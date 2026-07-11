Trump Irán teljes elpusztításával fenyegetőzött, ha Teherán megpróbálná megölni

Az elnök a bejegyzést nem sokkal azután tette közzé, hogy véget ért Ali Hamenei, Irán egykori vallási és politikai vezetőjének többnapos temetési szertartása. A gyászolók közül többen Trump meggyilkolására szólítottak fel, hogy megbosszulják Hamenei halálát, aki februárban egy amerikai–izraeli légicsapásban vesztette életét.

Hameneit pénteken helyezték végső nyugalomra az iráni Meshed városában. Bár Trump korábban azt közölte, hogy a megemlékezések idejére felfüggesztik a harci cselekményeket, a héten ismét kiújultak az összecsapások a felek között.

Washington és Teherán június 18-án egyetértési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy lezárják a február 28-án, Izraellel közösen Irán ellen indított hadműveleteket.