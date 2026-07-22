A szaúdiak olyan megállapodást kötöttek az Egyesült Államokkal, amely lehetővé teheti számukra a nukleáris üzemanyag dúsítását

A megállapodás célja, hogy tovább erősítse az Egyesült Államok és a szaúdi kormány közötti kapcsolatot, miközben az Iránnal folytatott háború megterheli a két ország viszonyát. A New York Times-nak nyilatkozó tisztviselők szerint a Trump-kormányzat becslései szerint a megállapodás több milliárd dollárral járul hozzá az amerikai nukleáris iparhoz – kezdve a Westinghouse-szal, amely a külföldre értékesített reaktorok nagy részét tervezi.

A Trump-kormányzat szerdán tervezi hivatalosan aláírni és bejelenteni a szaúdiakkal kötött megállapodást – közölte két amerikai tisztviselő, akik névtelenséget kértek, hogy érzékeny diplomáciai kérdésekről beszélhessenek. A részleteket röviddel ezután közölnék a Kongresszussal.

Bár a megállapodás valószínűleg sok republikánus támogatását élvezné, mindkét pártból néhány amerikai törvényhozó, valamint izraeli tisztviselők is kifejezték ellenzésüket egy ilyen tervvel szemben, attól tartva, hogy a királyság egy polgári célú nukleáris projektet felhasználhatna arra, hogy végül atomfegyvereket fejlesszen ki.