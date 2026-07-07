Nagyon értékes nemzetnek tartom a magyart – a Pál utcai fiúkat fordító török író, műfordító a Mandinernek

mindegy, hogy fiú vagy lány, egy nagyvárosban vagy egy kis falu utolsó házában él. Ez visszhangzik a szívekben-lelkekben: az olvasók, pláne a gyerekek saját magukat találják meg a szereplőkben, a történetben.

Valahol említette, hogy könnyen megtanult magyarul, és az évtizedek alatt szinte a második anyanyelve lett. Akadt azért olyan mű, amelynek a fordításába beletörött a bicskája?

Sokakkal ellentétben nekem nem okozott nagy nehézséget a magyartanulás. Talán a már említett lelki rokonság miatt, és mert a magyar és a török nyelv is különlegességként áll az indoeurópai nyelvtengerben, ezért más logikával kell őket megközelíteni, mint mondjuk az angolt, a németet, a franciát vagy az olaszt. És az első pillanatban meg is szerettem, így magamtól kezdtem el mindenfélét – régieket és kortárs irodalmat is – magyarul olvasni. Egy olyan regény volt, amit bár nagy kedvem lett volna lefordítani, inkább átpasszoltam másnak a lehetőséget. Ez Horváth Viktortól a Török tükör, amely nagyon tetszett, ám a magyar szövegben bőségesen szereplő Korán-idézetek arab, török megfelelőjének megkeresése rengeteget időt és türelmet igénylő munka lett volna. De mindvégig támogattam, hogy megjelenjen törökül, szerencsére meg is jelent. Kifejezetten izgalmas és irodalmilag is értékes könyv, a Szulejmán által frissen meghódított Magyarországon játszódik, a két nagy birodalom határvidékének mindennapjait egy török kamasz, Pécs oszmán helytartója fiának a szemén keresztül láthatjuk.

Fotó: Földházi Árpád

Mikor jött el a pont, amikor úgy érezte, itt az ideje, hogy íróként, a saját jogán is kilépjen a pályára?

A lányomnak köszönhetem. Kis korában silány volt a török gyerekkönyvkínálat, ezért előbb lefordítottam jó néhány mesét, majd már szerkesztettem is köteteket egy-egy téma, például az évszakok köré csoportosítva, igényes illusztrációkkal. Ezek sikere ágyazott meg A Pál utcai fiúkénak is, eleve annak, hogy a kiadó igent mondott rá. Ezt követte a magyarul 2025-ben megjelent, kiskamaszoknak szóló regényem, Az ódon villa rejtélye, amelyben két Magyarországon élő török ikerlány a nyári szünidőben egy fekete-tengeri kisvárosban életre szóló kalandba keveredik. A kislányommal nyaranta egy szigeten egymásnak mesélt történeteinkből nőtt ki ez a könyv is; Törökországban már a hatodik kiadásnál jár.

Néhány hete pedig már magyarul is olvasható a felnőtteknek szánt életrajzi könyve. Kiről és miről szól a „Ne szégyellje, Fenség!”?

Ahogy az alcímben is áll, Abdülkadir efendi, száműzött török herceg kalandos életéről. Méghozzá annak legjelentősebb, budapesti fejezetéről.

Fotó: Földházi Árpád

Ki volt ő, és mit keresett a húszas évek pezsgő-nyüzsgő magyar fővárosában?

A rettegett despota, II. Abdülhamid szultán 1878-ban Isztambulban született fia, aki – a visszaemlékezések és a korabeli sajtó egybevágó beszámolói szerint – a legszínesebb és a legellentmondásosabb figura volt az 1924-ben Törökországból száműzött Oszmán-ház tagjai között. Lázadó természete miatt már fiatalon gyakran összetűzésbe került nagy hatalmú apjával, majd miután népes családjával, beleértve három aktuális feleségét is, Magyarországon telepedett le, a könyvemben bőven idézett pesti újságok évtizeden át nem győzték ontani az újabb és újabb cikkeket az ő és különös kompániája viselt dolgairól. Ötödik neje, a memoárjáról is ismert Macide hercegnő például elköltözött tőle, exkluzív szépségszalont nyitott az Apponyi téren – ma Ferenciek tere –, és a válásuk szaftos részleteit sem volt rest gondos aprólékossággal kiteregetni. A nem csupán a keleti típusú életmódja, de az impulzív személyisége és a könnyelmű pénzszórása miatt hamar a főváros botrányhőseként emlegetett herceg még akkor is nagykanállal falta az életet és a nőket, amikor a féktelen dorbézolása miatt nemcsak hogy a magával hozott vagyont tapsolta el néhány év alatt, de annyira eladósodott, hogy kénytelen volt a hitelezői elől Bulgáriába menekülni.

