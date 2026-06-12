Sztárjátékost igazol a Real – Mourinho egy csatát máris megnyert a riválisok ellen

Elnököt választottak a Real Madridnál – eldőlt, hogy ki lesz az új edző
A klub hamarosan az első két nyári igazolását is bejelentheti.
A Manchester Citytől kilenc év után távozó Bernardo Silva a hírek szerint döntött a jövőjéről. A portugál futballista a csütörtökön kinevezett José Mourinho hívására a Real Madridot választotta, noha a Barcelona és az Atlético is csábította.
A spanyol labdarúgó-bajnokságban második helyen végzett Real Madrid vezetősége megállapodott José Mourinhóval, így a következő idénytől újra a portugál tréner felel a szakmai munka irányításáért a 36-szoros bajnoknál.
A királyi gárda csütörtöki közlése szerint a megállapodás három évre, azaz 2029 nyaráig szól. Mourinho 2010 és 2013 között már dolgozott a spanyol fővárosban, első ciklusában mindhárom idényben nyert trófeát a Reallal,
Mourinho előző klubjánál, a Benficánál tavaly szeptember óta töltötte be a vezetőedzői posztot, és bár csapatával veretlenül zárta a bajnokságot, mégis csupán az Európa-liga-selejtezőt jelentő harmadik helyen végzett. A lisszaboni egyesület már múlt héten megerősítette, hogy a Real ajánlatot tett a 15 millió eurós kivásárlási árra, de az üzlet megkötésével megvárták a spanyol klub elnökválasztását, melyen Florentino Pérez megtartotta a pozícióját.
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A klub hamarosan az első két nyári igazolását is bejelentheti.
A Portóval és az Internazionaléval Bajnokok Ligája-, a Manchester Uniteddel Európa-liga-, az AS Romával Konferencia-liga-győztes Mourinhót 2003-ban, 2004-ben, 2009-ben és 2011-ben is a világ legjobb klubedzőjének választották, mostani szerződtetésével pedig egyértelmű cél, hogy a Real Madrid visszavegye a bajnoki címet a legutóbbi két idényt megnyerő Barcelonától.
Ennek érdekében a fővárosi klub jelentős erősítéseket is tervez a nyáron: az átigazolási hírekben mindig megbízható Fabrizio Romano információi szerint Ibrahima Konaté (Liverpool) és Denzel Dumfries (Internazionale) mellett immár a Manchester Cityt kilenc év után elhagyó Bernardo Silva érkezése is biztosra vehető, noha a hivatalos bejelentés még egyikük esetében sem történt meg.
A 31 esztendős portugál középpályás a Barcelonával és az Atlético Madriddal is tárgyalt, sőt utóbbival állítólag már meg is egyezett, ám
csütörtökön visszalépett a szerződés aláírásától, és közölte a „matracosok” vezetőségével, hogy inkább a Realba akar igazolni.
A futballista döntésében fontos szerepet játszhatott, hogy olyan klubnál akarta folytatni, amelynél alapemberként számítanak rá, ezt az Atlético minden bizonnyal tudta volna neki garantálni, de Mourinho hívására mégis a királyiakat választotta.
Nyitókép: OSCAR DEL POZO / AFP