Jeszenszky Géza is reagált, hogy vállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót

Laczó Adrienn fontolóra venné, hogy köztársasági elnök legyen
Az ügyvédnő arról lett ismert, hogy ő védte az ukrán pénzszállítókat.
Az egykori külügyminisztert Tusványoson érték utol.
Jeszenszky Géza szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki politikai érzékkel és megfelelő jogérzékkel rendelkezik, ugyanakkor tiszteletben tartja a parlamentáris rendszer kereteit. Az egykori külügyminiszter az Indexnek arról is beszélt, hogy bár több oldalról felvetődött a neve lehetséges államfőjelöltként, az életkora és a személyes tervei miatt nem vállalná a tisztséget.
A belpolitikai helyzetről szólva azt mondta az Indexnek, hogy nem biztos a Fidesz jövőjében
Arra a kérdésre, hogy elfogadná-e a köztársasági elnöki jelölést, Jeszenszky Géza azt válaszolta: megtisztelőnek tartja, hogy több oldalról is felmerült a neve, de ezt nem mérlegeli.
Döntését elsősorban életkorával indokolta. Elmondta, ősszel betölti 85. életévét, emellett pedig még szeretné megírni politikai memoárját, és a közéletben is szabadon kíván részt venni véleményének megfogalmazásával.
„A köztársasági elnököt kicsit rabnak érzem. A kommunista rendszerben egyfajta rabságban nőttem fel, számomra a szabadság nagyon nagy érték”
– mondta az Indexnek.
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Az ügyvédnő arról lett ismert, hogy ő védte az ukrán pénzszállítókat.