De előtte még egy kis időre felcsapott kávéházi dzsesszzenésznek, ahogyan az egyik fejezet szemléletesen beszámol róla, többek között a Tolnai Világlapja Barna Jenő jegyezte, Trónörökösből jazzkarmester című fényképes cikkét is mellékelve.

Igen. Mivel zeneértő ember és tanult, sőt tehetséges hegedűs volt, az Országos Magyar Zenész Szövetségtől megigényelte és 4192. számmal meg is kapta az ehhez szükséges engedélyező igazolványát. De minden hasonlóan furcsa vagy szokatlan tettét nem sorolnám fel, a lényeg, hogy a szándékom szerint a herceg alakján és a kiváló tollú újságíróktól vett idézeteken keresztül nem csak a húszas évek Budapestjét, a háború utáni magyar társadalmat ismerheti meg közelebbről az olvasó. A 20. századi első felének keleti és nyugati társadalmi szokásai közötti különbségek és hasonlóságok is jól kirajzolódnak, a női jogokkal kapcsolatos korabeli dilemmákról nem is beszélve; ilyen értelemben a „Ne szégyellje, Fenség!”-nek van egy kis feminista olvasata is.

Fotó: Földházi Árpád

Van olyan tulajdonsága Abdülkadirnak, amivel tud rokonságot érezni?

Talán az, hogy bár másféle késztetésből, számomra is ugyanolyan fontos a szabadság. Soha nem akartam és nem is tűrtem el, hogy bármilyen kényszerítő erő – munka, rendszer, nemzet vagy vallás – gúzsba kössön és kívülről formálja az életemet. Szabad világpolgárnak próbálom érezni magam, aki maga dönt arról, mi jó neki és mi nem. Persze úgy, hogy ezzel másoknak még véletlenül se okozzak kárt.

Valahol mégiscsak otthon van mindenki a világban. Ön hol érzi így magát leginkább?

Jó ideje minden tekintetben Magyarországon, bár ha Törökországba megyek, már a második nap ott is hasonlóan belesimulok újra a közegbe. Szerencsés vagyok, hogy nekem megadatott a két haza érzése, és biztatnék mást is, hogy ha lehetősége van rá, és még nem túl idős, próbálja ki. Nem megspórolva az energiát; ha az ember hosszabb időre letelepszik egy másik országban, nem árt, ha a nyelvét jól megtanulja, a szokásait tiszteli, és nyitottsággal, előítéletektől mentesen fordul mindenki felé.

Fotó: Földházi Árpád

Ennek fényében és ennyi itt töltött év után hogyan lát minket, magyarokat?

Nagyon értékes nemzetnek tartom a magyart, nagyon értékes kultúrával. Ennek belülről való felismerésén azonban még lenne mit javítani.

A magyar ember hajlamos lebecsülni mindent, amije van,

és bár nem szeretem az általánosítást, tényleg van hajlama a pesszimizmusra. Legalábbis a törökhöz képest mindenképpen, aki a legtöbbször nem azt nézi egy problémával szembesülve, hogy azt miért nem lehet megoldani, hanem azt, hogyan lehet a legrövidebb idő alatt és legegyszerűbb módon összeügyeskedni valamit.

Más történelem, más klíma, más tulajdonságok.

Valahogy így. A magyar nép évszázadok óta a zsigereiben hordja az óvatosságot, hogy jobb, ha mindentől és mindenkitől távol és lehetőleg csendben maradunk, különben könnyen megüthetjük a bokánkat – ez vonatkozik akár a legközelebbi családtagokra és a velük való kommunikációra is. Szemben megint csak a törökkel, amelyiknél a társadalmi hálót éppen a minél szorosabb közelség – rokonoké, barátoké, egy társadalmi osztályba tartozóké – tartja fenn. Én megértem mindkettőt, és a magam eszközeivel igyekszem közelíteni is őket. És nagyon örülök neki, hogy a sokkal régebbi múltban gyökerező magyar–török barátságot még Mohács sem tudta tönkretenni.

Nyitókép: Földházi Árpád