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Megfigyelték Európa légkörét a tudósok, mindenkit érint az, amit találtak

2026. július 05. 09:01

Bár az eredmény nem is annyira meglepő, tekintettel a különféle EU-s intézkedésekre.

2026. július 05. 09:01
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Javult Európa levegőminősége: a főbb légszennyező anyagok kibocsátása tovább csökken az évtizedek óta tartó környezetvédelmi intézkedéseknek, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszerek elterjedésének köszönhetően – állapította meg a Copernicus Légkör-megfigyelő Szolgálat (CAMS) a 2025-ös európai levegőminőségről szóló éves jelentésében.

A jelentés összefoglalóját – amely a CAMS levegőminőségi elemzéseire, az európai mérőállomások adataira, valamint a legfontosabb szennyezési események részletes vizsgálatára épül – a HungaroMet Zrt. tette közzé.

A jelentés szerint az összkép továbbra is kedvező: Európa levegőminősége javul, miközben a főbb légszennyező anyagok kibocsátása folyamatosan csökken.

Az Európai Unióban az elmúlt évtizedben a kén-oxidok és a nitrogén-oxidok kibocsátása évente átlagosan 3–5 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb előrelépést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. 2015 óta az ipari kén-oxid-kibocsátás 59, a nitrogén-oxid-kibocsátás pedig 39 százalékkal csökkent. A közúti közlekedésből származó kibocsátások szintén jelentősen visszaestek: a nitrogén-oxidoké 40, a finom szálló poré (PM2,5) pedig 34 százalékkal.

A CAMS szerint az adatok azt mutatják, hogy a levegőminőség javítását célzó szakpolitikák eredményesek. Ugyanakkor az időjárási viszonyok évről évre jelentősen befolyásolhatják a légszennyezettség alakulását, még akkor is, ha a hosszú távú trendek továbbra is kedvezőek.

A jelentés arra is rámutat, hogy a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok jelentősen befolyásolják az évszakos levegőminőséget.

Nyáron a levegő minősége romlott, mivel a magas hőmérséklet, az erős napsugárzás és a tartósan nyugodt légköri viszonyok kedveztek a talajközeli ózon kialakulásának. A legmagasabb ózonkoncentrációkat a júniusi és augusztusi hőhullámok idején mérték, a legjelentősebb ózonepizód pedig augusztus 8. és 17. között alakult ki, Nyugat-, Közép- és Dél-Európát érintve.

Télen ugyanakkor a szokásosnál hidegebb időjárás és a hőmérsékleti inverzió – amikor a magasabb légrétegek melegebbek a felszín közelében lévőknél, ami gátolja a függőleges légmozgást, így a szennyező anyagok a talaj közelében rekednek – hozzájárult a szálló por koncentrációjának emelkedéséhez. 

Emellett a 2025 nyarán Európában pusztító erdőtüzek is növelték a légköri részecskék mennyiségét.

A jelentés kitér arra is, hogy az új levegőminőségi irányelv értelmében 2030. január 1-jétől évente legfeljebb 18 napon haladhatja meg a PM2,5 napi átlagkoncentrációja a köbméterenként 25 mikrogrammos határértéket. Az elemzés szerint tavaly Kelet-Európa több térségében, valamint az észak-olaszországi Pó-völgyben ezt a határértéket több mint 35 napon túllépték.

A CAMS jelentése négy jelentős, 2025-ben bekövetkezett szennyezési eseményt is részletesen elemez: a februári, országhatárokon átnyúló PM2,5-epizódot, az augusztusi ózonepizódot, a márciusi szaharai porbeáramlást, valamint az Ibériai-félszigeten keletkezett, majd augusztusban Franciaországig terjedő erdőtüzekhez kapcsolódó légszennyezési eseményt.

Magyarországot ezek közül leginkább a február 8. és 27. közötti PM2,5-epizód érintette. A szennyezés kialakulásában elsősorban a lakossági fűtés, valamint a mezőgazdaság és a közlekedés kibocsátásai játszottak meghatározó szerepet. Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország, Magyarország, Bulgária, Románia, Portugália, Spanyolország, Görögország, Finnország és a Balkán térsége egyaránt jelentős mértékben ki volt téve a lakossági fűtésből származó részecskeszennyezésnek.

Bár részletes forráselemzést csak négy város – Berlin, Lille, Zágráb és Riga – esetében végeztek, 

Berlinnél az országhatárokon átterjedő szennyezőforrások között Magyarországot is azonosították. 

Ez összhangban állt a február 10-ét követően kialakult meteorológiai helyzettel, amikor a Norvégia felett elhelyezkedő anticiklon peremén fújó déli, délkeleti szelek Magyarország felől szállították a szennyező anyagokat Berlin térségébe.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 15 komment

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agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2026. július 05. 10:47
Faszság. A légszennyezés 3/4 része a lakossági fűtésből származik (fával és egyébbel fűtés). Csak a maradék 1/4 az ipar és a gépjármúvek meg egyéb. Magyarországon meg egyik legrosszabb egész Európában a helyzet. -10 év az életedből
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polárüveg
2026. július 05. 10:36
Folyik a sunyiskodás: Magyarországról érkezik légszennyezés Berlinbe... Az év 365 napjára az észak-nyugati szél a jellemző. Hány százalék az éves viszonylatban a dél-keleti szél aránya, 5-7 %? A többi 93-95 %-ban a berlini légszennyezés érkezik Magyarországra, nem fordítva, csókolom! És akit nem sikerült megvezetni, annak mondom: az elmúlt 120 évben a német és cseh légszennyezés miatt voltak savas esők Magyarországon. Ez az egész arra megy ki, hogy 1. Betiltsák a magyar lakosság harmada által használt olcsó fatüzelést. 2. Bevezethessék a magánháztartások levegőszennyezési környezetterhelési díját, a kéményadót. Kell a pénz a kitervelőknek az Ukrajna projektjükre.
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1
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sanya55-2
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2026. július 05. 10:31 Szerkesztve
Azt hiszi az EU, hogy nem érzik, ha az USA-ban finganak, hát vegyenek egy jó nagy slukkot, majd érzik, hogy kiég a tüdejük. Majd ha az EU. biodómba költözik, migránsostúl, idióták !
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zsocc44
2026. július 05. 10:29
Érdekes, csak én nem találtam az ukrajnai háború légszennyezéséről említést a tekintetes intézet vizsgálatában? Ugyanis 4 év alatt annyi szennyezés jutott a légkörbe, amit Németország (hatalmas ipar) 60! év alatt sem tud összehozni!
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