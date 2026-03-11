A Békemenet erőssége a békés, civil összefogásban van

ma hazánk az Európai Unió egyetlen olyan tagállama, amely kezdettől, konzekvensen a béke mellett szólal fel, azonnali tűzszünetet, illetve béketárgyalásokat sürget és támogat minden olyan nemzetközi erőfeszítést, amely a béke előteremtését szolgálja.

Magyarország – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán – ezzel morális példát mutat a Nyugatnak. A lapunknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint minden túlzás nélkül állítható: „egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, civilizációs szakadékba taszítva ezáltal az Öreg Kontinenst”.

Mindez nagy mélységben itatja át a közéleti-politikai közeget, amelyben élünk, nem véletlen, hogy sokan hangsúlyozzák az idei, március 15-ei Békemenet különleges fontosságát és jelentőségét. Orbán Viktor miniszterelnök is ezt erősítette meg néhány nappal ezelőtt Sopronban, amikor azt mondta:

Szükségünk van Magyarország történetének valaha volt legnagyobb Békemenetére, hogy megmutassuk az erőnket”.

A Mandiner kérdésére, miszerint mit jelentene az ukrajnai béke beköszönte a Békemenet szempontjából, ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: az lenne talán a legszebb pillanat. „A Békemenet üzenete kezdettől fogva az, hogy a konfliktusok helyett tárgyalásra, diplomáciára és józan észre van szükség. Ha egyszer eljön az a nap, amikor valóban béke lesz a szomszédunkban, akkor a Békemenet azt is ünnepelné, hogy Európa végre visszatért az együttműködés útjára.” Addig is – tette hozzá – a mostani, választások előtti Békemenet