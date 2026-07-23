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Washington Examiner: Orbán Viktor a Fehér Házba és a Külügyminisztériumba is ellátogatott amerikai útja során

2026. július 23. 08:01

Egyelőre nem ismert, hogy a volt kormányfő kikkel, és miről tárgyalt.

2026. július 23. 08:01
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Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is látogatást tett washingtoni útja során – írta egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Washington Examiner. Egyelőre nem ismert, hogy a volt kormányfő kikkel találkozott, és milyen témákról tárgyalt.

Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt a Bóka János új fideszes frakcióvezetővel tartott sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy kapott-e kritikát a párton belül azért, mert az alaptörvény-módosítás parlamenti elfogadása napján az Egyesült Államokba utazott a labdarúgó világbajnokságra, azt válaszolta: Amerikában fontos nem nyilvános és nem hivatalos tárgyalásokat is folytatott. „Ha itthon lettem volna, sem tudtam volna ennél többet tenni” – mondta a Fidesz elnöke, aki egy másik kérdésre közölte azt is, hogy útját saját pénzéből fizette.

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Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 30 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. július 23. 09:07
Peti is utazik, magánúton, megnézi a szabadság szobrot és találkozik az amerikai ohiós szekták, négertagjaival, a New York-i gettó divatos, romokban heverő egyik kocsmájában, hogy megvásárolja következő negyedévi adagját
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0
0
Szerintem
•••
2026. július 23. 08:44 Szerkesztve
Magánlátogatás. Ami viszont valóban súlyos, hogy Magyarország éppen regnáló miniszterelnöke eltitkolja, max hazudozik róla, hogy konkrétan miket tárgyal le, mit igér meg Ukrajnának, Ursulának, a globalo hiénáknak. Hogy mi az ára a 30 ezüstnek, amit aztán meg se kap talán.
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13
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 23. 08:43
UpuautBeszartak-a-fideszesek 2026. július 23. 08:33 Ezt a Zsolti bácsit, fogadjunk, hogy nem mered a valódi Facebook profilodon előadni, te nyomorult tót-zsidó. Hát mégsem román cigány? Ejnye, mikor idegbeteg a fideszektás annyi mindent összehord. 🤣🤣🤣
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0
8
optimista-2
2026. július 23. 08:40
Magánemberként fogadták ? Én is megyek.
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0
2
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