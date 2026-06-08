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Ibrahima Konaté Denzel Dumfries Florentino Pérez José Mourinho Real Madrid elnökválasztás

Elnököt választottak a Real Madridnál – eldőlt, hogy ki lesz az új edző

2026. június 08. 10:28

Florentino Pérez nyerte a vasárnapi elnökválasztást a királyi klubnál. Ez egyben azt is jelenti, hogy José Mourinho lesz a Real Madrid új vezetőedzője.

2026. június 08. 10:28
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Florentino Pérez maradt a Real Madrid elnöke, mivel a vasárnapi választás során 65:35 arányban jobbnak bizonyult kihívójánál, Enrique Riquelménél.

Pérez első elnöki időszakában 2000-től 2006-ig, majd lemondását és újraválasztását követően 2009-től irányította a spanyol klubot. Ebben a két időszakban sportági sztárok sorát szerződtették és foglalkoztatják most is a madridiak, akik különösen a második időszakban voltak eredményesek. Pérez elnöklete alatt 37 trófeát nyertek a labdarúgók, közte hét-hét bajnoki címet és Bajnokok Ligája-serleget. Közel sem mellékesen a kosárlabdacsapat hasonló sikereket ért el, benne a kilenc bajnoki címmel és három Euroliga-elsőséggel.

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A 80. életévében járó Pérez a mostani kampány során elért eredményeit hangsúlyozta, emellett pedig a sikertelen szezon után – a labdarúgók a legutóbbi két idényben nem szereztek trófeát – a közeljövőre vonatkozóan is nagy vállalásokat tett. Egyebek mellett újabb, 150 millió euró értékű sztárigazolást csatár posztra – a kiszemelt minden bizonnyal a francia válogatott Michael Olise, akit azonban a Bayern München nem akar eladni –, valamint azt, hogy visszahozza a kispadra José Mourinhót. A 63 éves portugál edző karrierjének csúcsidőszakában három évig, 2010 és 2013 között irányította már a csapatot, és 15 millió eurós kivásárlására Pérez a megválasztása esetén ígéretet tett a trénert most foglalkoztató Benficának.

 

Mourinho kinevezésére már a következő napokban sor kerülhet, és vélhetően arra sem kell már sokat várni, hogy a Real Madrid bejelentse az első két nyári igazolását: 

  • a francia belső védő, Ibrahima Konaté ingyen érkezik a Liverpooltól, 
  • míg a holland jobbhátvédért, Denzel Dumfriesért húszmillió eurót fizetnek az Internek.

Nyitókép: JAVIER SORIANO / AFP

 

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