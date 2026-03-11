Közleményt adott ki az UEFA: ezért vették el Szoboszlaiék gólját

Kiakadt Szoboszlai főnöke, amiért elmaradt az újabb gólpassz a magyartól
„Nem mi voltunk az egyetlenek, akiket lenyűgözött a stadion hangulata.”
A Liverpool egyenlítő gólját érvénytelenítették a Galatasaray ellen. Szoboszlaiék találatát kezezés miatt nem adták meg.
Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1–0-s vereséget szenvedett a Sallai Rolandot a hajrában becserélő Galatasaray vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén kedden.
A meccs egyetlen szabályos gólját a hazaiak gaboni légiósa, Mario Lemina szerezte a hetedik percben. A Vörösök a 73. percben válaszoltak, de Ibrahima Konaté találatát a játékvezetői csapat a VAR-rendszer közreműködésével érvénytelenítette. Az európai szövetség (UEFA) a mérkőzést követően a hivatalos honlapján magyarázatot adott arra, ami eddig is nyilvánvaló volt:
az egyenlítő gólt azért vették el, mert a „Liverpool ötös számú játékosának a kezéről pattant a labda a kapuba”.
A Galatasaray ebben az idényben már másodszor verte meg a Premier League címvédőjét, az alapszakaszban tavaly szeptemberben szintén 1–0-ra nyert ellene. A párharc visszavágójára jövő szerdán (március 18.) kerül sor az Anfielden. A továbbjutó csapat a negyeddöntőben a Paris Saint-Germainnel vagy a Chelsea-vel találkozik.
Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP
Galatasaray–Liverpool 1–0 – a mérkőzés összefoglalója
