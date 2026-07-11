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irán egyesült államok washington donald trump

Trump Irán teljes elpusztításával fenyegetőzött, ha Teherán megpróbálná megölni

2026. július 11. 07:27

„Ezer, Iránra irányított rakéta áll készenlétben, és további ezrek indulnának útnak, ha az iráni rezsim beváltaná a világszerte hangoztatott fenyegetését.”

2026. július 11. 07:27
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Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint péntek éjjel azzal fenyegetőzött, hogy Irán „teljes elpusztításával” válaszolna, ha Teherán megpróbálná megölni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét. 

„Ezer, Iránra irányított rakéta áll készenlétben, és további ezrek indulnának útnak, ha az iráni rezsim beváltaná a világszerte hangoztatott fenyegetését, 

és megölné vagy megpróbálná megölni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét – jelen esetben engem” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. 

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Az elnök a bejegyzést nem sokkal azután tette közzé, hogy véget ért Ali Hamenei, Irán egykori vallási és politikai vezetőjének többnapos temetési szertartása. A gyászolók közül többen Trump meggyilkolására szólítottak fel, hogy megbosszulják Hamenei halálát, aki februárban egy amerikai–izraeli légicsapásban vesztette életét. 

Hameneit pénteken helyezték végső nyugalomra az iráni Meshed városában. Bár Trump korábban azt közölte, hogy a megemlékezések idejére felfüggesztik a harci cselekményeket, a héten ismét kiújultak az összecsapások a felek között. 

Washington és Teherán június 18-án egyetértési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy lezárják a február 28-án, Izraellel közösen Irán ellen indított hadműveleteket. 

(MTI)

Nyitókép: AFP

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
tomekjosef
2026. július 11. 08:56
Az oldal használhatatlan a brutális mennyiségű hirdetés miatt az oldal össze-vissza ugrál és ez így élvezhetetlen, idegesítő. Mire valamire rákattintok addigra már valami reklám van ott, hogy arra kattintsak. Ezt talán ennyire túltolni nem kellene, mert ez így kontraproduktív!
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 11. 08:54
Elnök úr, Ukrajna előrébb való lenne, higgye el.
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0
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doors1960
2026. július 11. 08:41
Hány hivatalba lévő államfőt ölt meg usa a sajátját is beleértve?🤑
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2
0
OszkárOszi
•••
2026. július 11. 08:26 Szerkesztve
A nyitókép mindent is alátámaszt: egy egyszem 15 éves lány, WE KILL TRUMP! táblával.Hiteles.Mint egy géppel írott, névtelen feljelentőlevél.
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