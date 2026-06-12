Sztárjátékost igazol a Real – Mourinho egy csatát máris megnyert a riválisok ellen

A spanyol labdarúgó-bajnokságban második helyen végzett Real Madrid vezetősége megállapodott José Mourinhóval, így a következő idénytől újra a portugál tréner felel a szakmai munka irányításáért a 36-szoros bajnoknál.

Pep Guardiolával (balra) együtt Bernardo Silva is távozott a Manchester Citytől (Fotó: Darren Staples / AFP)

A királyi gárda csütörtöki közlése szerint a megállapodás három évre, azaz 2029 nyaráig szól. Mourinho 2010 és 2013 között már dolgozott a spanyol fővárosban, első ciklusában mindhárom idényben nyert trófeát a Reallal,