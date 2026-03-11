Közleményt adott ki az UEFA: ezért vették el Szoboszlaiék gólját

Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1–0-s vereséget szenvedett a Sallai Rolandot a hajrában becserélő Galatasaray vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén kedden.

A meccs egyetlen szabályos gólját a hazaiak gaboni légiósa, Mario Lemina szerezte a hetedik percben. A Vörösök a 73. percben válaszoltak, de Ibrahima Konaté találatát a játékvezetői csapat a VAR-rendszer közreműködésével érvénytelenítette. Az európai szövetség (UEFA) a mérkőzést követően a hivatalos honlapján magyarázatot adott arra, ami eddig is nyilvánvaló volt: