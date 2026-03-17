Tisza Párt kyiv independent Magyar Péter ukrajna

Mint egy rossz vicc: a Kyiv Independent újságírói Magyar Péter „Nemzeti” Menetén jártak, és megírták, hogy a Tisza támogatói változtatnának Magyarország Ukrajna-politikáján

2026. március 17. 21:20

„Kell még valamit mondanom, Ildikó?”

2026. március 17. 21:20
Magyar Péter támogatói a kormány Ukrajna-politikája ellen is tüntettek március 15-én – írja a Kyiv Independent. A lapnak több Tisza-szavazó is nyilatkozott, akik egyöntetűen elutasították a magyar kormány politikáját.

Egyikük szerint az április 12-i választás az utolsó esély arra, hogy megváltoztassák a jelenlegi politikai rendszert, különben Magyarország „olyanná válik, mint Belarusz”. Egy másik Tisza-párti támogató hasonló aggályokat fogalmazott meg: attól tart, hogy a Fidesz esetleg „csal” a választáson, külső segítséggel – akár az Egyesült Államok, akár Oroszország segítségével.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
A Kyiv Independent szerint a magyar kormány ukránellenes kereszteshadjáratot indított, amelye a lap szerint a tiszások nagy része elutasít. Ezzel kapcsolatban egy Tisza-szimpatizáns azt mondta, hogy szerinte a Magyarország és Ukrajna közötti konfliktus csak a magyar kormány „találta ki”.

Nyitókép forrása: Facebook

***

 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 17. 22:52
Az ukrán médiában 10 éve mocskolják a magyarokat. A kárpátaljai magyarokat elnyomják, és folyamatosan atrocitások érik őket. Az ukrán nácik próbálják megfélemlíteni a magyarokat és korlátozni a jogaikat.
tapir32
2026. március 17. 22:51
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat! A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
tapir32
2026. március 17. 22:51
Trump : Zelenszkij jelenleg a békés rendezés egyik fő akadálya az ukrajnai konfliktusban.
figyelő4322
2026. március 17. 22:30
"...a Magyarország és Ukrajna közötti konfliktust csak a magyar kormány 'találta ki'...". - mondta egy PöTiszar szektás a hohol újságnak. Hát igen, nem is meglepő. Ez egyenesen összevág, vagyis annak a szellemében van, amit a messiásuk meg annak vezér- csicskái ismételgettek nem is régen. Ez pedig: nincs is háború, nem is lesz, így nem is kell félni! (Ennek esetleg a legújabb változata lehet: csak a magyar kormány találta ki, hogy a kijevi kormány elzárta az olajat)... Az persze kicsit elkeserítheti a normális magyart, hogy Magyarországon ENNYIRE LEBUTÍTOTT emberek léteznek a XXI. sz. második negyedében... Ezért kell a normalitás MINDEN hívének szavazni, hogy ezek még VÉLETLENÜL se kerüljenek a hatalom közelébe!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!