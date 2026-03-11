Ft
nav magyarország adó ukrajna

Megszületett a döntés: csak az autókat kapja meg Ukrajna Magyarországtól, a szállított vagyon marad

2026. március 11. 15:33

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön szolgáltatja vissza a járműveket, amelyek nem voltak lefoglalva.

2026. március 11. 15:33
null

Visszaadja az ukrán Oscsadbanknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokat a járműveket, amelyekre a múlt héten csaptak le a magyar hatóságok. Mint ismert: ezekben a furgonokban vittek volna Ausztriából Ukrajnába több százmillió forintnyi eurót, dollárt és több kiló aranyat is. 

 

Ezt is ajánljuk a témában

A NAV és a Terrorelhárítási Központ egyenruhásai fogták el a pénzszállítókat, akiket azóta már kiutasítottak az országból. Ukrajna azóta is követeli a szállítmányt és a járművek átadását, de a NAV szerdai közlése szerint csak utóbbiakat kaphatják meg, miután azokat nem is foglalták le. 

A furgonokat csütörtök 10 órakor adják majd át az ukrán pénzintézet képviselőinek. 

Az Index felidézte Lázár János építési és közlekedési minisztert, aki a hétfői Lázárinfón kijelentette: „Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek. Nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat. 

Közben a Magyar Nemzet Christian Veber osztrák oknyomozó újságíróra hivatkozva arról ír, hogy furcsa szálak húzódhatnak meg az aranykonvoj hátterében. Rámutatott: a magyar kormány tájékoztatása szerint egyedül Magyarországon keresztül Ausztriából másfél milliárdot szállítottak Ukrajnába, euróban, dollárban és aranyrudakban, csak az év első két hónapjában. Ráadásul szerinte Romániából is rendszeresen mennek pénzszállító konvojok Ukrajnába. Ezután feltette a kérdést:

Mit csinálnak ezzel a rengeteg készpénzzel?

Legális üzletekhez biztosan nem érdemes ekkora összegeket mozgatni, főleg, hogy azt utána el kell juttatni az eladóhoz is.  

 

Nyitókép: MTI/Magyarország Kormánya

frankie-bunn
2026. március 11. 16:10
Jó kis fricska! Helyes, esetleg én még egy lfs-t mellé tennék....
Ohel
2026. március 11. 16:08
Biztos a nyugdíjakat fizették ebből. Ja nem.
Jajdejónekünk
•••
2026. március 11. 16:07 Szerkesztve
😁👍 Ez alázás! 👏 Még jobb lett volna, ha találtak volna vmi hibát a verdákon ami miatt bírságolni kellett volna. 😊
blackorion
2026. március 11. 15:57
Nem tudom ki szerint jó ötlet lefoglalni egy maffia pénzét, úgy, hogy a maffiát nem számolják fel. Aztán majd megy a csodálkozás ha robban a szolgálati jármű. Maffiózók, bármi ki telik tőlük.
