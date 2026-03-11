Ilyen csomagot még soha nem kapott Kubatov – a szava is majdnem elakadt, amikor meglátta

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata különleges mezben, az első magyar polgári forradalom és szabadságharc tiszteletére készült szerelésben lép pályára csütörtök este (21 óra, M4 Sport) a portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első, hazai mérkőzésén. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a saját Facebook-oldalán megosztott egy videót arról a pillanatról, amikor először a kezébe vette a dresszt, amelyen a mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma.

„Jaj, de vágytam már erre! – mondja a videóban Kubatov, mielőtt kicsomagolta a „Rekordbajnok” felirattal ellátott ajándékdobozt. – Ez lesz, amiben csütörtökön játszunk. Ez a mez március tizenötödikére készült. Az UEFA nem engedélyezi a nemzeti szimbólumok használatát, ezért a kokárdát le kell róla vennünk, de ez egy szép dolog lesz a Braga elleni meccsen.”