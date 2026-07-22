„Egy tetszőleges ország akármikori miniszterelnökét a lakosság egy része mindenkor utálja. Egy tetszőleges országban a lakosság egy része mindenkor indulatkezelési problémákkal küzd/bolond/elvetemült. A kettőnek mindig van egy közös halmaza. Ezt a közös halmazt civilizált miniszterelnök nem azonosítja politikai ellenfelei összességével.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert