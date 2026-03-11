Orbán Viktor megkérte Szijjártó Pétert, árulja el, hogy teljesítenek az üzemanyagokra bevezetett védett árak – komoly és részletes választ kapott (VIDEÓ)

A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot – írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A poszthoz egy videót is feltöltött a minszterelnök, melyben kérésére Szijjártó Péter számol be arról, hogyan teljesít a gyakorlatban a benzinre és gázolajra bevezetett védett ár.

„Az iráni háború nagyon gyorsan eszkalálódott. A Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada, a világ tengeri földgázkereskedelmének pedig egyötöde gyakorlatilag blokád alá került” – kezdte összefoglalóját a külgazdasági- és külügyminiszter.