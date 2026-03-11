Ft
03. 11.
szerda
európa-liga Kubatov Gábor Fradi Braga mez Ferencváros FTC

Ilyen csomagot még soha nem kapott Kubatov – a szava is majdnem elakadt, amikor meglátta

2026. március 11. 15:59

A Ferencváros ünnepi mezben lép pályára a Braga elleni hazai Európa-liga-meccsen. Kubatov Gábor nagyon büszke arra, hogy a Fradi nemzeti színekben lép majd pályára.

2026. március 11. 15:59
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata különleges mezben, az első magyar polgári forradalom és szabadságharc tiszteletére készült szerelésben lép pályára csütörtök este (21 óra, M4 Sport) a portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első, hazai mérkőzésén. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a saját Facebook-oldalán megosztott egy videót arról a pillanatról, amikor először a kezébe vette a dresszt, amelyen a mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma.

„Jaj, de vágytam már erre! – mondja a videóban Kubatov, mielőtt kicsomagolta a „Rekordbajnok” felirattal ellátott ajándékdobozt. – Ez lesz, amiben csütörtökön játszunk. Ez a mez március tizenötödikére készült. Az UEFA nem engedélyezi a nemzeti szimbólumok használatát, ezért a kokárdát le kell róla vennünk, de ez egy szép dolog lesz a Braga elleni meccsen.”

A politikus-sportvezető elárulta, az ünnepi mez tervezése több hetet vett igénybe, és nagyon büszke arra, hogy a Fradi nemzeti színeket ölt a Braga elleni találkozón. „Ez egy gyönyörű történet” – tette hozzá.

 

A klub hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a mez március 12-én, csütörtökön 10 órától limitált példányszámban 49 990 forintért megvásárolható lesz a Fradi Shopban és az egyesület internetes webáruházában.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

