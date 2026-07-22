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Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Egy tetszőleges országban a lakosság egy része mindenkor indulatkezelési problémákkal küzd/bolond/elvetemült.
„Egy tetszőleges ország akármikori miniszterelnökét a lakosság egy része mindenkor utálja. Egy tetszőleges országban a lakosság egy része mindenkor indulatkezelési problémákkal küzd/bolond/elvetemült. A kettőnek mindig van egy közös halmaza. Ezt a közös halmazt civilizált miniszterelnök nem azonosítja politikai ellenfelei összességével.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert