„Sikerült megnyernem ezt a versenyt” – rákbetegséggel küzdött Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó

Most már, ha csak óvatosan is, de ki merem mondani: sikerült megnyernem ezt a versenyt. A történetemet azért hozom nyilvánosságra, mert hiszek benne, hogy pozitív példaként hordoz egy olyan társadalmi üzenetet, amely figyelmeztethet, segíthet és erőt adhat másoknak is!” – írta Kovács Ágnes.

Felidézte, hogy két éve follikuláris pajzsmirigyrákkal diagnosztizáltak, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy rosszindulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése. Két műtéte volt, és két alkalommal vett részt úgynevezett izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás.

„Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond frissített verzióm tért vissza” – fogalmazott, egyben köszönetet mondott a családjának, az orvosainak és a barátainak.