03. 11.
szerda
ISIS Zohran Mamdani New York terrorcselekmény Iszlám Állam iszlamizmus Egyesült Államok

Terrorizmussal vádolják a két férfit, akik robbantani akartak a New York-i iszlámellenes tüntetésen (VIDEÓ)

2026. március 11. 13:49

Az elkövetők ISIS-videókból merítettek ihletet a merénylethez.

2026. március 11. 13:49

Terrorcselekmény kísérletével vádolták meg azt a két férfit, akik a gyanú szerint robbantani próbáltak New York polgármesterének otthona közelében, egy iszlámellenes tüntetésen. A BBC beszámolója szerint a 18 éves Emir Balat és a 19 éves Ibrahim Kayumi ellen többek között terrorizmus támogatásának kísérlete és tömegpusztító fegyver használata miatt emeltek vádat.

A hatóságok szerint a két fiatal szombaton próbált meg robbanószerkezeteket felrobbantani a Gracie Mansion közelében, ahol Zohran Mamdani, New York polgármestere él. A támadás egy iszlámellenes tüntetés idején történt, azonban a szerkezetek nem robbantak fel a tervek szerint.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottak két bombát próbáltak működésbe hozni a helyszínen, miközben az autójukban egy harmadik robbanószerkezetet is találtak.

Az Iszlám Állam inspirálhatta őket

Jessica Tisch, New York rendőrfőnöke közölte: a két férfi beismerte, hogy az Iszlám Állam (ISIS) propagandája inspirálta őket a tett elkövetésére. A nyomozás szerint a két férfi rendszeresen nézett a terrorszervezethez köthető videókat.

Az egyik gyanúsított, Emir Balat a rendőröknek azt mondta:

Ha én nem teszem meg, majd jön valaki más, és megteszi.”

A hatóságok szerint Balat azt is kijelentette, hogy azt remélte, a támadás

még nagyobb lesz, mint a 2013-as bostoni maraton elleni merénylet”.

A bostoni robbantásban három ember halt meg, és több százan megsérültek.

Veszélyes robbanószerkezeteket készítettek

A rendőrség szerint az egyik bomba triacetone-triperoxidot (TATP) tartalmazott, amely rendkívül instabil és veszélyes házi készítésű robbanóanyag. Ezt az anyagot korábban több terrortámadásnál is használták.

A robbanószerkezeteket üvegpalackokból készítették, robbanóanyaggal töltötték meg, majd csavarokkal és anyákkal vették körül, hogy azok a detonáció esetén srapnelként még nagyobb pusztítást okozzanak.

Jessica Tisch hangsúlyozta:

Szerencsénk volt, hogy a szerkezetek nem okoztak akkora kárt, mint amekkorára képesek lettek volna. Az ilyen eszközök pusztító következményekkel járhatnak.”

Rács mögött

A két gyanúsított hétfőn jelent meg először a bíróság előtt, ahol a bíró elrendelte, hogy a következő tárgyalásig – amelyet április 8-ra tűztek ki – előzetes letartóztatásban maradjanak.

A polgármester, Zohran Mamdani közleményben reagált az esetre, hangsúlyozva:

Teljes mértékben felelősségre kell vonni őket a tetteikért. Nem tűrjük a terrorizmust és az erőszakot a városunkban.”

Az FBI és a New York-i rendőrség terrorelhárító egysége tovább vizsgálja az ügyet, miközben az Egyesült Államokban a Közel-Keleten zajló háborús események miatt fokozott készültség van érvényben.

***

Fotó: Emir Balat menekülés közben, miután eldobta a nála lévő robbanószerkezetet / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

 

akyokushinkaimestere
•••
2026. március 11. 14:22 Szerkesztve
Ibrahim Kayumi ellen többek között terrorizmus támogatásának kísérlete és tömegpusztító fegyver használata miatt emeltek vádat. Nem normális a két faszi az életüknek már annyi de: A ballisztikus rakéta is tömegpusztitó ,meg a vegyi ,biológiai fegyverek is.Basszus, már bármire be kategorizálható.Egy gépfegyverrel is elég nagy pusztítást lehet végezni.Akkor most az is tömegpusztító fegyver?
74bro
2026. március 11. 14:17
Hála Istennek, az amerikaiak látják, mi történik Európában. Hála Istennek, az amerikaiak állig fel vannak fegyverkezve. A dzsihadistáknak még sok kellemetlen meglepetésben lesz részük.
massivement5
2026. március 11. 14:17
A srapnel magyarul repesz, nem mintha az átlag fidesznyik hőbörgőt, nemzethy moslékzabáló csőcseléket ez érdekelné.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!