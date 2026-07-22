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szaúd - arábia megállapodás washington

A szaúdiak olyan megállapodást kötöttek az Egyesült Államokkal, amely lehetővé teheti számukra a nukleáris üzemanyag dúsítását

2026. július 22. 16:48

Az amerikai tisztviselők szerint a Trump-kormány szerdán bejelenti, hogy széles körű nukleáris megállapodásra jutott Szaúd-Arábiával, amelynek eredményeként az ország saját maga dúsíthatja majd az atomerőműveihez szükséges üzemanyagot.

2026. július 22. 16:48
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A megállapodás célja, hogy tovább erősítse az Egyesült Államok és a szaúdi kormány közötti kapcsolatot, miközben az Iránnal folytatott háború megterheli a két ország viszonyát. A New York Times-nak nyilatkozó tisztviselők szerint a Trump-kormányzat becslései szerint a megállapodás több milliárd dollárral járul hozzá az amerikai nukleáris iparhoz – kezdve a Westinghouse-szal, amely a külföldre értékesített reaktorok nagy részét tervezi.

A Trump-kormányzat szerdán tervezi hivatalosan aláírni és bejelenteni a szaúdiakkal kötött megállapodást – közölte két amerikai tisztviselő, akik névtelenséget kértek, hogy érzékeny diplomáciai kérdésekről beszélhessenek. A részleteket röviddel ezután közölnék a Kongresszussal.

Bár a megállapodás valószínűleg sok republikánus támogatását élvezné, mindkét pártból néhány amerikai törvényhozó, valamint izraeli tisztviselők is kifejezték ellenzésüket egy ilyen tervvel szemben, attól tartva, hogy a királyság egy polgári célú nukleáris projektet felhasználhatna arra, hogy végül atomfegyvereket fejlesszen ki.

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Marco Rubio külügyminiszter szerdán Manilában az őt kísérő újságíróknak azt mondta, hogy nincs mit mondania a Szaúd-Arábiával kötendő bármilyen nukleáris megállapodásról. 

Arra a kérdésre, hogy a megállapodás Szaúd-Arábia nukleáris fegyverfejlesztéséhez vezethet-e, Rubio így válaszolt: 

„Elég annyit mondani, hogy az Egyesült Államok nem fog olyan megállapodást kötni a világ egyetlen országával sem, amely a nukleáris fegyverek elterjedésének kockázatát hordozza magában.”

A megállapodásról már évek óta folynak a tárgyalások, és a Biden-kormány idején azt egy szélesebb körű megállapodás részeként tervezték, amely magában foglalta volna Szaúd-Arábia Izrael diplomáciai elismerését is. A 2023. október 7-i, a Hamász által Izrael ellen elkövetett támadások után azonban ez a kilátás háttérbe szorult. Trump elnök elválasztotta az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti polgári nukleáris együttműködésre vonatkozó javaslatot attól a követeléstől, hogy Szaúd-Arábia ismerje el Izraelt.

A megállapodást a Kongresszusnak is meg kell vizsgálnia, amely az Atomenergia-törvény értelmében jogosult elutasító határozatot hozni. Gyakorlati szempontból azonban a megállapodás valószínűleg átmenne, mivel a Kongresszusnak vétóálló többséget kellene összehoznia ahhoz, hogy felülbírálja Trump kezdeményezését.

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
survivor
2026. július 22. 19:27
Na: 1- gyel több atomhatalom. Izr,Saudi,Paki,India, Kina,RUS,FRA/ GBr,USA... DEJÓ a dió ! Adios !!
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Nasi12
2026. július 22. 19:25
@canadian: "A 70-es évek olajválsága idején Amerika olyan egyezmény kötött a szaúdiakkal, hogy azok Amerika olaj igényeit mindenki más előtt kielégítik. Ez mindkét oldalnak nyerő." Csak Európának nem volt nyerö a petrodollár. Mert az olajat csak dollárért adták és drágábban mint korábban. Ettöl az európaiak dollárhegyei elolvadtak. Amiket a versenyképes áruikkal gyüjtögettek amerikában. Ez olyan érvágás volt az EUn amerika részéröl mint az ukrajnai háború ürügyén az oroszokról való levágása.
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Nasi12
2026. július 22. 19:20
Ezek után az oroszok széleskörü nukleáris megállapodást kötnek Iránnal.
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Canadian
2026. július 22. 17:59
Az érem egyik oldala, hogy Szaúd-Arábia hosszú ideje Amerika szövetségese és kereskedelmi partnere. A 70-es évek olajválsága idején Amerika olyan egyezmény kötött a szaúdiakkal, hogy azok Amerika olaj igényeit mindenki más előtt kielégítik. Ez mindkét oldalnak nyerő. Az érem másik oldala, hogy nehéz a világ legmuszlimabb országában megbízni. Szaúd-Arábiában Sharia törvénykezés van, a hitetleneknek foglalkozás szerűen hazudoznak a Taqiyya szabályai szerint. Nagy probléma nekik elismerni Izrael létezését, pedig a zsidók már lassan 4000 éve ott élnek, és a legutóbbi DNS kutatások szerint a zsidók Palesztina legrégibb lakosai, tehát az őslakosok.
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