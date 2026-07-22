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Budapest híd hídépítés

„Jóval több, mint egy hídépítés” – döntött a kormány, új vasúti híd épül a budapesti Duna-szakaszon

2026. július 22. 18:36

Mint írták, a vasútrombolás évei után a valódi vasútfejlesztések időszaka következik.

2026. július 22. 18:36
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A kormány döntött: elindul a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Budapest 9. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője szerda délután a Facebookon.

A bejegyzés szerint néhány hónapja azért készített videót a Gubacsi hídon Kátai-Németh Vilmos, mert „a vonatokat is gyorsabban le lehetett futni, mint ahogy áthaladtak rajta”, de most a kormány döntött a híd fejlesztéséről.

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A hídon 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15 százaléka halad át – írták a miniszterek.

A tájékoztatás szerint 2026 végétől új vasúti híd épül, amivel 2029 végére megszűnik az ország egyik legfontosabb vasúti szűk keresztmetszete, javul a Csepeli Szabadkikötő és a konténerterminálok kiszolgálása és ezzel több áru kerülhet közútról vasútra, csökkentve a térség közúti terhelését. Emellett megkezdik a Gubacsi híd közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is.

A bejegyzésekben kitérnek arra: a Gubacsi híd felújítása „jóval több, mint egy hídépítés vagy felújítás”, mert „annak a szemléletváltásnak a szimbóluma, hogy a vasútrombolás évei után ismét a valódi vasútfejlesztések és a hosszú távú építkezés időszaka következik Magyarországon”.

(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 32 komment

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Sorrend:
szilvarozsa
2026. július 22. 19:40
Mi ez a nagy vasútépítési láz? Készülnek az időre, amikor már nem lesz semmink, de boldogok leszünk? Igaz, közlekedni akkor is kell majd ...
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pugacsov-0
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2026. július 22. 19:36 Szerkesztve
1. Ez már szinte szürreális a vicsorgó vak készített videó ? 2. Komolyan a Ferinek voltak 30-50-100 napos programjai és egyik sem valósult meg. meg is bukott. Így jár Poloska is...És nem érdekel most hány százalékon áll a Tisza, hamarosan kihátrálnak a bosszúból a Fidesz ellen szavazók, mert nem látják a javulást csak a pofázást és a fészbukkozást !
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1
0
kulakman
2026. július 22. 19:35
Nem lesztek ti olyan sokáig kormányon, hogy ilyen nagydologba fogjatok!
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3
0
nyugalom
2026. július 22. 19:32
A VEKE már kitálalt!
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0
0
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