Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
„Kell még valamit mondanom, Ildikó?”
Magyar Péter támogatói a kormány Ukrajna-politikája ellen is tüntettek március 15-én – írja a Kyiv Independent. A lapnak több Tisza-szavazó is nyilatkozott, akik egyöntetűen elutasították a magyar kormány politikáját.
Egyikük szerint az április 12-i választás az utolsó esély arra, hogy megváltoztassák a jelenlegi politikai rendszert, különben Magyarország „olyanná válik, mint Belarusz”. Egy másik Tisza-párti támogató hasonló aggályokat fogalmazott meg: attól tart, hogy a Fidesz esetleg „csal” a választáson, külső segítséggel – akár az Egyesült Államok, akár Oroszország segítségével.
A Kyiv Independent szerint a magyar kormány ukránellenes kereszteshadjáratot indított, amelye a lap szerint a tiszások nagy része elutasít. Ezzel kapcsolatban egy Tisza-szimpatizáns azt mondta, hogy szerinte a Magyarország és Ukrajna közötti konfliktus csak a magyar kormány „találta ki”.
