Elárasztja a szemét a német parkokat

Berlin több közparkjában egyre nehezebb kezelni a tömeges grillezés, a hangos magánrendezvények és a növekvő szemétmennyiség következményeit – írta meg a Welt. A Volkspark Friedrichshain „Neuer Hain” nevű részén

hétvégenként sűrű füst, hangos zene, karaokézó társaságok, sörpadokkal berendezkedő csoportok és szemeteszsákok között haladó futók jelzik, hogy a park sokak számára már nem a nyugodt kikapcsolódás helyszíne.

A környéken élők arra panaszkodnak, hogy a füst miatt nem tudnak szellőztetni, a zaj miatt nem tudnak pihenni, a parkot pedig hétvégén inkább elkerülik.