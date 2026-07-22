Politico: ha nincs Orbán a vétójával, a tagállamok maguk cincálják szét az oroszellenes szankciókat

Bár Orbán Viktor távozásával sokan arra számítottak, hogy az Európai Unió könnyebben fogadhat el újabb Oroszország elleni szankciókat, a brüsszeli tárgyalások éppen az ellenkezőjét mutatják.

„Orbán, Magyarország veterán populista vezetője, aki a Kremllel folytatott jó viszonyt helyezte előtérbe és rendszeresen fenyegetett a szankciók blokkolásával”, egyfajta mentsvára is volt a többi államnak, hogy elfedje saját ellenérzéseiket a szankciókkal szemben.