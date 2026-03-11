Von der Leyennek végre leesett a tantusz: az Unió Magyarország módszerével fékezné meg a bajt

Az Európai Unió a földgáz árának támogatását vagy akár ársapkáját is fontolgatja annak érdekében, hogy mérsékelje a gyorsan emelkedő villamosenergia-árakat – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az európai parlamenti képviselők előtt tartott beszédében Strasbourgban, amelyről az Euractive tudósított.

A gáz- és olajárak emelkedésének egyik fő oka, hogy a globális energiakereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros továbbra is zárva van. Ezen a szűk tengeri útvonalon halad át a világ LNG-szállítmányainak mintegy ötöde és az olajszállítmányok körülbelül harmada.