Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: a végén Putyin helyett Orbán adhat neki mattot

Hiába szabadította fel közel egy hónapja a stratégiai olajkészleteket a kormány, hogy ezzel kivédje az ukránok zsarolását, az eddig ismertnél akár tovább is biztosítható különösebb zavar nélkül Magyarországon az üzemanyag-ellátás, legalábbis erre utalt Orbán Viktor miniszterelnök kedd este Balatonfüreden, ahol azt mondta, hogy folyamatosan töltik fel a készleteket: nem kiürülnek a tárolók, hanem cserélődnek – emlékeztetett a Világgazdaság.

A jelek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával tényleg elszámította magát, és hamarabb fogy ki a pénzből, mint a magyarok az olajból

– írja a lap.