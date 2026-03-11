Terrorizmussal vádolják a két férfit, akik robbantani akartak a New York-i iszlámellenes tüntetésen (VIDEÓ)

Terrorcselekmény kísérletével vádolták meg azt a két férfit, akik a gyanú szerint robbantani próbáltak New York polgármesterének otthona közelében, egy iszlámellenes tüntetésen. A BBC beszámolója szerint a 18 éves Emir Balat és a 19 éves Ibrahim Kayumi ellen többek között terrorizmus támogatásának kísérlete és tömegpusztító fegyver használata miatt emeltek vádat.

A hatóságok szerint a két fiatal szombaton próbált meg robbanószerkezeteket felrobbantani a Gracie Mansion közelében, ahol Zohran Mamdani, New York polgármestere él. A támadás egy iszlámellenes tüntetés idején történt, azonban a szerkezetek nem robbantak fel a tervek szerint.