Libri-könyvajánló

A Libri Talent-ösztöndíjas szerző első műve egyszerre mágikus realista faluregény, pszichológiai thriller és ökohorrorba hajló látomás. A történet egy ködbe burkolózó partiumi faluban játszódik, ahol nyolc nap alatt régi titkok, elhallgatott traumák és megmagyarázhatatlan események buknak felszínre. A regény egyik legnagyobb ereje, hogy végig bizonytalanságban tartja az olvasót: nem lehet tudni, hol kezdődik a természetfeletti, és hol az emberi gyarlóság, a bűntudat vagy a kollektív paranoia.

Horváth Adélt elsősorban a zárt közösségek működése érdekli. A Sok ördögök világában a pletyka nem pusztán háttérzaj, hanem maga a közösség szervezőereje: mindenki figyel mindenkit, a szégyen és a megfelelési vagy akár „megfejtési kényszer” pedig lassan felőrli a szereplőket. A falusi lét itt nem romantikus közeg, hanem egyfajta megfigyelőrendszer, amelyben az elfojtott düh és a kimondatlan sérelmek lassan önálló életre kelnek. A regény legizgalmasabb kérdése talán éppen az, hogyan válik a pletyka kollektív intuícióvá, és miért hisszük el olyan könnyen egymás legrosszabb feltételezéseit.

A Sok ördögök egyik legfontosabb tétje, hogy újraértelmezi a faluregény hagyományát. A természet egyre fenyegetőbb szereplővé válik. A farkasok, az erdő és a nyomasztó táj nem egyszerű díszletek: olyan közeg, amely felerősíti a szereplők belső vívódásait, félelmeit és gyengeségeit. A regény középpontjában az emberi gyarlóság áll: az a folyamat, ahogy a hétköznapi kísértések, apró megalkuvások és rossz döntések lassan alakítják a szereplők sorsát. Horváth Adél attól teszi univerzálissá a történetet, hogy alakjai nem rendkívüli hősök vagy gonosztevők, hanem esendő emberek, akik újra és újra szembesülnek saját korlátjaikkal és döntéseik következményeivel.