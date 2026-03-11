Az pedig még ennél is sokkal aljasabb, amikor arról hadoválsz, hogy miért a TEK-esek gyűrűjében járja a magyar miniszterelnök az országot. Te ebben a pillanatban – közjogi értelemben is – egy senki vagy, mégis félbűnöző testőreid gyűrűjében, meg a félgyogyós, láthatósági mellénybe csomagolt katica csoportod által körbeölelve hirdeted a szektádnak, hogy »ne féljetek«!

Forrás: Rákay Philip Facebook-oldala

Ezzel szemben a mindenkori miniszterelnök kiemelt védelmét kormányrendelet szabályozza, mégpedig igen szigorúan. Békeidőkben is így van ez, nem is beszélve a maihoz hasonló, felbolydult világpolitikai helyzetről, ami jelesül azt eredményezi, hogy épp a te kormányra segítésedért bármilyen aljasságot elkövetni kész globalista hálózat, na meg a Zelenszkij nevű ukrán haverotok, és maffiacsürhéje miatt lett mára a magyar miniszterelnök a világ egyik leginkább veszélyeztetett politikusa, akire bizony vigyázni kell. Nem pusztán a saját épsége, de a hazánk, a magyarság jövője miatt is.

Nyugi, rád is vigyáznak majd a gumiszobában, amikor meglátod a választások eredményét, április 12-én. Ott bent bátran lehetsz majd akárki, aki csak szeretnél. Lehetsz akár Napoleon, akár történelmi előképed, a hazaáruló Károlyi Mihály, de tőlem lehetsz elképzelt országod miniszterelnöke is, akit éjjel-nappal titkosügynökökkel, kémtollakkal, egymilliárdos szoftverrel üldöz a Tóni... Istenem, még 32 nap...”

