Politico: ha nincs Orbán a vétójával, a tagállamok maguk cincálják szét az oroszellenes szankciókat

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Cseppfolyósított földgáz, óriásbank, halak és egy pátriárka: számtalan érdek mentén puhították fel a 21. szankciós csomagot.
Bár Orbán Viktor távozásával sokan arra számítottak, hogy az Európai Unió könnyebben fogadhat el újabb Oroszország elleni szankciókat, a brüsszeli tárgyalások éppen az ellenkezőjét mutatják.
„Orbán, Magyarország veterán populista vezetője, aki a Kremllel folytatott jó viszonyt helyezte előtérbe és rendszeresen fenyegetett a szankciók blokkolásával”, egyfajta mentsvára is volt a többi államnak, hogy elfedje saját ellenérzéseiket a szankciókkal szemben.
Most, hogy Magyar Péter nem áll a szankciók útjába, ki-ki a maga gesztenyéjét próbálja kikaparni: az uniós tagállamok saját gazdasági érdekeik miatt sorra próbálják felpuhítani vagy kivenni a szankciós csomag egyes elemeit
– írja a Politico, amely több eurokrata forrására is hivatkozik.
A 21. szankciós csomagról szóló egyeztetések során
eközben több tagállam elérte azt is, hogy kikerüljön a tervezetből az orosz halimport fokozatos megszüntetése, mivel attól tartanak, hogy az megemelné az élelmiszerárakat és súlyosan nehatívan érintené a feldolgozóipart.
A tervezetből végül az Orosz Ortodox Egyház vezetője, Kirill pátriárka szankcionálása is kikerült.
Ez utóbbit Bulgária is ellenezte, míg Olaszország a Vatikán aggályaira hivatkozott. Franciaország és Olaszország emellett enyhítette volna még a volt orosz katonákra vonatkozó vízumkorlátozásokat is.
A csomag ugyanakkor továbbra is tartalmaz intézkedéseket: újabb orosz bankokat zárhatnak ki a SWIFT-rendszerből, valamint több mint 250 újabb személy kerülhet fel az uniós beutazási tilalmi listára – teszi hozzá a lap.
Fotó: 123rf