Megbukott a CDU berlini főpolgármestere

Új főpolgármester-jelölttel vág neki a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a berlini önkormányzati választásoknak – írja a Berliner Morgenpost Kai Wegner főpolgármester mai bejelentése alapján, aki jelezte: visszavonul a szeptemberi választásokon a csúcsjelöltségtől.

Wegner 2023 áprilisa óta vezeti a német fővárost, több mint húsz éve először visszaszerezve Berlin fölötti irányítást a nagyobbik kormánypárt, Friedrich Merz kancellár pártja számára.

Úgy tűnik azonban, hogy 2026-ban, alig három év kormányzás után ő is fogja elveszíteni: népszerűtlensége olyan mértéket öltött, hogy a CDU már a negyedik helyre szorult vissza a szeptemberi önkormányzati választásokra vonatkozó felmérésekben, s több mint húsz százalékkal, magasan vezet az ingatlanpiac államosításával, a bérlakásárak kommunisztikus megfékezésével kampányoló Balpárt (Linke).