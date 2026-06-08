Elárasztja a szemét a német parkokat

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A nyári hétvégéken egyes berlini közparkok már nem pihenőhelyként, hanem szabadtéri bulizó- és grillezőzónaként működnek, ami egyre több konfliktust szül a látogatók és a környéken élők között.
Berlin több közparkjában egyre nehezebb kezelni a tömeges grillezés, a hangos magánrendezvények és a növekvő szemétmennyiség következményeit – írta meg a Welt. A Volkspark Friedrichshain „Neuer Hain” nevű részén
hétvégenként sűrű füst, hangos zene, karaokézó társaságok, sörpadokkal berendezkedő csoportok és szemeteszsákok között haladó futók jelzik, hogy a park sokak számára már nem a nyugodt kikapcsolódás helyszíne.
A környéken élők arra panaszkodnak, hogy a füst miatt nem tudnak szellőztetni, a zaj miatt nem tudnak pihenni, a parkot pedig hétvégén inkább elkerülik.
A Friedrichshain-Kreuzberg kerületi hivatal az idei szezonban már 81 grillezéssel kapcsolatos panaszt kapott, a lakók pedig petíciót indítottak, amelyhez csaknem 9500-an csatlakoztak.
A kezdeményezés szigorúbb ellenőrzést, a 20 órás grillezési tilalom betartatását, a hangos zenedobozok korlátozását, a nagyobb magánrendezvények bejelentési kötelezettségét, több illemhelyet és akár a park 22 órai kiürítését követeli.
A petíció szerint a füst, a zaj, a hulladék, az ételmaradékok és a bokrokat illemhelyként használó látogatók miatt a terület állapota tarthatatlanná vált.
A kerület elismeri, hogy a legforgalmasabb napokon komoly füst- és zajterhelés alakul ki, ugyanakkor arra hivatkozik, hogy Berlinben nagy igény van a kijelölt grillezőhelyekre, miközben ezekből kevés áll rendelkezésre.
A hatóságok többnyelvű tájékoztatókkal, napi szemétszállítással, parkőrökkel, rendészeti jelenléttel és rendőrségi együttműködéssel próbálják fenntartani a rendet, de a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes.
Hasonló gondok jelentkeznek a Gleisdreieck parkban is, ahol ugyan tilos a grillezés,
de egyre gyakoribbak a nagyobb magánünnepségek, bérelt asztalokkal, cateringgel és dekorációkkal.
Berlin közparkjai egyszerre szolgálnának pihenőhelyként, közösségi térként és nyári találkozóhelyként, de a jelenlegi terhelés mellett ezek a funkciók egyre gyakrabban ütköznek egymással.
A takarítás költségei is jelentősek, miközben a kerületek szerint önmagában több kuka vagy gyakoribb szemétszállítás nem oldja meg azt, ha sok látogató nem tartja be az alapvető szabályokat. Nem véletlen, hogy egyre többször emlegetik Bécs példáját, ahol a grillezés szigorúbban kijelölt zónákhoz, foglalható helyekhez és egyértelműbb feltételekhez kötött.
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Nyitókép: Emmanuele Contini / AFP