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Magyar Péter szankciós csomag oroszország

Politico: ha nincs Orbán a vétójával, a tagállamok maguk cincálják szét az oroszellenes szankciókat

2026. július 22. 21:46

Cseppfolyósított földgáz, óriásbank, halak és egy pátriárka: számtalan érdek mentén puhították fel a 21. szankciós csomagot.

2026. július 22. 21:46
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Bár Orbán Viktor távozásával sokan arra számítottak, hogy az Európai Unió könnyebben fogadhat el újabb Oroszország elleni szankciókat, a brüsszeli tárgyalások éppen az ellenkezőjét mutatják.

„Orbán, Magyarország veterán populista vezetője, aki a Kremllel folytatott jó viszonyt helyezte előtérbe és rendszeresen fenyegetett a szankciók blokkolásával”, egyfajta mentsvára is volt a többi államnak, hogy elfedje saját ellenérzéseiket a szankciókkal szemben. 

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Most, hogy Magyar Péter nem áll a szankciók útjába, ki-ki a maga gesztenyéjét próbálja kikaparni: az uniós tagállamok saját gazdasági érdekeik miatt sorra próbálják felpuhítani vagy kivenni a szankciós csomag egyes elemeit

 – írja a Politico, amely több eurokrata forrására is hivatkozik.

A 21. szankciós csomagról szóló egyeztetések során 

  • Görögország például a cseppfolyósított orosz földgáz szállítását érintő korlátozások ellen emelt kifogást
  • Ausztria a Raiffeisen Bank oroszországi érdekei miatt kért engedményeket

eközben több tagállam elérte azt is, hogy kikerüljön a tervezetből az orosz halimport fokozatos megszüntetése, mivel attól tartanak, hogy az megemelné az élelmiszerárakat és súlyosan nehatívan érintené a feldolgozóipart.

A tervezetből végül az Orosz Ortodox Egyház vezetője, Kirill pátriárka szankcionálása is kikerült.

Ez utóbbit Bulgária is ellenezte, míg Olaszország a Vatikán aggályaira hivatkozott. Franciaország és Olaszország emellett enyhítette volna még a volt orosz katonákra vonatkozó vízumkorlátozásokat is.

A csomag ugyanakkor továbbra is tartalmaz intézkedéseket: újabb orosz bankokat zárhatnak ki a SWIFT-rendszerből, valamint több mint 250 újabb személy kerülhet fel az uniós beutazási tilalmi listára – teszi hozzá a lap. 

Fotó: 123rf

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Összesen 4 komment

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pollip
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2026. július 22. 22:10 Szerkesztve
Működik az Orbán Viktor hatás:-))))))))
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0
0
google-2
2026. július 22. 22:00
A gyávák uniója, most elő kell bújjanak, mert nincs Orbán, fel kell fedjék ronda pofáikat. Micsoda népség!
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4
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. július 22. 21:56
orbán anita angoltudása nem áll újtjába a magyarországot károsan érintő szankcióknak
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