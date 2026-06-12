Magyar Péter könnyen elbukhatja a Sulyok Tamás elleni hadjáratát

Egyik kezében a Boris Johnson volt brit kormányfő által jegyzett Churchill-kötettel, a másikkal egy sárgadinnyét vakarászva egy kisebb jachton, a festői Balaton közepéről köszönt be népes Facebook-táborának Magyarország miniszterelnöke. Magyar Péter mögött a magyar tenger, arcán elégedett mosoly –

érthető, hiszen szebb vasárnapot talán nem is kívánhatott volna magának. És ez bizony látszik is a felvételen.

Snitt. Rá egy napra az Országházban dörgedelmes, fenyegető hangvételű beszédben kéri számon a végrehajtó hatalom feje az elmúlt tizenhat évben regnáló kormányokat „képviselő”, nem túl népes ellenzéki frakción a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, mondván, minden ki lesz vizsgálva, minden áldozat kárpótolva lesz, lesz elég nevelőszülő, dolgozó, intézmény és persze költségvetési támogatás is. Csak előbb: jön még egy kis bosszú a kormányzati elődökön.