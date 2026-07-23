Washington Examiner: Orbán Viktor a Fehér Házba és a Külügyminisztériumba is ellátogatott amerikai útja során

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is látogatást tett washingtoni útja során – írta egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Washington Examiner. Egyelőre nem ismert, hogy a volt kormányfő kikkel találkozott, és milyen témákról tárgyalt.

Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt a Bóka János új fideszes frakcióvezetővel tartott sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy kapott-e kritikát a párton belül azért, mert az alaptörvény-módosítás parlamenti elfogadása napján az Egyesült Államokba utazott a labdarúgó világbajnokságra, azt válaszolta: Amerikában fontos nem nyilvános és nem hivatalos tárgyalásokat is folytatott. „Ha itthon lettem volna, sem tudtam volna ennél többet tenni” – mondta a Fidesz elnöke, aki egy másik kérdésre közölte azt is, hogy útját saját pénzéből fizette.