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Egy tetszőleges ország akármikori miniszterelnökét a lakosság egy része mindenkor utálja

2026. július 22. 20:45

Egy tetszőleges országban a lakosság egy része mindenkor indulatkezelési problémákkal küzd/bolond/elvetemült.

2026. július 22. 20:45
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Hont András
Hont András
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„Egy tetszőleges ország akármikori miniszterelnökét a lakosság egy része mindenkor utálja. Egy tetszőleges országban a lakosság egy része mindenkor indulatkezelési problémákkal küzd/bolond/elvetemült. A kettőnek mindig van egy közös halmaza. Ezt a közös halmazt civilizált miniszterelnök nem azonosítja politikai ellenfelei összességével.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
londonbaby
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2026. július 22. 22:13 Szerkesztve
tecota ! ..... te kedves tudományos munkatárs !!! looooogika az nincs ? . na te meg miről beszélsz ,???, mi bajod volt úgy az egész Fidesz hozzáállásával ? . Ha jól tudom bármit is csinált esetleg ami korrupciónak tűnik téged is oda engedett a vájúhoz nem ? vagy a sok pénz amivel segítette az embereket ! juttatások + még juttatások, fiatalok könnyebb jövőjéért amit tett, meg vissza vásárolt mindent amit ezek a mocskos zsidó balos tetvek eladtak.. . BASZKI HA MÉG NEM JÖTTÉL VOLNA RÁ... . ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI ....TUDOD ??? És ezt jól csinálták !!!!! . Ez a szarosseggű wéber kutya meg mindent kezd elvenni, hogy taposnák már ki a belét !!!!!
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tecota
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2026. július 22. 22:05 Szerkesztve
Itt vagyok. Segítek. De azt kell tenniük, amit mondok. Ha nem teszik azt, akkor más jön helyettük, aki azt teszi, amit kell. Nem azt teszik, amit akarnak, hanem amit kell. És addig lesznek hatalmon, amíg azt teszik. Mondani fogom, mit kell tenniük.
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tecota
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2026. július 22. 21:49 Szerkesztve
A Fidesz mindent jól tett, kivéve a korrupciót és az osztogatást, meg a hazug propagandát. De a nemzetpolitikát érintően azt kell követnie! Csak jobban. Nem összeszerelő üzemek kellenek, hanem magyar innovációk és startupok. Magyar vállalkozások. Oktatás és tehetségképzés és gondozás. Ez a legfontosabb. Amit a saját sorsomból is mondhatom. Ha nincs megfelelő fogadtatás, nincs akik felismerjék és segítsék, a legjobb tehetség, maga a megváltó is elveszik. Kell hogy a rendszer kellően fogadni és támogatni tudja a születő tehetségeket. Ez a legfőbb erőforrásunk. A Fidesz ezzel nem törődött. Ha nem focistákról volt szó. Sok mindenben lehet javítani, de az irány jó volt. Azt kell követni. És jobban csinálni. Sokkal jobban.
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tecota
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2026. július 22. 21:48 Szerkesztve
Kormányozzon és tegyen a magyarok javáért. Folytassa azt, amit a Fidesz jól tett. Mindent jól tett a korrupción kívül. Nem nehéz megtalálnia az ösvényt. Ha attól eltér, akkor viszont bajba kerül.
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