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Vörösök és fehérek a szoborparkban

2026. július 22. 20:36

A Fel vörösök, fehérek! tematikus borkóstolósorozat az édes és bús nosztalgiára épít a 20. századi félmúltunknak emléket állító szoborparkban.

2026. július 22. 20:36
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Farkas Anita

Átvitt értelemben és szó szerint is: a budafoki Memento Parkban havi egyszer nem csupán a kis magyar abszurdba kóstolhatunk bele, a 20. század Közép- és Kelet-Európájában tett séta mellé jó borok is dukálnak. Sőt, nemcsak hogy jók, hanem az egyes állomásokon hallott történetekhez valamilyen szempont szerint illeszkednek is. Kiss István egykor a hűvösvölgyi munkásmozgalmi sétányon álló emlékművénél például előbb egy szlovák, majd egy cseh tételt töltenek a poharunkba (2023-as Villa Vino Rača Tramín červeny, 2022-es Habanské Sklepy Veltlínske Zelené ). Nem mintha ennek a címe szerint Alkotó eszmének nevezett szobornak vagy a létrehozójának bármi köze lenne Csehszlovákiához. 

Annak a történetnek viszont nagyon is van, ami előtte hangzik el a Memento Park ügyvezetője, Holp Judit a borhoz hasonlóan könnyen csúszó, mégis tartalmas előadásában. A monumentális prágai Sztálin-emlékmű keletkezésének körülményei, rövid tündöklése és annál gyorsabb bukása ráadásul tökéletesen modellezi a kommunizmus a korabeli hazai viszonyokra is könnyedén átültethető abszurditásait. Kezdve attól, hogy a vodkát különösen kedvelő Otakar Švec építész maga is szerencsétlenségnek tartotta a Sztálin hetvenedik születésnapja alkalmából kiírt meghívásos pályázaton való győzelmét, odáig, hogy a mindenféle funkcionáriusok által számtalanszor átdolgoztatott alakokból álló, összességében csaknem 50 méter magas művet 1962-ben pártutasításra 1650 beletömködött detonátor segítségével felrobbantották. Mindezt évekkel azután, hogy a tervezője, állítólag a rengeteg hivatali vegzálás és állampolgári dehonesztáló levél miatt, öngyilkos lett; és évtizedekkel azelőtt, hogy a Letná parkban, a monstrum helyén 1996 szeptemberében felállították Michael Jackson giga utazószobrát a stílszerűen HIStory nevet viselő turné nyitókoncertje alkalmából. 

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Ehhez hasonló ismert és kevésbé ismert sztorikkal gazdagodhatnak tehát azok a látogatók, akik egy egyszerű sétánál jobban elmerülnének a Memento Park kínálta jó-rossz nosztalgiában – a bejáratnál álló kék Trabant és a „beszélő” telefonfülke az előbbit, a több mint negyven, egykor főtereken álló Marx-, Engels-, Lenin- vagy Osztapenko-szobor, illetve a munkásmozgalmi emlékművek sora inkább az utóbbit erősíti. 

A Fel vörösök, fehérek! tematikus borkóstoló-­sorozat pedig szépen összemixeli a kettőt. A júliusi alkalommal Sztálin kedvencei 2.0 címmel morva, georgiai és magyar borok kísérték a diktátor szövevényes emberi kapcsolatai és a köré épült rettenetes személyi kultusz részletes bemutatását, augusztusban már könnyedebb téma jön. A Hurrá, nyaralunk! a vasfüggöny mögötti üdülések hangulatát idézi majd meg történetekkel, fotókkal és a legjellegzetesebb szocialista nyaraló­helyek legizgalmasabb kortyaival. 

Hurrá, nyaralunk! – Fekete-tenger, Balaton, Krím, Szopot, kinek mi jutott. Memento Park, augusztus 1. 18.00

Nyitókép: Facebook

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Összesen 1 komment

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templar62
2026. július 22. 20:54
Egy 1985- ös jóslat szerint : akkor lesz Magyarországon rendszerváltás , ha megszólalnak a Leninszobrok . Majd megszólalnak , ha harangokat öntenek belőlük .
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