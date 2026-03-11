Terrorizmussal vádolják a két férfit, akik robbantani akartak a New York-i iszlámellenes tüntetésen (VIDEÓ)

Két iszlamista merényletet kísérelt meg New Yorkban – a polgármester mindent elítélt, csak a radikális iszlámot nem
A muszlim polgármesternek, akinek a kampány idején mindenről határozott véleménye volt, most hirtelen nincs mondanivalója.
Az elkövetők ISIS-videókból merítettek ihletet a merénylethez.
Terrorcselekmény kísérletével vádolták meg azt a két férfit, akik a gyanú szerint robbantani próbáltak New York polgármesterének otthona közelében, egy iszlámellenes tüntetésen. A BBC beszámolója szerint a 18 éves Emir Balat és a 19 éves Ibrahim Kayumi ellen többek között terrorizmus támogatásának kísérlete és tömegpusztító fegyver használata miatt emeltek vádat.
A hatóságok szerint a két fiatal szombaton próbált meg robbanószerkezeteket felrobbantani a Gracie Mansion közelében, ahol Zohran Mamdani, New York polgármestere él. A támadás egy iszlámellenes tüntetés idején történt, azonban a szerkezetek nem robbantak fel a tervek szerint.
A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottak két bombát próbáltak működésbe hozni a helyszínen, miközben az autójukban egy harmadik robbanószerkezetet is találtak.
Jessica Tisch, New York rendőrfőnöke közölte: a két férfi beismerte, hogy az Iszlám Állam (ISIS) propagandája inspirálta őket a tett elkövetésére. A nyomozás szerint a két férfi rendszeresen nézett a terrorszervezethez köthető videókat.
Az egyik gyanúsított, Emir Balat a rendőröknek azt mondta:
Ha én nem teszem meg, majd jön valaki más, és megteszi.”
A hatóságok szerint Balat azt is kijelentette, hogy azt remélte, a támadás
még nagyobb lesz, mint a 2013-as bostoni maraton elleni merénylet”.
A bostoni robbantásban három ember halt meg, és több százan megsérültek.
A rendőrség szerint az egyik bomba triacetone-triperoxidot (TATP) tartalmazott, amely rendkívül instabil és veszélyes házi készítésű robbanóanyag. Ezt az anyagot korábban több terrortámadásnál is használták.
A robbanószerkezeteket üvegpalackokból készítették, robbanóanyaggal töltötték meg, majd csavarokkal és anyákkal vették körül, hogy azok a detonáció esetén srapnelként még nagyobb pusztítást okozzanak.
Jessica Tisch hangsúlyozta:
Szerencsénk volt, hogy a szerkezetek nem okoztak akkora kárt, mint amekkorára képesek lettek volna. Az ilyen eszközök pusztító következményekkel járhatnak.”
A két gyanúsított hétfőn jelent meg először a bíróság előtt, ahol a bíró elrendelte, hogy a következő tárgyalásig – amelyet április 8-ra tűztek ki – előzetes letartóztatásban maradjanak.
A polgármester, Zohran Mamdani közleményben reagált az esetre, hangsúlyozva:
Teljes mértékben felelősségre kell vonni őket a tetteikért. Nem tűrjük a terrorizmust és az erőszakot a városunkban.”
Az FBI és a New York-i rendőrség terrorelhárító egysége tovább vizsgálja az ügyet, miközben az Egyesült Államokban a Közel-Keleten zajló háborús események miatt fokozott készültség van érvényben.
Fotó: Emir Balat menekülés közben, miután eldobta a nála lévő robbanószerkezetet / CHARLY TRIBALLEAU / AFP