai finomítók körülbelül 30 millió hordó orosz olajat vásároltak, mióta az Egyesült Államok zöld utat adott a vásárlásoknak, hogy segítsék az országot a közel-keleti ellátási hiány kezelésében.” — A Bloomberg kereskedőkre hivatkozva jelenti. Azt mondták, hogy az indiai olajfinomítók, köztük az Indian Oil and Reliance Industries, felvásárolták az összes eladatlan orosz olajszállítmányt a spot piacon. „Az orosz nyersolajat – amely számos olajfajta közül választhat, beleértve az Ural, az ESPO és a Varandey olajat – hordónként 2 és 8 dollár közötti felárral kínálták a londoni Date Brent referenciaárakhoz képest.” – írja a Bloomberg. A Reuters ugyanakkor arról számol be, hogy hétfőn az Urals olajat hordónként körülbelül 76 dollárért kínálták az orosz kikötőkben, míg két héttel ezelőtt még 45 dollárért.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!