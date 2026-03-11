Ft
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború olaj Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: a végén Putyin helyett Orbán adhat neki mattot

2026. március 11. 17:39

Eltaktikázta magát az ukrán elnök.

Zelenszkij

Hiába szabadította fel közel egy hónapja a stratégiai olajkészleteket a kormány, hogy ezzel kivédje az ukránok zsarolását, az eddig ismertnél akár tovább is biztosítható különösebb zavar nélkül Magyarországon az üzemanyag-ellátás, legalábbis erre utalt Orbán Viktor miniszterelnök kedd este Balatonfüreden, ahol azt mondta, hogy folyamatosan töltik fel a készleteket: nem kiürülnek a tárolók, hanem cserélődnek – emlékeztetett a Világgazdaság.

A jelek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával tényleg elszámította magát, és hamarabb fogy ki a pénzből, mint a magyarok az olajból

– írja a lap.

Még mindig veszélyben vagyunk

A kormány helyzetét azonban nehezíti az olajblokád mellett az olaj világpiaci ára is, ugyanis már tíz napja tart az iráni háború.

Önmagában nem a fegyveres konfliktus, hanem a Hormuzi-szoros lezárása jelenti a legnagyobb veszélyt a világgazdaságra nézve

állapította meg a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

