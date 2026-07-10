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cdu berlin friedrich merz főpolgármester

Megbukott a CDU berlini főpolgármestere

2026. július 10. 19:55

Alig szerezték meg a fővárost a német kereszténydemokraták, már vonulhatnak is le a pályáról.

2026. július 10. 19:55
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Új főpolgármester-jelölttel vág neki a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a berlini önkormányzati választásoknak – írja a Berliner Morgenpost Kai Wegner főpolgármester mai bejelentése alapján, aki jelezte: visszavonul a szeptemberi választásokon a csúcsjelöltségtől.

Wegner 2023 áprilisa óta vezeti a német fővárost, több mint húsz éve először visszaszerezve Berlin fölötti irányítást a nagyobbik kormánypárt, Friedrich Merz kancellár pártja számára.

Úgy tűnik azonban, hogy 2026-ban, alig három év kormányzás után ő is fogja elveszíteni: népszerűtlensége olyan mértéket öltött, hogy a CDU már a negyedik helyre szorult vissza a szeptemberi önkormányzati választásokra vonatkozó felmérésekben, s több mint húsz százalékkal, magasan vezet az ingatlanpiac államosításával, a bérlakásárak kommunisztikus megfékezésével kampányoló Balpárt (Linke).

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A CDU-s főpolgármester népszerűtlenségét az úgynevezett „teniszbotránynak” köszönheti. 2026 januárjában ugyanis gyújtogatók olyan kárt okoztak a berlini áramhálózatban, melynek következtében Délnyugat-Berlin 45 000 háztartása és 2 200 ipari üzeme áram nélkül maradt. A károk teljeskörű elhárítása négy napig tartott.

Wegner a válsághelyzet elhárításában egyáltalán nem teljesített rosszul, ám lebukott azzal, hogy az áramszünet megoldása ügyében tett erőfeszítéseiről finoman szólva lódított:

január 7-én azt nyilatkozta a Welt TV stúdiójában, hogy „8 óra 8 perckor kezdtem el a telefonhívásokat”, ám azóta kiderült, hogy a válság kitörésének napján, január 3-án 12 óra 45 perc előtt egyetlenegy telefonhívást sem folytatott, csak sms-ben kommunikált. Sőt: déltől még egy teniszedzést is megengedett magának. Hét hónap vergődés után végül Wegner annak alapján jutott a visszalépésre vonatkozó döntésre, hogy úgy tapasztalta: semmilyen más témáról nem tud már hitelesen beszélni, akármivel kapcsolatban szólal is meg, mindig csak a januári hazugságairól kérdezték. A berlini CDU egyetlen szóba jöhető koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD is jelezte, hogy nem hajlandó koalícióra, ha Wegner vezeti a CDU-t.

A kereszténydemokratákat a szeptember 20-ára kiírt választáson nagy eséllyel Stefan Evers pénzügyi szenátor vezetheti majd.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
fatman
2026. július 10. 22:15
CDU egy fos már rég
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1
0
templar62
2026. július 10. 20:55
Hajrá AfD !
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1
0
Vata Aripeit
2026. július 10. 20:47
Akkor jöjjenek a kommunisták. Berlin nyugati fele úgyis mókának élte meg azt amit a keleti fele rettegésnek. Tényleg remélem, hogy nyugateurópa kommunista lesz. Az még nem volt ott. Itt káeurópában szvsz immunnisak vagyunk erre. A tisza párt is csak bibelödik ezzel de a kormány tele van milliárdosokkal, akik használják a prolit nem éltetik
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1
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tomekjosef
2026. július 10. 20:27
Az oldal használhatatlan. Brutális mennyiségű hirdetés. Ezt talán ennyire túltolni nem kellene, mert ez így kontraproduktív!
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