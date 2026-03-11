A klausztrofóbiások rémálma valóra vált: egy férfi eltévedt egy japán metróaluljáróban, képtelen volt megtalálni a kijáratot

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Nem tudom, ki hogy van vele, de ha valami elképesztően inspiráló tud lenni számomra, az az, ha egy igazi self-made man fejéből kipattan egy egyszerű, de annál nagyszerűbb ötlet, azt nagy szenvedéllyel megvalósítja, majd komoly sikereket ér el a hobbijával. Ez történt a Kotake Create művésznevet viselő japán programozóval is, aki teljesen egyedül készít számítógépes játékokat. A 2023-ban megjelent Exit 8-on pedig mindössze egy évet dolgozott, amely miután megjelent számos platformon, megtalálta a rajongóbázisát, és a becslések szerint úgy félmilliárd forintnyi összeget keresett vele. És ebben a filmfeldolgozás jogai nincsenek benne.
Maga a játék jóval kevésbé bonyolult, mint amilyennek leírva tűnhet. Lényegében egy gyaloglószimulátorról van szó; miközben végigmegyünk egy metróállomás folyosószakaszán újra és újra, figyelnünk kell az esetleges anomáliákra. Ha például megváltozik egy plakát, a csempék elrendezése vagy a minden alkalommal mellettünk egykedvűen elhaladó, laptoptáskát hordó férfi váratlan ránk mosolyog, esetleg gyorsabban szedi a lépteit, akkor sarkon kell fordulnunk azonnal, ha viszont minden stimmel, nyugodtan haladhatunk tovább. Mindössze egy óra alatt végig lehet vinni az egészet, ám mivel baráti összegért árusítják, jó sok példány elkelt belőle.
Annyi mindenesetre biztosan, hogy érdemes legyen filmre vinni.
És ebből a minimalista koncepcióból mégis mi mást lehetne kihozni, mint egy ócska horrort, gondolhatnánk joggal. Márpedig ez a műfaj a távol-keleti filmgyártásban egyet jelent az európai szemmel különösen extrémnek ható brutalitással vagy az Átok és A kör mintájára a féktelen jump scare-ekkel. Az Exit 8 esetében az a legkellemesebb meglepetés, hogy egyikkel sem él.
Erőszakkal lényegében egyáltalán nem, de hirtelen ijesztgetésekkel sem igazán, sőt, épp az ellenkezőjével éri el a hatást. Miként a metróaluljáróban elveszve bolyongó főszereplőt szuperközeli felvételeken keresztül követjük, azaz sokszor nem látjuk, mi van mögötte vagy mellette, folyamatosan azt sejteti a film, hogy a következő pillanatban ránk hozza a frászt. És még jobban megkínoz azáltal, hogy szinte sosem teszi meg, mert ily módon úgy érezhetjük magunkat, mintha egy amerikai siralomházban ülnénk, és nem tudnánk, holnap reggel vagy csak tíz év múlva nyitják ránk az ajtót az ítélet-végrehajtás dátumával.
Egy ilyen minimalista játékból készült adaptáció esetében már akkor elégedett lettem volna, ha másfél órán keresztül kellőképpen sikerül megszorongatni az állandó feszültséggel,
az Exit 8 azonban jóval többet nyújt ennél.
Zseniális húzás, hogy nemcsak az egyébként a várandós feleségéhez siető, de a metróaluljáróból kikászálódni képtelen férfi, hanem egyéb karakterek perspektívájából – így a szembe jövő férfiéből is – megmutatják, ki hogyan került erre a leginkább purgatóriumra emlékeztető helyre. És ha nem is a legeredetibb társadalomkritika az, hogy a szituációt a mindennap gépiesen robotoló kisemberek szimbólumává teszi, akik a konstans mókuskerékben a lelküket is elveszejtik, Japánban ez a probléma különösen releváns, a film pedig ezt a nem túl magvas gondolatot nagyon hatásosan és szemléletesen fogalmazza meg.
És miután kiparáztuk magunkat az első félidőben, és valamennyire akklimatizálódtunk ahhoz, hogy folyamatosan terrorizálnak a para lebegtetésével, egészen erőteljes pszichológiai dráma és egyfajta felnövéstörténet is kibontakozik, nem beleerőltetett módon, hanem a sztori szerves részeként. Nagyjából úgy, ahogy a 127 órában vagy az Élve eltemetve esetében, hiszen itt is egy szorult helyzetben lévő férfi kényszerül arra, hogy átértékelje az addigi életét és a döntéseit.
Ennyi pluszréteget hozzáadni a végtelenül egyszerű alapanyaghoz pedig nem kicsit megsüvegelendő. Különösen, ha figyelembe vesszük, hány és hány gondosan megírt, olykor egy komplett világot megteremtő számítógépes játékból készült már végtelen üres és gagyi adaptáció, akkor egy igazi csúcsteljesítményről beszélhetünk. Nem véletlen, hogy bár a hasonló alkotások nem arról híresek, hogy rangos fesztiválokon paroláznának, az Exit 8 premierjét azonban tavaly Cannes-ban tartották.
Exit 8 – japán thriller. Március 5-től az ADS Service Kft. forgalmazásában országszerte a mozikban.
Nyitókép: Exit 8: Forrás: ADS Service Kft.