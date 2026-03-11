Megszületett a döntés: csak az autókat kapja meg Ukrajna Magyarországtól, a szállított vagyon marad

A furgonokat csütörtök 10 órakor adják majd át az ukrán pénzintézet képviselőinek.

Az Index felidézte Lázár János építési és közlekedési minisztert, aki a hétfői Lázárinfón kijelentette: „Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek. Nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat.

Közben a Magyar Nemzet Christian Veber osztrák oknyomozó újságíróra hivatkozva arról ír, hogy furcsa szálak húzódhatnak meg az aranykonvoj hátterében. Rámutatott: a magyar kormány tájékoztatása szerint egyedül Magyarországon keresztül Ausztriából másfél milliárdot szállítottak Ukrajnába, euróban, dollárban és aranyrudakban, csak az év első két hónapjában. Ráadásul szerinte Romániából is rendszeresen mennek pénzszállító konvojok Ukrajnába. Ezután feltette a kérdést:

Mit csinálnak ezzel a rengeteg készpénzzel?

Legális üzletekhez biztosan nem érdemes ekkora összegeket mozgatni, főleg, hogy azt utána el kell juttatni az eladóhoz is.