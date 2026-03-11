A Békemenet erőssége a békés, civil összefogásban van

GALÉRIA: a Békemenet legjobb képei egy helyen!
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. A Békemenet helyszíni fotóit itt érhetik el.
Európa ma a háború árnyékában keresi az útját, ezért fontos, hogy Magyarország polgárai világosan kimondják: békét, biztonságot akarnak – világított rá az idei Békemenet jelentőségére ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF-CÖKA szóvivője. A békés rendezvénysorozat az elmúlt 14 esztendő alatt valódi nemzeti demonstrációvá nemesedett.
Megrendítő erejű, különleges történelmi pillanatban született demonstrációként emlékszik vissza az első, 2012-es Békemenetre ifjabb Lomnici Zoltán, a demonstrációt szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) egyik vezetője és szóvivője. Mint a Mandinernek felidézte: a szervezők akkoriban „néhány tízezres” tömegre számítottak, az eredmény azonban – a mintegy négyszázezer résztvevő – minden képzeletüket felülmúlta.
Azóta már tudjuk, hogy az első Békemenet nem csupán Brüsszelig, hanem a tengerentúlra is ellátszott és visszakozásra késztette azokat az erőket, amelyek baloldali restaurációt készítettek elő Magyarországon”
– mondta.
A Békemenet alapítói – Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fritz Tamás, Stefka István és Széles Gábor – ifj. Lomnici Zoltán meglátása szerint sohasem titkolták, hogy a megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely „kétségtelenül egy szuverén nemzeti politika és egy szuverén politikus, Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul”.
A Békemenet jelentősége az azóta eltelt mintegy 14 évben tovább erősödött, a békés, civil összefogás alapüzenete pedig elmélyült.
Aktualitását ma az Európát és az európai polgárok életét több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint az egyre erősödő háborúpárti hangok és az elhatalmasodó háborús pszichózis adják.
A 2026-os Békemenetre az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, március 15-én kerül sor. Csizmadia László CÖF-elnök szerint az ünnep és a rendezvény találkozásán „emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett”. Az elnök az idei rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón kiemelte annak üzenetértékét is, hogy ahogy a
majd’ 180 évvel ezelőtti szabadságharcban a magyar nemzet mellett állt Lengyelország, úgy ma sem változott a magyar és a lengyel civilek szoros kapcsolata.
A Békemenet – erősítette meg a Mandinernek ifj. Lomnici Zoltán – fontos eszköz és esemény is egyszerre, amelynek keretében „a valódi civil társadalom – a békés véleménynyilvánítás alapjogával élve – demonstrálhatja meggyőződését a béke és a háború sorskérdéseivel összefüggésben”. Mint kiemelte: ma már a stabilitás, a hagyományos értékek, a család védelme és Európa jövőjének kérdései is a Békemenet küldetéséhez tartoznak.
Az alkotmányjogász rámutatott: az Alaptörvény szerint a közhatalom forrása a nép, amely azt választott képviselői útján gyakorolja.
A közvetlen demokrácia, a gyülekezési joggal kiegészülve ma Magyarországon reneszánszát éli
– mondta, ellenpéldaként hozva a nyugat-európai polgári kezdeményezések súlyos intézményi válságát. Úgy véli, részben ennek is köszönhető a Békemenet „stabil vonzereje”.
A demonstrációsorozat ifj. Lomnici Zoltán szerint
az egyetlen nemzeti demonstráció”.
„Aki hisz abban, hogy Magyarországnak joga van a saját útját járni, aki békét szeretne Európában, aki fontosnak tartja a családot, a kultúrát és a nemzeti identitást, annak helye van ott – függetlenül attól, hogy milyen pártra szavazott korábban” – szögezte le.
Az ukrajnai háború árnyékában eltöltött több mint négy esztendő során olyan hangsúlyt kapott a béke, a béke óhajtása, amire utoljára talán a világháborúk idején volt példa Magyarországon. Ilyenformán
ma hazánk az Európai Unió egyetlen olyan tagállama, amely kezdettől, konzekvensen a béke mellett szólal fel, azonnali tűzszünetet, illetve béketárgyalásokat sürget és támogat minden olyan nemzetközi erőfeszítést, amely a béke előteremtését szolgálja.
Magyarország – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán – ezzel morális példát mutat a Nyugatnak. A lapunknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint minden túlzás nélkül állítható: „egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, civilizációs szakadékba taszítva ezáltal az Öreg Kontinenst”.
Mindez nagy mélységben itatja át a közéleti-politikai közeget, amelyben élünk, nem véletlen, hogy sokan hangsúlyozzák az idei, március 15-ei Békemenet különleges fontosságát és jelentőségét. Orbán Viktor miniszterelnök is ezt erősítette meg néhány nappal ezelőtt Sopronban, amikor azt mondta:
Szükségünk van Magyarország történetének valaha volt legnagyobb Békemenetére, hogy megmutassuk az erőnket”.
A Mandiner kérdésére, miszerint mit jelentene az ukrajnai béke beköszönte a Békemenet szempontjából, ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: az lenne talán a legszebb pillanat. „A Békemenet üzenete kezdettől fogva az, hogy a konfliktusok helyett tárgyalásra, diplomáciára és józan észre van szükség. Ha egyszer eljön az a nap, amikor valóban béke lesz a szomszédunkban, akkor a Békemenet azt is ünnepelné, hogy Európa végre visszatért az együttműködés útjára.” Addig is – tette hozzá – a mostani, választások előtti Békemenet
jó alkalom arra, hogy a béke ügyének bátor, civil hívei hallassák a hangjukat, így legitimálva a polgári-nemzeti kormány által a háború kérdésében képviselt irányvonalat.”
Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország sokszor került szembe a nemzetközi fősodorral, úgy a migráció kérdésében, mint a családpolitika területén, vagy a háború és béke ügyében. Akkor – idézte fel az alkotmányjogász – sokan kritizálták az országot, ma viszont egyre többfelé visszaköszönnek azok az álláspontok, amelyeket mi már évekkel ezelőtt képviseltünk. „A Békemenet ezért egyfajta történelmi igazolás is: annak a jele, hogy a magyar emberek józansága sokszor előrébb jár a nyugatos politikai trendeknél”.
A magyar kormányfő sommázatában ez annyit jelent:
Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz!
Békemenet, 2026. március 15. Budapest! Gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd 11 órakor indul el a Békemenet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utca útvonalon érkeznek meg a Kossuth térre, ahol a résztvevők meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nagy ünnepségre készül a miniszterelnök.
