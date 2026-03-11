A klausztrofóbiások rémálma valóra vált: egy férfi eltévedt egy japán metróaluljáróban, képtelen volt megtalálni a kijáratot

Erőszakkal lényegében egyáltalán nem, de hirtelen ijesztgetésekkel sem igazán, sőt, épp az ellenkezőjével éri el a hatást. Miként a metróaluljáróban elveszve bolyongó főszereplőt szuperközeli felvételeken keresztül követjük, azaz sokszor nem látjuk, mi van mögötte vagy mellette, folyamatosan azt sejteti a film, hogy a következő pillanatban ránk hozza a frászt. És még jobban megkínoz azáltal, hogy szinte sosem teszi meg, mert ily módon úgy érezhetjük magunkat, mintha egy amerikai siralomházban ülnénk, és nem tudnánk, holnap reggel vagy csak tíz év múlva nyitják ránk az ajtót az ítélet-végrehajtás dátumával.

Egy ilyen minimalista játékból készült adaptáció esetében már akkor elégedett lettem volna, ha másfél órán keresztül kellőképpen sikerül megszorongatni az állandó feszültséggel,

az Exit 8 azonban jóval többet nyújt ennél.

Zseniális húzás, hogy nemcsak az egyébként a várandós feleségéhez siető, de a metróaluljáróból kikászálódni képtelen férfi, hanem egyéb karakterek perspektívájából – így a szembe jövő férfiéből is – megmutatják, ki hogyan került erre a leginkább purgatóriumra emlékeztető helyre. És ha nem is a legeredetibb társadalomkritika az, hogy a szituációt a mindennap gépiesen robotoló kisemberek szimbólumává teszi, akik a konstans mókuskerékben a lelküket is elveszejtik, Japánban ez a probléma különösen releváns, a film pedig ezt a nem túl magvas gondolatot nagyon hatásosan és szemléletesen fogalmazza meg.

És miután kiparáztuk magunkat az első félidőben, és valamennyire akklimatizálódtunk ahhoz, hogy folyamatosan terrorizálnak a para lebegtetésével, egészen erőteljes pszichológiai dráma és egyfajta felnövéstörténet is kibontakozik, nem beleerőltetett módon, hanem a sztori szerves részeként. Nagyjából úgy, ahogy a 127 órában vagy az Élve eltemetve esetében, hiszen itt is egy szorult helyzetben lévő férfi kényszerül arra, hogy átértékelje az addigi életét és a döntéseit.