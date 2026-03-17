Mint egy rossz vicc: a Kyiv Independent újságírói Magyar Péter „Nemzeti” Menetén jártak, és megírták, hogy a Tisza támogatói változtatnának Magyarország Ukrajna-politikáján

Magyar Péter támogatói a kormány Ukrajna-politikája ellen is tüntettek március 15-én – írja a Kyiv Independent. A lapnak több Tisza-szavazó is nyilatkozott, akik egyöntetűen elutasították a magyar kormány politikáját.

Egyikük szerint az április 12-i választás az utolsó esély arra, hogy megváltoztassák a jelenlegi politikai rendszert, különben Magyarország „olyanná válik, mint Belarusz”. Egy másik Tisza-párti támogató hasonló aggályokat fogalmazott meg: attól tart, hogy a Fidesz esetleg „csal” a választáson, külső segítséggel – akár az Egyesült Államok, akár Oroszország segítségével.