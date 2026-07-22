„Jóval több, mint egy hídépítés” – döntött a kormány, új vasúti híd épül a budapesti Duna-szakaszon

A kormány döntött: elindul a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Budapest 9. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője szerda délután a Facebookon.

A bejegyzés szerint néhány hónapja azért készített videót a Gubacsi hídon Kátai-Németh Vilmos, mert „a vonatokat is gyorsabban le lehetett futni, mint ahogy áthaladtak rajta”, de most a kormány döntött a híd fejlesztéséről.