Stranger Things: Semmi nem eredeti benne, és mégis működik – habzsolják tízmilliók, mint a cukrot

Ha már Amerika és popkultúra: elképzelhetjük a Stranger Thingset valami sokemeletes megahamburgernek is, amely döbbenetesen ínycsiklandónak és laktatónak hirdeti magát a posztereken, de amint elkezdjük fogyasztani, hamar jóllakunk vele, aztán émelyegni kezdünk; másnap pedig talán már nem is emlékezünk rá. A The Duffer Brothers néven alkotó ikerpár, Matt és Ross Duffer 1984-ben jött a világra, és alig harmincévesek voltak, amikor a Stranger Thingsen törték a fejüket, melynek sztorijában egy kiskamasz csapat indul egy amerikai kisvárost sújtó természetfeletti jelenségek nyomába.

És hogy mire jutottak Dufferék? Arra, hogy posztmodern (posztposztmodern) korunkban nem kell más a népeknek, mint a mindent elöntő nosztalgia, megspékelve a hihetetlen és még hihetetlenebb, rettegtetően látványos thriller-horrorral. Miután a várható sikerreceptet kitalálták maguknak, gátlás nélkül elővettek mindent ezen a két vonalon. Mindent, ami a – főleg az amerikai, nyugati – középnemzedék számára mézédes és szívhez szóló nosztalgia, és mindent, ami a thriller és a horror zsánerében a hetvenes-nyolcvanas évek óta született és emlékezetes sikereket ért el.

A nosztalgia fókuszában a nyolcvanas évek, a digitális kor előtti utolsó időszak áll, amikor a kölykök és a kamaszok még a való életben éltek: összejártak társasozni és bringázni a biztonságos kisvárosokban, pár évvel idősebben a fiúk csajoztak, a csajok fiúztak, a kertvárosi családok idilli környezetben, idilli békességben éltek szerte az amerikai vidéken. Bmx-ek, kazettás magnók, Rubik-kockák, régi társasjátékok, szintetizátoralapú zenék, képregények és a többiek: a nosztalgia frontján a Stranger Things elsősorban a mai negyvenes és főleg ötvenes generációt szólítja meg, továbbá a sorozat évadaiban felnövő gyerek főszereplők révén a mai kölyköket is, akiket elbűvöl a retró, a régi idők hangulata.