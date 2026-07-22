A szaúdiak olyan megállapodást kötöttek az Egyesült Államokkal, amely lehetővé teheti számukra a nukleáris üzemanyag dúsítását

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Az amerikai tisztviselők szerint a Trump-kormány szerdán bejelenti, hogy széles körű nukleáris megállapodásra jutott Szaúd-Arábiával, amelynek eredményeként az ország saját maga dúsíthatja majd az atomerőműveihez szükséges üzemanyagot.
A megállapodás célja, hogy tovább erősítse az Egyesült Államok és a szaúdi kormány közötti kapcsolatot, miközben az Iránnal folytatott háború megterheli a két ország viszonyát. A New York Times-nak nyilatkozó tisztviselők szerint a Trump-kormányzat becslései szerint a megállapodás több milliárd dollárral járul hozzá az amerikai nukleáris iparhoz – kezdve a Westinghouse-szal, amely a külföldre értékesített reaktorok nagy részét tervezi.
A Trump-kormányzat szerdán tervezi hivatalosan aláírni és bejelenteni a szaúdiakkal kötött megállapodást – közölte két amerikai tisztviselő, akik névtelenséget kértek, hogy érzékeny diplomáciai kérdésekről beszélhessenek. A részleteket röviddel ezután közölnék a Kongresszussal.
Bár a megállapodás valószínűleg sok republikánus támogatását élvezné, mindkét pártból néhány amerikai törvényhozó, valamint izraeli tisztviselők is kifejezték ellenzésüket egy ilyen tervvel szemben, attól tartva, hogy a királyság egy polgári célú nukleáris projektet felhasználhatna arra, hogy végül atomfegyvereket fejlesszen ki.
Marco Rubio külügyminiszter szerdán Manilában az őt kísérő újságíróknak azt mondta, hogy nincs mit mondania a Szaúd-Arábiával kötendő bármilyen nukleáris megállapodásról.
Arra a kérdésre, hogy a megállapodás Szaúd-Arábia nukleáris fegyverfejlesztéséhez vezethet-e, Rubio így válaszolt:
„Elég annyit mondani, hogy az Egyesült Államok nem fog olyan megállapodást kötni a világ egyetlen országával sem, amely a nukleáris fegyverek elterjedésének kockázatát hordozza magában.”
A megállapodásról már évek óta folynak a tárgyalások, és a Biden-kormány idején azt egy szélesebb körű megállapodás részeként tervezték, amely magában foglalta volna Szaúd-Arábia Izrael diplomáciai elismerését is. A 2023. október 7-i, a Hamász által Izrael ellen elkövetett támadások után azonban ez a kilátás háttérbe szorult. Trump elnök elválasztotta az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti polgári nukleáris együttműködésre vonatkozó javaslatot attól a követeléstől, hogy Szaúd-Arábia ismerje el Izraelt.
A megállapodást a Kongresszusnak is meg kell vizsgálnia, amely az Atomenergia-törvény értelmében jogosult elutasító határozatot hozni. Gyakorlati szempontból azonban a megállapodás valószínűleg átmenne, mivel a Kongresszusnak vétóálló többséget kellene összehoznia ahhoz, hogy felülbírálja Trump kezdeményezését.
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