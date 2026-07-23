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tisza tisza párt ellenállási jog fidesz őrült

Ez lesz a Tisza-rezsim Achilles-sarka, innen fog elvérezni, ha eljön az idő

2026. július 23. 06:51

Az elmúlt tizenhat évben annyira állandósult a diktatúrázás, a jogállamiságért meg a fékekért és ellensúlyokért való – leginkább alaptalan – hüppögés, hogy sokan immunissá váltak rá. Ami baj.

2026. július 23. 06:51
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Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Az ellenállási jog (ius resistendi) a magyar történeti alkotmány egyik sarokköve, a rendi szabadságjogok biztosítéka volt. Így léphettek fel a rendek a törvénysértő, ámokfutó vagy éppen elmebetegnek bizonyuló uralkodóval szemben. Az ellenállási jogot először II. András királyunk 1222-es Aranybullájának 31. cikkelye (az úgynevezett ellenállási záradék) foglalta írásba. Kimondta, hogy ha a király vagy utódai megszegnék az oklevélben rögzített szabadságjogokat, akkor az ország egyházi és világi méltóságai, valamint nemesei fegyveresen vagy más módon is ellenszegülhetnek. És e fellépés nem minősült hűtlenségnek. Az Aranybulla 1231-es megújításakor a fegyveresi ellenállás jogát egyházi átokra (kiközösítésre) cserélték, amelyet az esztergomi érsek mondhatott ki a királyra. Mára sajnos ez úgy korcsosult, hogy az egyház vezetése nem az államot szétverő és idegen kézre játszó, őrült uralkodót átkozza ki, hanem azt a plébánost – mondjuk Osztie Zoltánt –, aki az őrült ellen szót emel. Közben pedig az egyház szóvivője az őrült győzelmét ünnepli…

Buda 1686-os visszafoglalása után I. Lipót rákényszerítette a magyar rendeket az ellenállási jog feladására. Naná, soros megszállóink nem csípik, ha rebelliskedünk. Ami az ő szempontjukból érthető – a miénkből nézve aligha. (Fura, hogy valaki „Magyar” névvel brüsszeli zsoldba szegődik.) Ebből lett aztán a Deák-féle passzív rezisztencia. S ebből kellene ma is kifőznünk valamit. Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, milyen ötletei vannak a békés, passzív ellenállásra. Javaslatai között szerepel az általam is szajkózott stratégiai pereskedés (vitatott intézkedések hazai és nemzetközi bíróságokon való megtámadása), a rezsimhez köthető cégek, médiumok és bizonyos politikai események bojkottja. (Utóbbit máris meglépte a Fidesz a következő, illegitim államfő és alkotmánybírók megválasztásától való távolmaradással.) Továbbá fölvetette az alulról (nem fölülről!) szerveződő kulturális, oktatási és szociális hálózatok megerősítését is. Ezek 2002-es, leánykori neve: polgári körök.

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»Minél többen és minél bátrabban emeljük fel a hangunkat, annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetünk a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez.« Ámen!”

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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
wasserwoman
2026. július 23. 09:14
Peti ugy akar Orbán lenni,hogy az eredetit megsemmisiti politikailag és fizikailag is. Nem tudja,hogy sosem válhat Orbánná,csakis mindig egy pszichopata,nőverő, bekakilós,telefonlopó marad.
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mostar2222
2026. július 23. 09:06
visszatérhetünk a békés, biztonságos és szabad magyar élethez.« Ámen Sok egyéb mellett az ilyen álságos, képmutató szövegek szajkózása vezetett a buktához, tehát folytasd csak....... "ha eljön az idő". Az nagyon hosszi idő lesz addig, csak áltatod a saját tábort. Annyira hosszú, hogy nem biztos, bukott szócsőként te kihúzod addig.
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fernandvix
2026. július 23. 08:37
A fidesz közvetett pártirányítását le KELL rombolni!
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ördöngös pepecselés
2026. július 23. 08:15
jog ide, jog oda, a lényeg abban van amit dr. miniszterelnök mondott. PoloskaPötit megtévesztett tiszások választották meg és nekik kell megbuktatni. Az ellenzéknek az a dolga, hogy ezeket kijózanítsa. Ebben viszont még lenne tennivaló. A tegnapi köpködős sztoriból se csináltak botrányt holott a Napnál világosabb, hogy PoloskaPöti látványcirkuszának ál-rágalmát látjuk mint a Zoli bácsi, a gödi akkumulátorgyár, és más esetekben. Ha a köpködő bácsi nem egy megbízható tiszás lenne akkor a gorillák a PoloskaPöti közelébe se engedték volna hisz meg is ölhette volna. Ha ezeket nem sikerül idejében leleplezni akkor az agyhalottak továbbra is a messiásukban fognak hinni.
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