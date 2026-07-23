Jeszenszky Géza is reagált, hogy vállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót

Jeszenszky Géza szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki politikai érzékkel és megfelelő jogérzékkel rendelkezik, ugyanakkor tiszteletben tartja a parlamentáris rendszer kereteit. Az egykori külügyminiszter az Indexnek arról is beszélt, hogy bár több oldalról felvetődött a neve lehetséges államfőjelöltként, az életkora és a személyes tervei miatt nem vállalná a tisztséget.

A belpolitikai helyzetről szólva azt mondta az Indexnek, hogy nem biztos a Fidesz jövőjében

Arra a kérdésre, hogy elfogadná-e a köztársasági elnöki jelölést, Jeszenszky Géza azt válaszolta: megtisztelőnek tartja, hogy több oldalról is felmerült a neve, de ezt nem mérlegeli.