Vörösök és fehérek a szoborparkban

Átvitt értelemben és szó szerint is: a budafoki Memento Parkban havi egyszer nem csupán a kis magyar abszurdba kóstolhatunk bele, a 20. század Közép- és Kelet-Európájában tett séta mellé jó borok is dukálnak. Sőt, nemcsak hogy jók, hanem az egyes állomásokon hallott történetekhez valamilyen szempont szerint illeszkednek is. Kiss István egykor a hűvösvölgyi munkásmozgalmi sétányon álló emlékművénél például előbb egy szlovák, majd egy cseh tételt töltenek a poharunkba (2023-as Villa Vino Rača Tramín červeny, 2022-es Habanské Sklepy Veltlínske Zelené ). Nem mintha ennek a címe szerint Alkotó eszmének nevezett szobornak vagy a létrehozójának bármi köze lenne Csehszlovákiához.

Annak a történetnek viszont nagyon is van, ami előtte hangzik el a Memento Park ügyvezetője, Holp Judit a borhoz hasonlóan könnyen csúszó, mégis tartalmas előadásában. A monumentális prágai Sztálin-emlékmű keletkezésének körülményei, rövid tündöklése és annál gyorsabb bukása ráadásul tökéletesen modellezi a kommunizmus a korabeli hazai viszonyokra is könnyedén átültethető abszurditásait. Kezdve attól, hogy a vodkát különösen kedvelő Otakar Švec építész maga is szerencsétlenségnek tartotta a Sztálin hetvenedik születésnapja alkalmából kiírt meghívásos pályázaton való győzelmét, odáig, hogy a mindenféle funkcionáriusok által számtalanszor átdolgoztatott alakokból álló, összességében csaknem 50 méter magas művet 1962-ben pártutasításra 1650 beletömködött detonátor segítségével felrobbantották. Mindezt évekkel azután, hogy a tervezője, állítólag a rengeteg hivatali vegzálás és állampolgári dehonesztáló levél miatt, öngyilkos lett; és évtizedekkel azelőtt, hogy a Letná parkban, a monstrum helyén 1996 szeptemberében felállították Michael Jackson giga utazószobrát a stílszerűen HIStory nevet viselő turné nyitókoncertje alkalmából.