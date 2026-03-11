Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Istenem, még 32 nap...
„Figyelj, te jellemtelen, hazug gazember!
Csak a te imbecil elmédben léteznek »orosz kampánytanácsadók és ügynökök«, akik szerinted Orbán Viktort »kiparancsolták a zárt csarnokokból«. Istenem, mekkora kretén vagy te!
Ahogy szoktam, megint elbábozom neked az igazságot. 2002-ben te még egyetemista éveidet élted, s valószínűleg az ágyad fölött lógó Demszky-plakát lehetett az egyetlen igazi érzelmi kapcsolatod, s miközben a jogi vizsgáidon – némi előnyszerzés reményében – előszeretettel hivatkozgattál a komcsi bíró nagyapádra és bíró elvtársnő anyukádra, na mindeközben Orbán Viktor hazánk főtereit járta, és reggeltől estig kampányolt.
Majd tette mindezt 2002 után is, hosszú éveken keresztül. Tudom, mert ott voltam mellette. Volt olyan nap, hogy nyolc kisebb-nagyobb gyűlést tartottunk, szerte az országban. Mindezt csak azért írom le, mert a végén még kitalálod, hogy az országjárás műfaja is a te nagyívű politikai innovációd, te elvetemült.
Az pedig még ennél is sokkal aljasabb, amikor arról hadoválsz, hogy miért a TEK-esek gyűrűjében járja a magyar miniszterelnök az országot. Te ebben a pillanatban – közjogi értelemben is – egy senki vagy, mégis félbűnöző testőreid gyűrűjében, meg a félgyogyós, láthatósági mellénybe csomagolt katica csoportod által körbeölelve hirdeted a szektádnak, hogy »ne féljetek«!
Ezzel szemben a mindenkori miniszterelnök kiemelt védelmét kormányrendelet szabályozza, mégpedig igen szigorúan. Békeidőkben is így van ez, nem is beszélve a maihoz hasonló, felbolydult világpolitikai helyzetről, ami jelesül azt eredményezi, hogy épp a te kormányra segítésedért bármilyen aljasságot elkövetni kész globalista hálózat, na meg a Zelenszkij nevű ukrán haverotok, és maffiacsürhéje miatt lett mára a magyar miniszterelnök a világ egyik leginkább veszélyeztetett politikusa, akire bizony vigyázni kell. Nem pusztán a saját épsége, de a hazánk, a magyarság jövője miatt is.
Nyugi, rád is vigyáznak majd a gumiszobában, amikor meglátod a választások eredményét, április 12-én. Ott bent bátran lehetsz majd akárki, aki csak szeretnél. Lehetsz akár Napoleon, akár történelmi előképed, a hazaáruló Károlyi Mihály, de tőlem lehetsz elképzelt országod miniszterelnöke is, akit éjjel-nappal titkosügynökökkel, kémtollakkal, egymilliárdos szoftverrel üldöz a Tóni... Istenem, még 32 nap...”
