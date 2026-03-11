Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: a végén Putyin helyett Orbán adhat neki mattot

Csak az alkalomra vár Ukrajna: egy politikai elemző elmondta, hogy szednék össze a magyarokat (VIDEÓ)
Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.
Eltaktikázta magát az ukrán elnök.
Hiába szabadította fel közel egy hónapja a stratégiai olajkészleteket a kormány, hogy ezzel kivédje az ukránok zsarolását, az eddig ismertnél akár tovább is biztosítható különösebb zavar nélkül Magyarországon az üzemanyag-ellátás, legalábbis erre utalt Orbán Viktor miniszterelnök kedd este Balatonfüreden, ahol azt mondta, hogy folyamatosan töltik fel a készleteket: nem kiürülnek a tárolók, hanem cserélődnek – emlékeztetett a Világgazdaság.
A jelek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával tényleg elszámította magát, és hamarabb fogy ki a pénzből, mint a magyarok az olajból
– írja a lap.
A kormány helyzetét azonban nehezíti az olajblokád mellett az olaj világpiaci ára is, ugyanis már tíz napja tart az iráni háború.
Önmagában nem a fegyveres konfliktus, hanem a Hormuzi-szoros lezárása jelenti a legnagyobb veszélyt a világgazdaságra nézve
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Betelt a pohár az Ungvári járásban.
Trump is engedne a szankciókból.
Moszkvának kártérítést kell fizetnie Kaja Kallas szerint.