Trump Irán teljes elpusztításával fenyegetőzött, ha Teherán megpróbálná megölni

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„Ezer, Iránra irányított rakéta áll készenlétben, és további ezrek indulnának útnak, ha az iráni rezsim beváltaná a világszerte hangoztatott fenyegetését.”
Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint péntek éjjel azzal fenyegetőzött, hogy Irán „teljes elpusztításával” válaszolna, ha Teherán megpróbálná megölni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét.
„Ezer, Iránra irányított rakéta áll készenlétben, és további ezrek indulnának útnak, ha az iráni rezsim beváltaná a világszerte hangoztatott fenyegetését,
és megölné vagy megpróbálná megölni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét – jelen esetben engem” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.
Az elnök a bejegyzést nem sokkal azután tette közzé, hogy véget ért Ali Hamenei, Irán egykori vallási és politikai vezetőjének többnapos temetési szertartása. A gyászolók közül többen Trump meggyilkolására szólítottak fel, hogy megbosszulják Hamenei halálát, aki februárban egy amerikai–izraeli légicsapásban vesztette életét.
Hameneit pénteken helyezték végső nyugalomra az iráni Meshed városában. Bár Trump korábban azt közölte, hogy a megemlékezések idejére felfüggesztik a harci cselekményeket, a héten ismét kiújultak az összecsapások a felek között.
Washington és Teherán június 18-án egyetértési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy lezárják a február 28-án, Izraellel közösen Irán ellen indított hadműveleteket.
(MTI)
Nyitókép: AFP