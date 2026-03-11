Ft
UEFA Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája

Közleményt adott ki az UEFA: ezért vették el Szoboszlaiék gólját

2026. március 11. 16:47

A Liverpool egyenlítő gólját érvénytelenítették a Galatasaray ellen. Szoboszlaiék találatát kezezés miatt nem adták meg.

2026. március 11. 16:47
null

Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1–0-s vereséget szenvedett a Sallai Rolandot a hajrában becserélő Galatasaray vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén kedden.

A meccs egyetlen szabályos gólját a hazaiak gaboni légiósa, Mario Lemina szerezte a hetedik percben. A Vörösök a 73. percben válaszoltak, de Ibrahima Konaté találatát a játékvezetői csapat a VAR-rendszer közreműködésével érvénytelenítette. Az európai szövetség (UEFA) a mérkőzést követően a hivatalos honlapján magyarázatot adott arra, ami eddig is nyilvánvaló volt: 

az egyenlítő gólt azért vették el, mert a „Liverpool ötös számú játékosának a kezéről pattant a labda a kapuba”.

Ezt is ajánljuk a témában

A Galatasaray ebben az idényben már másodszor verte meg a Premier League címvédőjét, az alapszakaszban tavaly szeptemberben szintén 1–0-ra nyert ellene. A párharc visszavágójára jövő szerdán (március 18.) kerül sor az Anfielden. A továbbjutó csapat a negyeddöntőben a Paris Saint-Germainnel vagy a Chelsea-vel találkozik.

Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP

Galatasaray–Liverpool 1–0 – a mérkőzés összefoglalója

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. március 11. 18:24
Hova kellett volna tegye a karját felugrás közben a levegőben? Rápattant a labda s onnan a kapuba. Hol a szándék erre? Mikor akarják már ezek a marha bürokraták a játék szellemének megfelelően szabályozni a kezezést?
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
•••
2026. március 11. 17:10 Szerkesztve
Ha már VAR akkor nem probléma, hogy a 99-es vörös a felugró, levegőben levő zöldet két kézzel belökte a labda útjába, ráadásul én még azt is látni véltem, hogy a felső karját elhagyó labda a mögötte levő másik pirosnak a kezéről ment a kapuba ami meg tizenegyest érne
Válasz erre
3
0
