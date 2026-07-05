Megfigyelték Európa légkörét a tudósok, mindenkit érint az, amit találtak

Javult Európa levegőminősége: a főbb légszennyező anyagok kibocsátása tovább csökken az évtizedek óta tartó környezetvédelmi intézkedéseknek, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszerek elterjedésének köszönhetően – állapította meg a Copernicus Légkör-megfigyelő Szolgálat (CAMS) a 2025-ös európai levegőminőségről szóló éves jelentésében.

A jelentés összefoglalóját – amely a CAMS levegőminőségi elemzéseire, az európai mérőállomások adataira, valamint a legfontosabb szennyezési események részletes vizsgálatára épül – a HungaroMet Zrt. tette közzé.