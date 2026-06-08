Elnököt választottak a Real Madridnál – eldőlt, hogy ki lesz az új edző

A 80. életévében járó Pérez a mostani kampány során elért eredményeit hangsúlyozta, emellett pedig a sikertelen szezon után – a labdarúgók a legutóbbi két idényben nem szereztek trófeát – a közeljövőre vonatkozóan is nagy vállalásokat tett. Egyebek mellett újabb, 150 millió euró értékű sztárigazolást csatár posztra – a kiszemelt minden bizonnyal a francia válogatott Michael Olise, akit azonban a Bayern München nem akar eladni –, valamint azt, hogy visszahozza a kispadra José Mourinhót. A 63 éves portugál edző karrierjének csúcsidőszakában három évig, 2010 és 2013 között irányította már a csapatot, és 15 millió eurós kivásárlására Pérez a megválasztása esetén ígéretet tett a trénert most foglalkoztató Benficának.