„Jóval több, mint egy hídépítés” – döntött a kormány, új vasúti híd épül a budapesti Duna-szakaszon

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Mint írták, a vasútrombolás évei után a valódi vasútfejlesztések időszaka következik.
A kormány döntött: elindul a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Budapest 9. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője szerda délután a Facebookon.
A bejegyzés szerint néhány hónapja azért készített videót a Gubacsi hídon Kátai-Németh Vilmos, mert „a vonatokat is gyorsabban le lehetett futni, mint ahogy áthaladtak rajta”, de most a kormány döntött a híd fejlesztéséről.
A hídon 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15 százaléka halad át – írták a miniszterek.
A tájékoztatás szerint 2026 végétől új vasúti híd épül, amivel 2029 végére megszűnik az ország egyik legfontosabb vasúti szűk keresztmetszete, javul a Csepeli Szabadkikötő és a konténerterminálok kiszolgálása és ezzel több áru kerülhet közútról vasútra, csökkentve a térség közúti terhelését. Emellett megkezdik a Gubacsi híd közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is.
A bejegyzésekben kitérnek arra: a Gubacsi híd felújítása „jóval több, mint egy hídépítés vagy felújítás”, mert „annak a szemléletváltásnak a szimbóluma, hogy a vasútrombolás évei után ismét a valódi vasútfejlesztések és a hosszú távú építkezés időszaka következik Magyarországon”.
(MTI)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert