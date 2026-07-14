„Sikerült megnyernem ezt a versenyt” – rákbetegséggel küzdött Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó

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A sportoló hétfőn ünnepelte 45. születésnapját, és bejegyzésében úgy fogalmazott: az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapja is.
Rákbetegséggel küzdött a 2000-es, sydneyi olimpia mellúszó bajnoka, Kovács Ágnes, aki közösségi oldalán osztotta meg a történetét.
A sportoló hétfőn ünnepelte 45. születésnapját, és bejegyzésében úgy fogalmazott: az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapja is.
Hosszú utat tettem meg az elmúlt bő két évben. 2024-ben képzeletben újra fejest ugrottam a mélyvízbe. Ez a küzdelem ezúttal más volt, mint az eddigiek, az egyetlen versenytársamat úgy hívták: rosszindulatú daganat, az aranyérem pedig maga az élet volt.
Most már, ha csak óvatosan is, de ki merem mondani: sikerült megnyernem ezt a versenyt. A történetemet azért hozom nyilvánosságra, mert hiszek benne, hogy pozitív példaként hordoz egy olyan társadalmi üzenetet, amely figyelmeztethet, segíthet és erőt adhat másoknak is!” – írta Kovács Ágnes.
Felidézte, hogy két éve follikuláris pajzsmirigyrákkal diagnosztizáltak, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy rosszindulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése. Két műtéte volt, és két alkalommal vett részt úgynevezett izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás.
„Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond frissített verzióm tért vissza” – fogalmazott, egyben köszönetet mondott a családjának, az orvosainak és a barátainak.
„A közeljövőben a témában a leírtaknál bővebben nem szeretnék nyilatkozni, ezért a média munkatársainak megértését kérem. Bízom benne, hogy történetem segít felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok, valamint a már diagnosztizált betegeknél a protokoll betartásának fontosságára!” – írta Kovács Ágnes.
Kovács Ágnes 200 méter mellen nyerte ötkarikás aranyérmét, egyúttal ebben a számban kétszeres világbajnok is, Európa-bajnokságokon hétszer állt a dobogó tetején.
(MTI)
Nyitókép: Facebook