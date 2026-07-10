Megbukott a CDU berlini főpolgármestere

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Alig szerezték meg a fővárost a német kereszténydemokraták, már vonulhatnak is le a pályáról.
Új főpolgármester-jelölttel vág neki a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a berlini önkormányzati választásoknak – írja a Berliner Morgenpost Kai Wegner főpolgármester mai bejelentése alapján, aki jelezte: visszavonul a szeptemberi választásokon a csúcsjelöltségtől.
Wegner 2023 áprilisa óta vezeti a német fővárost, több mint húsz éve először visszaszerezve Berlin fölötti irányítást a nagyobbik kormánypárt, Friedrich Merz kancellár pártja számára.
Úgy tűnik azonban, hogy 2026-ban, alig három év kormányzás után ő is fogja elveszíteni: népszerűtlensége olyan mértéket öltött, hogy a CDU már a negyedik helyre szorult vissza a szeptemberi önkormányzati választásokra vonatkozó felmérésekben, s több mint húsz százalékkal, magasan vezet az ingatlanpiac államosításával, a bérlakásárak kommunisztikus megfékezésével kampányoló Balpárt (Linke).
A CDU-s főpolgármester népszerűtlenségét az úgynevezett „teniszbotránynak” köszönheti. 2026 januárjában ugyanis gyújtogatók olyan kárt okoztak a berlini áramhálózatban, melynek következtében Délnyugat-Berlin 45 000 háztartása és 2 200 ipari üzeme áram nélkül maradt. A károk teljeskörű elhárítása négy napig tartott.
Wegner a válsághelyzet elhárításában egyáltalán nem teljesített rosszul, ám lebukott azzal, hogy az áramszünet megoldása ügyében tett erőfeszítéseiről finoman szólva lódított:
január 7-én azt nyilatkozta a Welt TV stúdiójában, hogy „8 óra 8 perckor kezdtem el a telefonhívásokat”, ám azóta kiderült, hogy a válság kitörésének napján, január 3-án 12 óra 45 perc előtt egyetlenegy telefonhívást sem folytatott, csak sms-ben kommunikált. Sőt: déltől még egy teniszedzést is megengedett magának. Hét hónap vergődés után végül Wegner annak alapján jutott a visszalépésre vonatkozó döntésre, hogy úgy tapasztalta: semmilyen más témáról nem tud már hitelesen beszélni, akármivel kapcsolatban szólal is meg, mindig csak a januári hazugságairól kérdezték. A berlini CDU egyetlen szóba jöhető koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD is jelezte, hogy nem hajlandó koalícióra, ha Wegner vezeti a CDU-t.
A kereszténydemokratákat a szeptember 20-ára kiírt választáson nagy eséllyel Stefan Evers pénzügyi szenátor vezetheti majd.
Nyitókép: NurPhoto via AFP