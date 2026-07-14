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kovács ágnes történet olimpiai bajnok élet

„Sikerült megnyernem ezt a versenyt” – rákbetegséggel küzdött Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó

2026. július 14. 10:26

A sportoló hétfőn ünnepelte 45. születésnapját, és bejegyzésében úgy fogalmazott: az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapja is.

2026. július 14. 10:26
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Rákbetegséggel küzdött a 2000-es, sydneyi olimpia mellúszó bajnoka, Kovács Ágnes, aki közösségi oldalán osztotta meg a történetét.

A sportoló hétfőn ünnepelte 45. születésnapját, és bejegyzésében úgy fogalmazott: az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapja is.

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Hosszú utat tettem meg az elmúlt bő két évben. 2024-ben képzeletben újra fejest ugrottam a mélyvízbe. Ez a küzdelem ezúttal más volt, mint az eddigiek, az egyetlen versenytársamat úgy hívták: rosszindulatú daganat, az aranyérem pedig maga az élet volt.

Most már, ha csak óvatosan is, de ki merem mondani: sikerült megnyernem ezt a versenyt. A történetemet azért hozom nyilvánosságra, mert hiszek benne, hogy pozitív példaként hordoz egy olyan társadalmi üzenetet, amely figyelmeztethet, segíthet és erőt adhat másoknak is!” – írta Kovács Ágnes.

Felidézte, hogy két éve follikuláris pajzsmirigyrákkal diagnosztizáltak, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy rosszindulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése. Két műtéte volt, és két alkalommal vett részt úgynevezett izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás.

„Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond frissített verzióm tért vissza” – fogalmazott, egyben köszönetet mondott a családjának, az orvosainak és a barátainak.

„A közeljövőben a témában a leírtaknál bővebben nem szeretnék nyilatkozni, ezért a média munkatársainak megértését kérem. Bízom benne, hogy történetem segít felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok, valamint a már diagnosztizált betegeknél a protokoll betartásának fontosságára!” – írta Kovács Ágnes.

Kovács Ágnes 200 méter mellen nyerte ötkarikás aranyérmét, egyúttal ebben a számban kétszeres világbajnok is, Európa-bajnokságokon hétszer állt a dobogó tetején.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
Papa55
2026. július 14. 13:25
Soha nem fogom elfelejteni, amikor ott zokogott a dobogó tetején, olimpiai bajnokként. Gyönyörű volt!
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2
0
csulak
2026. július 14. 13:11
Gratulalok Agi !
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2
0
greeen
2026. július 14. 12:39
Drága Ági! Ne foglalkozz senkivel csak magaddal és gyógyulásoddal. Látod az emberek morális állapotát. Itt mindenkinek elment az esze a nagy mámortól. Oly annyira, hogy betegség, vagy egy haláleset esetén képtelenek egy morális mondatot kipréselni magukból. Gyógyulj meg, és hagyd figyelmen kívül ezt a sok szánalmas embert
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4
0
madre79
2026. július 14. 12:24
Kedves Ágnes! Örülök a gyógyulásodnak és gratulálok az erődhöz mellyel átvészelted a betegséget. További boldog életet kívánok!
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3
0
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