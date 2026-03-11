Ft
von der leyen európai unió támogatás magyarország földgáz villamosenergia

Von der Leyennek végre leesett a tantusz: az Unió Magyarország módszerével fékezné meg a bajt

2026. március 11. 16:04

Az Európai Unió a földgáz árának támogatását vagy akár ársapkáját is fontolgatja.

2026. március 11. 16:04
null

Az Európai Unió a földgáz árának támogatását vagy akár ársapkáját is fontolgatja annak érdekében, hogy mérsékelje a gyorsan emelkedő villamosenergia-árakat – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az európai parlamenti képviselők előtt tartott beszédében Strasbourgban, amelyről az Euractive tudósított.

A gáz- és olajárak emelkedésének egyik fő oka, hogy a globális energiakereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros továbbra is zárva van. Ezen a szűk tengeri útvonalon halad át a világ LNG-szállítmányainak mintegy ötöde és az olajszállítmányok körülbelül harmada.

A kialakult helyzet miatt az európai gázárak több mint 50 százalékkal emelkedtek, az olaj ára pedig időnként a hordónkénti 100 dolláros szintet is meghaladta.

Von der Leyen szerint a közel-keleti háború gazdasági hatása már most jelentős. Mint fogalmazott, tíz napnyi konfliktus már mintegy hárommilliárd euróval növelte az európai adófizetők fosszilisenergia-importjának költségeit.

Az európai állam- és kormányfők március 19–20-án ülnek össze, hogy az EU hosszú távú versenyképességéről tárgyaljanak. A jelenlegi piaci helyzet miatt azonban a találkozó középpontjába várhatóan az energiaválság és a villamosenergia-árak kérdése kerül. Több ország már lépett is: például Horvátország és Magyarország ársapkát vezetett be az üzemanyagokra.

Az Európai Bizottság elnöke szerint kulcsfontosságú csökkenteni annak hatását, hogy az áram árát gyakran a legdrágább – sokszor gázzal működő – erőművek határozzák meg. 

Ennek érdekében több lehetséges intézkedést vizsgálnak, köztük az úgynevezett villamosenergia-vásárlási megállapodások és különbözeti szerződések szélesebb alkalmazását, állami támogatási programokat, valamint a gázár támogatását vagy plafonálását.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

