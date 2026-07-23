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Jeszenszky Géza is reagált, hogy vállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót

2026. július 23. 07:27

Az egykori külügyminisztert Tusványoson érték utol.

2026. július 23. 07:27
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Jeszenszky Géza szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki politikai érzékkel és megfelelő jogérzékkel rendelkezik, ugyanakkor tiszteletben tartja a parlamentáris rendszer kereteit. Az egykori külügyminiszter az Indexnek arról is beszélt, hogy bár több oldalról felvetődött a neve lehetséges államfőjelöltként, az életkora és a személyes tervei miatt nem vállalná a tisztséget.

A belpolitikai helyzetről szólva azt mondta az Indexnek, hogy nem biztos a Fidesz jövőjében

Arra a kérdésre, hogy elfogadná-e a köztársasági elnöki jelölést, Jeszenszky Géza azt válaszolta: megtisztelőnek tartja, hogy több oldalról is felmerült a neve, de ezt nem mérlegeli.

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Döntését elsősorban életkorával indokolta. Elmondta, ősszel betölti 85. életévét, emellett pedig még szeretné megírni politikai memoárját, és a közéletben is szabadon kíván részt venni véleményének megfogalmazásával. 

„A köztársasági elnököt kicsit rabnak érzem. A kommunista rendszerben egyfajta rabságban nőttem fel, számomra a szabadság nagyon nagy érték”

 – mondta az Indexnek. 

Nyitókép: Képernyőfotó

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
pollip
2026. július 23. 09:09
A Tisza és MP szerint olyanok, akik részt vettek előző kormányok munkájában, nem dolgozhatnak a tiszának. Ez igaz lehet, mert kivétel erősíti a szabályt:-) Pl Ruszin, Orbán Anita, Ruff, Vitézy, Gajdos ( el kéne számoltatni, mert állatkert igazgatóként sok támogatást kapott az államtól), államtitkárok......
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2
0
NeMá
•••
2026. július 23. 09:09 Szerkesztve
" közéletben is szabadon kíván részt venni véleményének megfogalmazásával. A köztársasági elnököt kicsit rabnak érzem. " De kurva jó rendszer! b+! Peti tuszul ejtette az országgot, köztársasági elnök, nemszabad! Van olyan kicst rab vagy nagyon?
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2
0
hakapeszim
2026. július 23. 09:06
Ezen kutyakomédia után komoly ember képes még vállalni? Én vállalnám, de csak a pénzért. Mennyit keres egy köztársasági elnök? Angolul tudok, aláírom amit elém tesznek, jár valami kecó is, utazgatni kell, szépeket mondani, a nemzet egysége, maradjunk meg egymás szeretetében stb. Mondjuk öltöny nem volt rajtam legalább 10 éve.
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0
0
zakar zoltán béla
2026. július 23. 09:03
Hess/áruló!
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2
1
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