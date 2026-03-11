Ft
védett ár Szijjártó Péter üzemanyagár Orbán Viktor

Orbán Viktor megkérte Szijjártó Pétert, árulja el, hogy teljesítenek az üzemanyagokra bevezetett védett árak – komoly és részletes választ kapott (VIDEÓ)

2026. március 11. 16:23

Szijjártó szépítés nélkül vázolta a helyzetet.

2026. március 11. 16:23
null

A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot – írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A poszthoz egy videót is feltöltött a minszterelnök, melyben kérésére Szijjártó Péter számol be arról, hogyan teljesít a gyakorlatban a benzinre és gázolajra bevezetett védett ár.

„Az iráni háború nagyon gyorsan eszkalálódott. A Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada, a világ tengeri földgázkereskedelmének pedig egyötöde gyakorlatilag blokád alá került” – kezdte összefoglalóját a külgazdasági- és külügyminiszter.

„A nemzetközi olajpiacról óriási mennyiségek esnek ki.

Ebben a helyzetben Európa a duplán vesztes oldalon játszik,

hiszen túl azon, hogy a tengeri kereskedelem abszolút bizonytalanságából fakadó károk megjelennek az európai gazdaságban, emellett a korábban meghozott orosz energiahordozók kizárására vonatkozó brüsszeli döntések is azt eredményezik, hogy ma gyakorlatilag Európában áll rendelkezése a legkevesebb energiahordozó az egész világon. Ebben a környezetben

Európában egy drámai energia-áremelkedés következik be, amely legelőször az üzemanyagok piacán jelentkezett”

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A védett ár bevezetésével ugyanakkor a tárcavezető meglátása szerint „mind a magyar vállalkozásokat, mind a magyar gazdákat meg tudjuk védeni attól, hogy részben az iráni háború, részben a tiszás-ukrán olajblokád lehetetlen helyzetbe hozza őket”.

Ebben a tekintetben kulcskérdés, hogy a szuverén energiapolitikánkat fenntartsuk, a magyar energiainfrastruktúra biztonságát fenntartsuk, és a Magyarországra irányító tranzitútvonalak zavartalanságához ragasztodjunk”

– sorolta Szijjártó Péter a legfontosabb teendőket, melyeket a kormánynak prioritásként kell kezelnie.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

 

narancsliget
2026. március 11. 17:27
Az ilyen cikkek igazolják, hogy a Tisza áll nyerésre
kbexxx
2026. március 11. 17:01 Szerkesztve
Epét hányhat zselé és.lejjebb asszony is ezen a téren is Elcsúsztak! A magyar észjárást és vezetést még, mindig alulertékelik az ötletek terén!! A kormány buktatásra hajazó ,elégedetlenség érdeklődés hiányában elmaradt!
cirmos
2026. március 11. 16:56
nem lenne egyszerűbb rögtön áttérni a jegyrendszerre?
