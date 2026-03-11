Orbán Viktor megkérte Szijjártó Pétert, árulja el, hogy teljesítenek az üzemanyagokra bevezetett védett árak – komoly és részletes választ kapott (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Szijjártó szépítés nélkül vázolta a helyzetet.
A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot – írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A poszthoz egy videót is feltöltött a minszterelnök, melyben kérésére Szijjártó Péter számol be arról, hogyan teljesít a gyakorlatban a benzinre és gázolajra bevezetett védett ár.
„Az iráni háború nagyon gyorsan eszkalálódott. A Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada, a világ tengeri földgázkereskedelmének pedig egyötöde gyakorlatilag blokád alá került” – kezdte összefoglalóját a külgazdasági- és külügyminiszter.
„A nemzetközi olajpiacról óriási mennyiségek esnek ki.
Ebben a helyzetben Európa a duplán vesztes oldalon játszik,
hiszen túl azon, hogy a tengeri kereskedelem abszolút bizonytalanságából fakadó károk megjelennek az európai gazdaságban, emellett a korábban meghozott orosz energiahordozók kizárására vonatkozó brüsszeli döntések is azt eredményezik, hogy ma gyakorlatilag Európában áll rendelkezése a legkevesebb energiahordozó az egész világon. Ebben a környezetben
Európában egy drámai energia-áremelkedés következik be, amely legelőször az üzemanyagok piacán jelentkezett”
– jelentette ki Szijjártó Péter.
A védett ár bevezetésével ugyanakkor a tárcavezető meglátása szerint „mind a magyar vállalkozásokat, mind a magyar gazdákat meg tudjuk védeni attól, hogy részben az iráni háború, részben a tiszás-ukrán olajblokád lehetetlen helyzetbe hozza őket”.
Ebben a tekintetben kulcskérdés, hogy a szuverén energiapolitikánkat fenntartsuk, a magyar energiainfrastruktúra biztonságát fenntartsuk, és a Magyarországra irányító tranzitútvonalak zavartalanságához ragasztodjunk”
– sorolta Szijjártó Péter a legfontosabb teendőket, melyeket a kormánynak prioritásként kell kezelnie.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor